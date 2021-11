La strada della guarigione è la stessa strada della malattia. Ciò che cambia è solamente la direzione in cui ci si muove.

La mente umana, conscia e inconscia crea la malattia e tutti i problemi della vita, ma crea anche la salute e la giovinezza. Tutti possono imparare ad essere sani, forti e felici... ma prima devono imparare a riprogrammare la propria mente.

Lungo questa strada ci sono diversi ostacoli e grandi tesori e si impara molto, si imparano le leggi universali che reggono il mondo.

Le persone non sono nemmeno consapevoli dell'immenso potere che possiedono, dell'immensa energia e forza che hanno a disposizione.

Eppure utilizzano la maggior parte di questo potere e di questa energia per creare le loro sfighe, il dolore e la sofferenza.

Le stesse leggi che si applicano alla salute... si possono utilizzare per tutte le aree della vita: amore, lavoro, denaro. Si tratta di armonizzare la mente, armonizzare il pensiero... e tutto verrà proiettato come in un nuovo film.

L'unica cosa che si deve fare, è essere pronti al cambiamento. E se si vuole cambiare qualcosa nella vita, i cambiamenti cominciano a verificarsi.

Tutto il potere che abbiamo è il potere dell'intenzione e il potere del pensiero.

Chi domina la propria mente, domina la propria vita. Chi controlla i propri pensieri, controlla la manifestazione, controlla la propria salute e distrugge tutte le malattie che lo limitano... come quella terribile malattia che è la vecchiaia.

Redazione ECplanet