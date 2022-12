Il calabrone asiatico si diffonde in tutta Europa

In Europa, il calabrone asiatico è un predatore di insetti quali api mellifere, sirfidi e altre vespe e rappresenta un grave rischio per l'apicoltura, la biodiversità e i servizi di impollinazione

Questo calabrone può misurare fino a 4 cm di lunghezza e, come tutte le altre vespe sociali, è in grado di infliggere una puntura dolorosa, sebbene non sia aggressivo per natura.

Pensato per essere stato introdotto in Europa dalla Cina nel 2004, il calabrone asiatico si è rapidamente diffuso in tutto il continente. Sebbene sia stato finora controllato in Gran Bretagna, il calabrone è ben radicato nell'Europa continentale e nelle Isole del Canale. Nell'aprile 2021, l'Irish National Parks and Wildlife Service ha confermato che era stato trovato un singolo esemplare, “vivo ma morente” in un'abitazione privata a Dublino, segnando il primo record irlandese di questa specie.

Le circostanze di come l'esemplare sia arrivato nella capitale irlandese non sono note, ma con l'ampia connettività regionale, nazionale e internazionale dell'area, ci possono essere molti possibili percorsi di introduzione. In un contesto irlandese, era di particolare interesse determinare se questo individuo fosse originario dell'Europa/Gran Bretagna o rappresentasse una potenziale nuova fonte di invasione all'interno del suo areale nativo nel sud-est asiatico.

L'esemplare è stato depositato nel Museo Nazionale d'Irlanda e identificato dal dottor Aidan O'Hanlon, che ha suggerito di eseguire un'analisi genetica per determinarne la provenienza. In collaborazione con scienziati della School of Biological, Earth and Environmental Sciences (BEES), University College Cork (1), e partner del progetto Atlantic Positive dell'UE (che mira a stabilire metodologie a livello europeo per il controllo del calabrone asiatico), l'analisi genetica è stata eseguita e i dati sono stati confrontati con quelli di campioni forniti da diverse altre località in tutta Europa. I ricercatori hanno poi pubblicato (2) le loro scoperte sul Journal of Hymenoptera Research. (3)

«Un lavoro precedente aveva dimostrato che i calabroni asiatici in Europa apparentemente condividevano lo stesso lignaggio genetico, sulla base di studi su un singolo gene. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e abbiamo esaminato due geni aggiuntivi che sarebbero stati più sensibili nel rilevare la variazione all'interno della popolazione invasiva», spiega la dottoressa Eileen Dillane di BEES. (4)

I dati di tutti e tre i marcatori genetici hanno confermato che non solo i calabroni asiatici in Europa hanno un unico pedigree, ma discendono probabilmente da un singolo calabrone accoppiato arrivato in qualche modo in Francia nel 2004. Inoltre, questo lignaggio non è stato ancora descritto all'interno del nativo gamma.

«La nostra ricerca ha rivelato il notevole potenziale di espansione della popolazione di insetti eusociali nelle aree invase, anche quando la diversità genetica originaria è estremamente bassa», afferma il dottor Simon Harrison (5), che fa parte del gruppo di ricerca.

Questi risultati sono sia una cattiva notizia che una buona notizia per il controllo del calabrone asiatico in Europa. Mentre le regine accoppiate possono evidentemente ricolonizzare rapidamente le aree da cui i calabroni sono stati eradicati (ad esempio, dove sforzi intensi hanno distrutto tutti i nidi in un'area), la stretta parentela di tutti gli individui del calabrone asiatico in Europa offre speranza per metodi di eradicazione basata sul controllo biologico.

Nel contesto irlandese, è improbabile che questo sia l'inizio di un'invasione su larga scala, poiché il clima e il paesaggio dell'habitat dell'Irlanda sono probabilmente tutt'altro che ideali per il calabrone asiatico, che richiede temperature estive più elevate e una maggiore fornitura di energia - cibo ricco. «Tuttavia, è probabile che il cambiamento climatico aumenti la minaccia di un'invasione riuscita in futuro, quindi è necessario mantenere la vigilanza contro questa specie», consigliano gli autori dello studio.

Descrizione foto: L'esemplare di calabrone asiatico recuperato a Dublino. - Credit: dottor Aidan O'Hanlon.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Tracking an invasion – a single Asian hornet sparked the ongoing spread across Europe