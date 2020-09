Il maestoso squalo martello

Gli squali martello sono tra i pesci più sorprendenti del mare a causa della loro testa dalla forma strana molto caratteristica. Esistono, infatti, sette specie di squali martello, ma non tutte si possono trovare nei Caraibi olandesi.

Il membro più numeroso della famiglia Hammerhead, (1) il grande squalo martello (Sphyrna mokkaran) è stato avvistato nei Caraibi olandesi. Ma l'aumento della pressione di pesca e una produzione riproduttiva molto bassa, significano che le popolazioni globali sono diminuite dell'80% negli ultimi 25 anni. Gli squali martello sono ora considerati specie a rischio di estinzione nella Lista Rossa IUCN.

Una domanda che la maggior parte delle persone fa è perché hanno sviluppato una forma della testa così ampia e particolare. Oltre al vantaggio di avere un maggior numero di sensori elettrici sul muso, con cui possono rilevare la preda, la forma sembra rendere meno faticoso il nuoto perché diminuisce la resistenza dell'acqua. Inoltre, gli scienziati hanno anche scoperto che gli Hammerhead di solito nuotano leggermente inclinati per ridurre ulteriormente la resistenza.

Non sappiamo quanti squali martello abbiano la loro dimora nei Caraibi olandesi, ma potrebbero semplicemente essere di passaggio poiché sono considerati una specie vagabonda. Studi di monitoraggio degli Stati Uniti hanno dimostrato che i Great Hammerheads sono altamente migratori e intraprendono viaggi di centinaia di miglia. Un recente studio sui grandi squali martello a Bimini ha dimostrato che possono effettuare migrazioni di ritorno su larga scala di oltre 3000 km.

Non si sa molto sulla biologia dei Great Hammerheads. Sappiamo che possono crescere fino a sei metri, anche se una lunghezza di quattro metri è più comune. Possono essere individuati vicino alla costa sopra la barriera corallina, così come migrare ulteriormente al largo su acque più profonde a seconda della loro fase di vita e del periodo dell'anno. Un giovane squalo martello impiega molti anni per raggiungere la maturità, cosa che non accade fino a quando non sono lunghi circa 2,5 metri. Dopo di che, le femmine iniziano a partorire ogni anno o due. Possono avere fino a 6-42 cuccioli che crescono a 50-70 cm. La dieta di Hammerhead consiste in crostacei, calamari e altri pesci, comprese le razze meridionali.

Le pinne di squalo martello sono relativamente grandi e quindi molto apprezzate sul mercato asiatico come ingrediente per la zuppa di pinne di squalo. Per continuare a soddisfare questa domanda, gli squali martello sono sempre più presi di mira dalla pesca. La ricerca mostra che circa il 5% di tutte le pinne di squalo sul mercato di Hong Kong sono squali martello, compresi gli esemplari dell'Oceano Atlantico occidentale.

