L'acidificazione degli oceani danneggia le squame

Mentre i pesci normali hanno squame piatte, quelle di squalo sono più dentellate e i loro denticoli coprono anche il loro corpo e in particolare influenzano la loro capacità di nuotare. I denticoli sono costituiti da composti contenenti calcio.

La crescente quantità di anidride carbonica (CO 2 ) nell'atmosfera dovuta ai cambiamenti climatici ha anche portato a una maggiore concentrazione di CO 2 negli oceani. La CO 2 si dissolve nell'acqua di mare per creare acido carbonico che acidifica gli oceani.

Questa maggiore acidità ha già dimostrato di danneggiare il carbonato di calcio nei coralli e in altri animali con strutture a base di calcio. Il team di ricerca di tre istituti di ricerca sudafricani, dell'Università di Duisburg-Essen e della Heinrich-Heine University Duesseldorf, ha ora esaminato se l'acqua di mare più acida colpisce anche gli squali.

Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, (1) è stato condotto sugli squali puffadder shyshark, (2) che vivono nell'Oceano Atlantico al largo della costa di Cape Town e sono anche tenuti in acquari nel DAFF Research Aquarium di Cape Town. Un certo numero di squali sono stati esposti ad acqua più acida per un periodo di diverse settimane e confrontati con gli squali di controllo nell'acqua di mare normale.

Dopo quel tempo, i ricercatori hanno scoperto che una media di circa il 25 percento dei denticoli era stato danneggiato rispetto a una cifra inferiore al dieci percento per gli squali in un gruppo di riferimento che viveva in acque normali. Il danno al gruppo, esposto all'acido, può essere così grande che limita la sua capacità di nuotare. Poiché i denti degli squali sono realizzati con un materiale simile, possono anche essere influenzati negativamente, il che a sua volta può avere un impatto sulla loro assunzione di cibo.

In un'ulteriore serie di studi, i ricercatori hanno analizzato il sangue degli animali conservati sia nell'acqua di mare acida che in quella normale. I ricercatori hanno scoperto che le concentrazioni sia di CO 2 che di bi-carbonato erano più elevate nel gruppo esposto, con il bi-carbonato che impediva al sangue stesso di diventare più acido. Ciò significa che gli squali hanno un meccanismo regolatorio a base acida per adattarsi alle condizioni ambientali.

Gli studenti, del gruppo di lavoro della Heinrich-Heine University Duesseldorf del Professor Christopher Bridges dell'Institute of Metabolic Physiology, hanno intrapreso diversi viaggi di ricerca in Sudafrica. Essi hanno effettuato sperimentazioni sul posto e prelievi di campioni che hanno riportato a Düsseldorf con lo scopo di analizzare la struttura e la chimica dei campioni presso l'ateneo.

La ricerca fa parte del progetto globale “BIOACID - Impatti biologici dell'acidificazione degli oceani”, che è stato finanziato dal Ministero federale dell'educazione e della ricerca e al quale un certo numero di università e istituti di ricerca tedeschi sono affiliati.

Riferimenti:

(1) Acid-base adjustments and first evidence of denticle corrosion caused by ocean acidification conditions in a demersal shark species

(2) Puffadder shyshark

Descrizione foto: denticoli - le squame modificate - di uno squalo puffadder shyshark visto attraverso un microscopio ottico (a sinistra) e un microscopio elettronico a scansione (a destra) di dentelli di squali esposti a CO 2 . - Credit: Lutz Auerswald (sinistra) / Jacqueline Dziergwa (destra).

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Ocean acidification is damaging shark scales