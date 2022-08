I frati del medioevo erano pieni di parassiti intestinali

Una nuova analisi dei resti della Cambridge medievale mostra che i frati agostiniani locali avevano quasi il doppio delle probabilità della popolazione generale della città di essere infettati da parassiti intestinali.

Questi risultati sono emersi nonostante la maggior parte dei monasteri agostiniani dell'epoca erano equipaggiati di latrine e impianti per lavarsi le mani, a differenza delle case dei normali lavoratori.

I ricercatori del Dipartimento di Archeologia dell'University of Cambridge affermano che la differenza nell'infezione parassitaria potrebbe essere dovuta ai monaci che concimavano i raccolti nei giardini del convento con le proprie feci o all'acquisto di fertilizzanti contenenti escrementi umani o suini.

Lo studio, pubblicato dall'International Journal of Paleopathology (1), è il primo a confrontare la prevalenza di parassiti in persone della stessa comunità medievale che vivevano stili di vita diversi e quindi avrebbero potuto differire nel rischio di infezione.

La popolazione della Cambridge medievale era composta da residenti di monasteri, conventi e conventi di monache di vari importanti ordini cristiani, insieme a mercanti, commercianti, artigiani, braccianti, agricoltori, personale e studenti della prima università.

Gli archeologi di Cambridge hanno indagato su campioni di terreno prelevati intorno al bacino di resti adulti dell'ex cimitero di Tutti i Santi dalla chiesa parrocchiale del castello, nonché dal terreno dove un tempo sorgeva il convento agostiniano della città.

La maggior parte delle sepolture della chiesa parrocchiale risalgono al XII -XIV secolo e quelle sepolte all'interno erano principalmente di uno status socio-economico inferiore, principalmente lavoratori agricoli.

Il convento agostiniano di Cambridge era una casa di studio internazionale, nota come studium generale, dove il clero di tutta la Gran Bretagna e d'Europa veniva a leggere i manoscritti. Fu fondato nel 1280 e durò fino al 1538 prima di subire la sorte della maggior parte dei monasteri inglesi: chiusi o distrutti come parte della rottura di Enrico VIII con la Chiesa romana.

I ricercatori hanno testato 19 monaci del terreno del convento e 25 locali del cimitero di Ognissanti e hanno scoperto che 11 dei frati (58%) erano stati infettati da vermi, rispetto a solo otto dei cittadini generali (32%).

Dicono che questi tassi siano probabilmente il minimo e che il numero effettivo di infezioni sarebbe stato più alto, ma alcune tracce di uova di vermi nel sedimento pelvico sarebbero state distrutte nel tempo da funghi e insetti.

La prevalenza del 32% di parassiti tra i cittadini è in linea con gli studi sulle sepolture medievali in altri paesi europei, suggerendo che questo non è particolarmente basso, ma piuttosto i tassi di infezione nel monastero erano notevolmente alti.

«Sembra che i frati della Cambridge medievale fossero invasi da parassiti», ha detto l'autore principale dello studio, il dottor Piers Mitchell (2) del Dipartimento di Archeologia di Cambridge. «Questa è la prima volta che qualcuno tenta di capire quanto fossero comuni i parassiti nelle persone che seguivano stili di vita diversi nella stessa città medievale».

La dottoressa Tianyi Wang (3), ricercatrice dell'University of Cambridge che ha eseguito la microscopia per individuare le uova del parassita, ha dichiarato: «L'ascaride era l'infezione più comune, ma abbiamo anche trovato prove per l'infezione da tricocefali. Entrambi sono diffusi da una scarsa igiene».

I servizi igienico-sanitari standard nei borghi medievali si basavano sul gabinetto del pozzo nero: buche nel terreno utilizzate per le feci e i rifiuti domestici. Nei monasteri, tuttavia, i sistemi di acqua corrente erano una caratteristica comune, incluso il risciacquo delle latrine, sebbene ciò debba ancora essere confermato nel sito di Cambridge, che è solo in parte scavato.

In realtà, non tutte le persone sepolte nei conventi agostiniani facevano parte del clero, poiché i ricchi della città potevano pagare per essere sepolti lì. Tuttavia, la squadra ha potuto dire quali tombe appartenevano ai frati dai resti dei loro vestiti.

«I frati sono stati sepolti con le cinture che indossavano come abbigliamento standard dell'ordine, e abbiamo potuto vedere le fibbie di metallo durante gli scavi», ha detto il dottor Craig Cessford (4) coautore dell'Unità Archeologica di Cambridge.

Poiché nematodi e tricocefali sono diffusi da una scarsa igiene, i ricercatori sostengono che la differenza nei tassi di infezione tra i frati e la popolazione in generale deve essere dovuta al modo in cui ogni gruppo ha gestito i propri rifiuti umani.

«Una possibilità è che i frati concimassero i loro orti con feci umane, cosa non insolita nel periodo medievale, e questo potrebbe aver portato a ripetute infezioni da vermi», ha detto il dottor Piers Mitchell.

I documenti medievali rivelano come i residenti di Cambridge possano aver compreso parassiti come nematodi e tricocefali. John Stockton, un medico di Cambridge morto nel 1361, lasciò un manoscritto al Peterhouse College che includeva una sezione su De Lumbricis ( “on worms” ). Egli Osserva che i vermi intestinali sono generati dall'eccesso di vari tipi di catarro: «I vermi rotondi lunghi si formano da un eccesso di catarro salato, i vermi rotondi corti da catarro acido, mentre i vermi corti e larghi provengono da catarro naturale o dolce».

Il testo prescrive “piante medicinali amare” come l'aloe e l'assenzio, ma raccomanda che siano mascherate con “miele o altre cose dolci” per aiutare l'assimilazione della medicina.

Un altro testo – Tabula medicine – trovò il favore dei principali medici di Cambridge del XV secolo e suggerisce rimedi raccomandati da singoli monaci francescani, come Symon Welles, che sosteneva di mescolare una polvere ricavata dalle talpe in una bevanda curativa.

Nel complesso, quelli sepolti nei monasteri dell'Inghilterra medievale avevano vissuto più a lungo di quelli nei cimiteri parrocchiali, secondo ricerche precedenti, forse a causa di una dieta più nutriente, un lusso di ricchezza.

Descrizione foto: Gli archeologi dell'Unità Archeologica di Cambridge scavano i resti di frati sepolti nel terreno dell'ex convento agostiniano nel centro di Cambridge. Uovo di nematode trovato nel terreno attorno al bacino di un frate della Cambridge medievale, visto al microscopio. - Credit: Cambridge Archaeological Unit & Tianyi Wang.

