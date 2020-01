In Groenlandia aumenta lo scioglimento del ghiaccio

La Groenlandia sta perdendo ghiaccio sette volte più velocemente rispetto agli anni '90 e sta monitorando il pannello intergovernativo sullo scenario di riscaldamento climatico di fascia alta, che prevede 40 milioni di persone in più esposte alle inondazioni costiere entro il 2100.

Un team di 96 scienziati, appartenenti a 50 organizzazioni internazionali, ha stilato il quadro completo inerente alla perdita di ghiaccio in Groenlandia. Il gruppo Inter-comparison Exercise (IMBIE) ha combinato 26 sondaggi separati per calcolare i cambiamenti nella massa della calotta glaciale della Groenlandia tra il 1992 e il 2018. Complessivamente, sono stati utilizzati i dati di 11 diverse missioni satellitari, comprese le misurazioni del cambiamento della calotta glaciale: volume, flusso e gravità.

I risultati, pubblicati su Nature (1), mostrano che la Groenlandia ha perso 3,8 trilioni di tonnellate di ghiaccio dal 1992 - abbastanza per far salire i livelli del mare globale di 10,6 millimetri. Il tasso di perdita di ghiaccio è passato da 33 miliardi di tonnellate all'anno negli anni '90 a 254 miliardi di tonnellate all'anno nell'ultimo decennio - un aumento di sette volte entro tre decenni.

La valutazione, guidata dal professor Andrew Shepherd (2) dell'Università di Leeds e dal dottor Erik Ivins (3) del Jet Propulsion Laboratory della NASA in California, è stata sostenuta dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Nel 2013, il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) ha previsto che i livelli globali del mare aumenteranno di 60 centimetri entro il 2100, mettendo a rischio 360 milioni di persone a causa di inondazioni costiere annuali. Questo nuovo studio mostra che le perdite di ghiaccio della Groenlandia stanno aumentando più rapidamente del previsto e stanno invece monitorando lo scenario di riscaldamento climatico di fascia alta dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che prevede 7 centimetri in più.

Il professor Andrew Shepherd avvisa: «Come regola generale, per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare globale, altri sei milioni di persone sono esposte alle inondazioni costiere in tutto il pianeta. Sulle tendenze attuali, lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, con il conseguente innalzamento del livello del mare, causerà l'allagamento di aree abitare da 100 milioni di persone ogni anno entro la fine del secolo, quindi 400 milioni in totale. Questi non sono eventi improbabili o piccoli impatti; stanno accadendo e saranno devastanti per le comunità costiere.»

Il team ha anche utilizzato modelli climatici regionali per dimostrare che metà delle perdite di ghiaccio sono causate dallo scioglimento della superficie e dall'incremento della temperatura dell'aria, mentre l'altra metà è dovuta all'aumento del flusso del ghiacciaio innescato dall'aumento delle temperature oceaniche.

Le perdite di ghiaccio hanno raggiunto il picco di 335 miliardi di tonnellate all'anno nel 2011 - dieci volte il tasso degli anni '90 - durante un periodo di intenso scioglimento della superficie. Anche se da allora il tasso di perdita di ghiaccio è sceso a una media di 238 miliardi di tonnellate all'anno, rimane sette volte superiore e non include tutto il 2019, il che potrebbe stabilire un nuovo massimo a causa del diffuso scioglimento estivo.

Il dottor Erik Ivins ha dichiarato: «Le osservazioni satellitari sul ghiaccio polare sono essenziali per il monitoraggio e la previsione di come i cambiamenti climatici potrebbero influenzare le perdite di ghiaccio e l'innalzamento del livello del mare. La simulazione al computer ci consente di fare proiezioni da scenari di cambiamento climatico, ma le misurazioni satellitari forniscono prove inconfutabili. Il nostro progetto è un ottimo esempio dell'importanza della collaborazione internazionale per affrontare problemi di portata globale.»

La dottoressa Guðfinna Aðalgeirsdóttir, (4) professoressa di glaciologia all'Università dell'Islanda e autrice principale del sesto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, che non era coinvolto nello studio, ha dichiarato: «La stima riconciliata del team IMBIE sulla perdita di ghiaccio in Groenlandia è puntuale per l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Le loro osservazioni satellitari mostrano che sia lo scioglimento che lo scarico del ghiaccio dalla Groenlandia sono aumentati dall'inizio delle osservazioni. Le calotte di ghiaccio in Islanda hanno avuto una riduzione simile nella perdita di ghiaccio negli ultimi due anni, ma la scorsa estate è stata molto calda e questo ha cagionato perdite più elevate. Mi aspetto un aumento simile nella perdita di massa in Groenlandia per il 2019. È molto importante continuare a monitorare le grandi calotte glaciali per sapere quanto innalzano il livello del mare ogni anno.»

Note degli editori: L'IPCC prevede che il livello del mare salirà da 50 a 70 centimetri entro il 2100 in base al percorso di concentrazione raccomandato (RCP) 4.5 (Church et al., 2013), con una stima a medio raggio di 60 centimetri. Si prevede che la Groenlandia contribuirà da 5 a 16 centimetri di questo aumento, con una stima a medio raggio di 9 centimetri. 360 milioni di persone saranno esposte alle inondazioni costiere annuali sotto RCP4.5 entro il 2100 (Kulp e Strauss, 2019). Il 2019 è stato un anno eccezionale per lo scioglimento estivo in Groenlandia (Tedesco et al., 2019) Lo studio è il risultato dell'esercizio di inter-comparazione del bilancio di massa della calotta glaciale (IMBIE) supportato dalla ESA Climate Change Initiative e dal programma NASA Cryosphere. Il professor Shepherd è stato inoltre supportato dalla Royal Society Wolfson Research Merit Award e dal Natural Environment Research Council Centre for Polar Observation and Modeling del Regno Unito. Le missioni satellitari che forniscono i dati per questo studio sono ERS-1, ERS-2, Envisat e CryoSat-2 dell'Agenzia spaziale europea, Sentinel-1 e Sentinel-2 dell'Unione europea, il Sistema di osservazione terrestre avanzato dell'Agenzia di esplorazione aerospaziale giapponese; l'agenzia spaziale canadese RADARSAT-1 e RADARSAT-2; il NASA Ice, Cloud e Land Elevation Satellite; l'esperimento di recupero di gravità e clima della NASA / Centro aerospaziale tedesco; l'Agenzia Spaziale Italiana COSMO-SkyMed e il Centro aerospaziale tedesco TerraSAR-X. 360 miliardi di tonnellate di ghiaccio equivalgono all'incirca a 1 millimetro di aumento globale del livello del mare.

Descrizione foto: foto aerea di iceberg che scaricano dal ghiacciaio Jakobshavn della Groenlandia. - Credit: William Colgan, Geological Survey of Denmark and Greenland.

