I pazienti ricordano le esperienze di morte

Un nuovo studio mostra che una persona su cinque che sopravvive alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) dopo un arresto cardiaco può descrivere esperienze lucide di morte avvenute mentre erano apparentemente incoscienti e sull'orlo della morte

Guidato dai ricercatori della NYU Grossman School of Medicine e altrove, lo studio ha coinvolto 567 uomini e donne il cui cuore ha smesso di battere durante il ricovero in ospedale e che hanno ricevuto la RCP tra maggio 2017 e marzo 2020 negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nonostante il trattamento immediato, meno del 10% si è ripreso a sufficienza per essere dimesso dall'ospedale.

I sopravvissuti hanno riferito di avere esperienze lucide uniche, inclusa la percezione della separazione dal corpo, l'osservazione di eventi senza dolore o angoscia e una valutazione significativa della vita, comprese le loro azioni, intenzioni e pensieri verso gli altri. I ricercatori hanno scoperto che queste esperienze di morte sono diverse da allucinazioni, delusioni, illusioni, sogni o coscienza indotta dalla RCP (cardiopulmonary resuscitation).

Il lavoro includeva anche test per l'attività cerebrale nascosta. Una scoperta chiave è stata la registrazione di picchi di attività cerebrale, comprese le cosiddette onde gamma, delta, theta, alfa e beta fino a un'ora in RCP. Alcune di queste onde cerebrali si verificano normalmente quando le persone sono coscienti e svolgono funzioni mentali superiori, tra cui il pensiero, il recupero della memoria e la percezione cosciente.

Il dottor Sam Parnia, MD, PhD, (1) ricercatore capo dello studio e medico di terapia intensiva, che è anche professore associato presso il Dipartimento di Medicina della NYU Langone Health, nonché direttore dell'organizzazione per la terapia intensiva e la ricerca sulla rianimazione, spiega: «Queste esperienze ricordate e i cambiamenti delle onde cerebrali possono essere i primi segni della cosiddetta esperienza di pre-morte e li abbiamo catturati per la prima volta in un ampio studio. I nostri risultati dimostrano che mentre siamo sull'orlo della morte e in un coma, le persone subiscono un'esperienza cosciente interiore unica, inclusa la consapevolezza senza angoscia. L'identificazione di segni elettrici misurabili di attività cerebrale lucida e intensificata, insieme a storie simili di esperienze di morte ricordate, suggerisce che il senso umano di sé e della coscienza, proprio come altre funzioni biologiche del corpo, potrebbe non fermarsi completamente al momento della morte. Queste esperienze lucide non possono essere considerate un trucco di un cervello disordinato o morente, ma piuttosto un'esperienza umana unica che emerge sull'orlo della morte. Quando il cervello si spegne, molti dei suoi sistemi di frenatura naturali vengono rilasciati. Conosciuto come disinibizione, questo fornisce l'accesso alle profondità della coscienza di una persona, inclusi i ricordi immagazzinati, i pensieri dalla prima infanzia alla morte e altri aspetti della realtà. Sebbene nessuno conosca lo scopo evolutivo di questo fenomeno, rivela chiaramente domande intriganti sulla coscienza umana, anche alla morte».

Gli autori dello studio concludono che, sebbene gli studi fino ad oggi non siano stati in grado di provare in modo assoluto la realtà o il significato delle esperienze e delle affermazioni di consapevolezza dei pazienti in relazione alla morte, è stato impossibile negarle. Dicono che l'esperienza ricordata sulla morte ora meriti un'ulteriore autentica indagine empirica senza pregiudizi.

Circa 25 ospedali negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno partecipato allo studio, chiamato AWARE II. Sono stati arruolati solo pazienti ricoverati per standardizzare la RCP e i metodi di rianimazione utilizzati dopo l'arresto cardiaco, nonché le registrazioni dell'attività cerebrale. In questo studio sono state anche esaminate ulteriori testimonianze di 126 sopravvissuti in comunità a un arresto cardiaco con ricordi auto-riferiti per fornire una maggiore comprensione dei temi legati all'esperienza di morte rievocata.

Il dottor Parnia afferma che sono necessarie ulteriori ricerche per definire con maggiore precisione i biomarcatori di quella che è considerata la coscienza clinica, l'esperienza di morte ricordata dall'uomo e per monitorare gli effetti psicologici a lungo termine della rianimazione dopo l'arresto cardiaco.

(1) Sam Parnia

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Lucid Dying: Patients Recall Death Experiences During CPR