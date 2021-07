Inquinamento globale da plastica

Gli attuali tassi di emissioni di plastica a livello globale possono innescare effetti che non saremo in grado di invertire.

A sostenere questa tesi è un nuovo studio di ricercatori svedesi, norvegesi e tedeschi pubblicato su Science. (1) Secondo gli autori, l'inquinamento da plastica è una minaccia globale e le azioni per ridurre drasticamente le emissioni di plastica nell'ambiente sono “la risposta politica razionale”.

La plastica si trova ovunque sul pianeta: dai deserti e dalle cime delle montagne agli oceani profondi e alla neve artica. A partire dal 2016, le stime delle emissioni globali di plastica nei laghi, nei fiumi e negli oceani del mondo variavano da 9 a 23 milioni di tonnellate all'anno, con una quantità simile emessa sulla terra ogni anno. Si prevede che queste stime raddoppieranno entro il 2025 se si applicano gli scenari normali.

«La plastica è profondamente radicata nella nostra società e si disperde nell'ambiente ovunque, anche nei paesi con buone infrastrutture per la gestione dei rifiuti», afferma il dottor Matthew MacLeod, (2) professore all'Università di Stoccolma e autore principale dello studio. Dice che le emissioni sono in aumento anche se la consapevolezza sull'inquinamento da plastica tra gli scienziati e il pubblico è aumentata in modo significativo negli ultimi anni.

Questa discrepanza non è sorprendente per Mine B Tekman, (3) dottoranda presso l'Alfred Wegener Institute in Germania e coautrice dello studio, perché l'inquinamento da plastica non è solo un problema ambientale ma anche “politico ed economico”. Ella ritiene che le soluzioni attualmente offerte, come le tecnologie di riciclaggio e pulizia, non siano sufficienti e che dobbiamo affrontare il problema alla radice.

«Il mondo promuove soluzioni tecnologiche per il riciclaggio e per rimuovere la plastica dall'ambiente. In qualità di consumatori, crediamo che quando separiamo adeguatamente i nostri rifiuti di plastica, tutti saranno magicamente riciclati. Tecnologicamente, il riciclaggio della plastica ha molti limiti e i paesi che hanno buone infrastrutture esportano i loro rifiuti di plastica in paesi con strutture peggiori. La riduzione delle emissioni richiede azioni drastiche, come limitare la produzione di plastica vergine per aumentare il valore della plastica riciclata e vietare l'esportazione di questo tipo di rifiuti a meno che non sia in un paese con un migliore riciclaggio», afferma la Tekman.

Un inquinante poco reversibile di aree remote dell'ambiente

La plastica si accumula nell'ambiente quando le quantità emesse superano quelle rimosse dalle iniziative di pulizia e dai processi ambientali naturali, che si verificano mediante un processo a più fasi noto come invecchiamento.

«Gli agenti atmosferici della plastica si verificano a causa di molti processi diversi e abbiamo fatto molta strada per comprenderli. Ma gli agenti atmosferici cambiano costantemente le proprietà dell'inquinamento da plastica, il che apre nuove porte a più domande«, afferma il dottor Hans Peter Arp, ricercatore presso il Norwegian Geotechnical Institute (NGI) e professore presso l'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU), che è anche coautore dello studio. «La degradazione è molto lenta e non è efficace nell'arrestare l'accumulo, quindi l'esposizione alla plastica invecchiata aumenterà solo».

La plastica è quindi un “inquinante scarsamente reversibile”, sia per le sue continue emissioni che per la persistenza ambientale.

Gli ambienti remoti sono particolarmente minacciati, come spiega la coautrice Annika Jahnke, (4) ricercatrice presso il Centro Helmholtz per la ricerca ambientale (UFZ) e professoressa presso l'Università RWTH di Aquisgrana: «Negli ambienti remoti, i detriti di plastica non possono essere rimossi con la pulizia e l'invecchiamento di oggetti di plastica di grandi dimensioni comporterà inevitabilmente la generazione di un gran numero di particelle di micro e nanoplastiche, nonché la lisciviazione di sostanze chimiche aggiunte intenzionalmente alla plastica e ad altre sostanze chimiche che rompono la spina dorsale del polimero plastico. Quindi, la plastica nell'ambiente è un obiettivo in costante movimento di crescente complessità e mobilità. Dove si accumula e quali effetti può causare sono difficili o forse addirittura impossibili da prevedere».

Un potenziale punto critico di danni ambientali irreversibili

Oltre al danno ambientale che l'inquinamento da plastica può causare da solo per impigliamento di animali ed effetti tossici, potrebbe anche agire in combinazione con altri fattori di stress ambientale in aree remote per innescare effetti ad ampio raggio o addirittura globali. Il nuovo studio presenta una serie di esempi ipotetici di possibili effetti, tra cui l'esacerbazione del cambiamento climatico a causa dell'interruzione della pompa globale del carbonio e la perdita di biodiversità nell'oceano, dove l'inquinamento da plastica agisce come ulteriore fattore di stress per la pesca eccessiva, la perdita di habitat in corso causata dai cambiamenti nelle temperature dell'acqua, nell'apporto di nutrienti e nell'esposizione a sostanze chimiche.

Nel complesso, gli autori considerano la minaccia che la plastica emessa oggi possa innescare impatti su scala globale e scarsamente reversibili in futuro come “motivazione convincente” per azioni su misura che riducano fortemente le emissioni.

«In questo momento, stiamo caricando l'ambiente con quantità crescenti di inquinamento da plastica scarsamente reversibile. Finora, non vediamo prove diffuse di conseguenze negative, ma se l'invecchiamento della plastica provoca un effetto davvero negativo, probabilmente non saremo in grado di invertirlo», avverte il dottor Matthew MacLeod. «Il costo di ignorare l'accumulo di inquinamento plastico persistente nell'ambiente potrebbe essere enorme. La cosa razionale da fare è agire il più rapidamente possibile per ridurre le emissioni di plastica nell'ambiente».

Descrizione foto: Pescato un grosso barile blu che galleggiava sulla superficie dell'oceano nel Great Pacific Garbage Patch dalla nave da ricerca tedesca SONNE durante la spedizione SO268/3, che attraversò l'Oceano Pacifico settentrionale da Vancouver a Singapore nell'estate, 2019. - Credit: ©Roman Kroke UFZ".

