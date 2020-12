Il riscaldamento degli oceani danneggia i molluschi

Il riscaldamento degli oceani sta spingendo i molluschi invertebrati che abitano sui fondali in acque più calde minacciando la loro sopravvivenza.

Il riscaldamento degli oceani sta paradossalmente spingendo gli invertebrati che abitano sul fondo, tra cui capesante di mare (Pecten jacobaeus), cozze blu, vongole e quahog (Mercenarie mercenarie o vongola americana o tartufo atlantico) che sono preziosi per l'industria dei molluschi, in acque più calde e minacciando la loro sopravvivenza.

In un nuovo studio, condotto da Rutgers, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, (1) i ricercatori identificano una causa delle migrazioni delle specie “nel verso sbagliato”: cambiamenti indotti dal riscaldamento nei loro tempi di deposizione delle uova, con conseguente rilascio anticipato di larve che vengono spinte in acque più calde dall'oceano correnti.

I ricercatori hanno studiato sei decenni di dati su 50 specie di invertebrati che vivono sul fondo e hanno scoperto che circa l'80% è scomparso dalla Georges Bank e dalla piattaforma esterna tra la penisola di Delmarva e Cape Cod, anche al largo della costa del New Jersey.

Molte specie di pesci rispondono al riscaldamento dell'oceano migrando verso acque più fredde. Ma i migratori “dalla direzione sbagliata” - che includono molluschi, lumache, stelle marine, vermi e altri - condividono alcuni tratti cruciali. Ad esempio, le larve sono nuotatori deboli e fanno affidamento sulle correnti oceaniche per il trasporto. Da adulti, tendono a rimanere sul posto, sedentari o fissati al fondo del mare.

I ricercatori hanno scoperto che il riscaldamento dell'oceano ha causato la deposizione delle uova di queste creature prima in primavera o in estate, esponendo le loro larve a modelli di vento e correnti d'acqua che non avrebbero sperimentato durante la normale stagione di deposizione delle uova. Di conseguenza, le larve vengono spinte verso sud-ovest e nell'entroterra, dove le acque sono più calde e hanno meno probabilità di sopravvivere. Gli adulti rimangono in quelle aree e sono intrappolati in un processo in cui acque ancora più calde portano a tempi di deposizione delle uova ancora più precoci e ad un ulteriore restringimento delle aree occupate.

I ricercatori hanno confrontato questo fenomeno con eventi di estinzione in cui l'aumento delle temperature spinge uccelli e farfalle a salire fino a quando non vengono eliminati dalle aree in cui una volta abitavano. L'effetto sugli invertebrati che vivono sul fondo è più insidioso. Tuttavia, queste creature potrebbero potenzialmente prosperare nelle regioni più fredde, ma le correnti primaverili impediscono alle larve, che nuotano deboli, di raggiungere quel rifugio.

I ricercatori hanno notato che questi effetti sono influenzati dal vento localizzato e dai modelli di corrente. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se gli effetti sono simili sulla costa del Pacifico degli Stati Uniti o in altre aree oceaniche.

I ricercatori della Rutgers Robert Chant, Elias Hunter ed Emily Chen, del Dipartimento di scienze marine e costiere, ed Enrique Curchitser del Dipartimento di scienze ambientali, hanno contribuito a questo studio, così come Gregory Gerbi allo Skidmore College.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: "Wrong-Way" Migrations Stop Shellfish From Escaping Ocean Warming