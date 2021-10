Immersi anche nei rifiuti elettronici

La montagna mondiale di rifiuti del 2021 di attrezzature elettroniche ed elettriche (WEEE) ammonta a circa 57,4 milioni di tonnellate.

Al simposio dell'International E-Waste Day 2021, esperti e organizzazioni preposte stanno svolgendo una politica di sensibilizzazione rivolta alle famiglie, alle imprese e ai governi affiché prendano atto che il riciclo e la riparazione di tutti i disposivi è una soluzione ottimale per il recupero dei preziosi materiali e ridurre la necessità di nuove risorse.

La montagna mondiale di rifiuti di quest'anno di attrezzature elettroniche ed elettriche (WEEE) ammonta a circa 57,4 milioni di tonnellate - maggiore del peso del grande muro della Cina, l'oggetto artificiale più pesante della Terra. Nel 2020 i rifiuti elettronici ed elettrici totali ammontavano a circa 53,6 milioni di tonnellate metriche (metric tonnes - Mt). Dal 2014 ad oggi l'ammontare delle attrezzature elettroniche ed elettriche (waste electronic and electrical equipment - WEEE) è aumentato del 21 per cento. Entro il 2030 le previsioni sono sconfortanti: si stima che i rifiuti WEEE raggiungeranno i 74 milioni di tonnellate metriche (Mt).

Attualmente, la media annua globale dei rifiuti elettronici è pertanto in crescita di 2 Mt, pari a 3 - 4 per cento. Questa tendenza è da imputare agli alti tassi di consumo di prodotti elettronici (tasso medio annuo di aumento pari al 3%), ai cicli di vita dei prodotti più brevi e alle limitate opzioni di riparazione.

Secondo le stime in Europa, dove il problema è meglio studiato, in una famiglia media 11 articoli elettronici su 72 non sono più in uso o sono rotti. Ogni anno per cittadino, altri 4 a 5 kg di prodotti elettrici ed elettronici non utilizzati vengono accumulati in Europa prima di essere scartati.

Uno studio francese stima che da 54 a 113 milioni di telefoni cellulari, con un peso stimato da 10 a 20 tonnellate, giacciono nei cassetti e altri spazi di stoccaggio nelle case francesi.

Negli Stati Uniti, mentre molti telefoni cellulari sono riciclati, circa 151 milioni o più di telefoni all'anno - circa 416.000 al giorno - finiscono nelle discariche. Si calcola che il 40% dei metalli pesanti nelle discariche degli Stati Uniti deriva da scarti elettronici.

Gli scarti derivati dai grandi elettrodomestici come stufe e frigoriferi costituiscono la più grande componente dei rifiuti elettronici. Questi grandi elettrodomestici contengono acciaio, rame e alluminio che li rendono attraenti ai ladri. Nonostante gli sforzi concertati dei governi a molti livelli, questo problema persiste. Anche nell'UE, che ha avuto una legislazione completa per la responsabilità della produzione di produttori (Extended Producer Responsibility - EPR) per quasi due decenni, costituita da obiettivi e responsabilità legali, il tasso di raccolta dei rifiuti dell'UE è il 55% (2018). Sono stati compiuti enormi progressi negli ultimi 20 anni, ma gli Stati membri lottano ancora per raggiungere gli obiettivi per molte ragioni complesse, come documentato da UNITAR e dal rapporto Brussels-based WEEE Forum, lo studio e la visione dei flussi di WEEE. (1)

Dice Pascal Leroy, Direttore Generale del Forum WEEE, l'Organizzazione che ha pianificato l'International E-Waste Day: «Molti fattori svolgono un ruolo nel rendere la risorsa elettrica ed elettronica del settore efficiente e circolare. Ad esempio, le organizzazioni di responsabilità del produttore membro hanno raccolto e assicurato il riciclaggio responsabile di 2,8 tonnellate di rifiuti elettronici nel 2020. Ma una cosa si distingue: fintanto che i cittadini non ricicleranno i loro dispositivi, dovremo continuare a buttare tutti questi materiali causando un grande danno ambientale. L'attenzione di quest'anno per la Giornata internazionale dei rifiuti elettronici è il ruolo cruciale che ognuno di noi ha nel rendere la circolarità una realtà per gli e-prodotti. Questo è più importante che mai poiché i nostri governi partecipano al convegno COP26 per discutere l'azione globale per ridurre le emissioni di carbonio. Ogni tonnellata di WEEE riciclata evita circa 2 tonnellate di emissioni di CO 2 . Se tutti facciamo la cosa giusta con i nostri e-rifiuti aiutiamo a ridurre le emissioni di CO 2 dannose».

Virginijus sinkevicius, commissario UE per l'ambiente, oceani e pesca, sostiene che «Gli e-rifiuti sono in rapida crescita, in Europa e in tutto il mondo. Per cambiare questa tendenza le persone dovrebbero comportarsi in un modo più ecologista. Meno sprechi e un riciclo mirato, causerebbero enormi risparmi non solo per i consumatori, ma in preziose materie prime e emissioni di CO 2 . Alla Commissione, stiamo lavorando a nuovi requisiti di progettazione ecologica per dispositivi elettronici, con l'intento di aumentare la durata e renderli più facili da riparare. Vogliamo anche che i consumatori abbiano informazioni migliori, quindi è più facile fare una scelta sostenibile».

Giornata internazionale di rifiuti elettronici (#wasteday) L'anno scorso oltre 120 organizzazioni da 50 paesi in tutto il mondo hanno sostenuto la terza osservanza internazionale del Giorno dei rifiuti di e-rifiuti. Quest'anno, il Forum WEEE e altri organizzatori invitano tutte le organizzazioni coinvolte in una gestione efficacia e responsabile dei rifiuti elettronici per pianificare attività di sensibilizzazione. (2) Il WEEE Forum Il Forum Weee Brussels-based for-impact, not-for-profit, è una Associazione internazionale senza scopo di lucro che rappresenta quarantacinque organizzazioni di responsabilità di produttori in tutto il mondo. Insieme ai nostri membri, siamo alla ribalta nel trasformare il principio di responsabilità del produttore esteso in un effettivo approccio politico di gestione dei rifiuti elettronici attraverso la nostra conoscenza combinata degli aspetti tecnici, commerciali e operativi della raccolta, della logistica, del de-inquinamento, dell'elaborazione, della preparazione per il riutilizzo e la segnalazione di E-rifiuti. È la più grande organizzazione del suo genere al mondo. La nostra missione è essere il principale centro di competenza dei rifiuti E-rifiuti del mondo eccellendo nell'attuazione del principio di circolarità. I professionisti sono con sede in Europa, Americhe, Africa, Oceania e Asia. Nel 2020, i membri delle sue organizzazioni hanno riportato la raccolta e il corretto deinquinamento e il riciclaggio di 2,8 Mt di WEEE. (3)

Descrizione foto: Una tonnellata di telefoni cellulari scartata è più ricca d'oro rispetto a una tonnellata di minerale da cui ricavare l'oro. In 1 milione di telefoni cellulari sono incorporati 24 kg di oro, 16.000 kg di rame, 350 kg di argento e 14 kg di palladio - risorse che potrebbero essere recuperate e restituite al ciclo di produzione. Se non si riesce a riciclare questi materiali, le nuove forniture devono essere estratte, danneggiando l'ambiente. - Credit: WEEE Forum.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: International E-Waste Day: 57.4M tonnes expected in 2021 will outweigh China’s Great Wall