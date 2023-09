L’arte è una scienza che rivela la bellezza dell’Anima

L’Arte è la manifestazione creativa dell’essere umano. Per creare arte sono necessarie intelligenza, amore, volontà ed una formidabile dose di bellezza, insieme ad un profondo desiderio o anelito di materializzare tali aspetti

Ovunque troviamo arte, benché sia necessario classificarla in due tipi sostanziali: il Regio o superiore e l’arte superficiale o istintiva.

La differenza sostanziale la troveremo sempre nel profondo dell’opera stessa.

L’Arte si rivela, nel mondo delle forme, sotto forma di pittura, musica, architettura, scultura, danza, recitazione ecc. La ritroviamo ad esempio nelle grandi piramidi d’Egitto e del Messico, nelle pitture di Michelangelo, Raffaello e Rembrant, nelle composizioni magne di Beethoven, Brahms e Mozart e così via.

L’arte è una scienza, la scienza che rivela la creatività e la bellezza dell’Anima umana. Solo “questa arte” rimane dopo secoli. Ogni vera opera d’arte ha infatti una sua propria luce interna, una sua vita, e rappresenta potenze e forze che invocano negli osservatori una risposta spirituale. Se anche negli osservatori la luce dell’anima brilla, allora essi saranno in grado di riconoscere la vera arte.

Può darsi che l’artista stesso non sia cosciente della grandezza spirituale della sua opera, della sua luce interna, e che egli sia addirittura un ateo o agnostico, un superficiale o anche un fannullone. Questo non importa realmente, e benché ciò possa sorprendere, la verità è che a molti grandi artisti e geni creativi non è importato affatto il tema esoterico, religioso o spirituale.

La cosa importante da notare, è il profondo contatto interno che essi possedevano col mondo superiore, siano essi stati o no coscienti di questo fatto. L’impulso creativo che nasceva in essi, derivava dalla loro fonte spirituale interna, che – per certe ragioni esoteriche – risultava “aperta”. Altre volte invece, questi artisti erano semplici recettori, fedeli canali di magnifiche ispirazioni divine, che tentavano di arrivare sul piano fisico.

Senza alcun dubbio, il più elevato artista è il Logos Divino, essendo tutto l’Universo la sua Glorificata ed ineguagliabile Opera Magna.

Descrizione foto: Rilievo - Teodolinda dona il Tesoro a S. Giovanni e Battesimo di Cristo - Portale maggiore del Duomo di Monza. - Credit: Redazione ECplanet.