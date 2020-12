I flavanoli del cacao giovano al cervello

I flavanoli del cacao proteggono gli esseri umani dalle malattie vascolari, come evidenziato dai miglioramenti nella funzione endoteliale periferica, probabilmente attraverso la segnalazione dell'ossido nitrico.

I risultati di uno studio, pubblicato su Scientific Report (1) riferiscono che il cervello di adulti sani (14 dei 18 partecipanti) si era ripreso più velocemente da un lieve problema vascolare, ottenendo risultati migliori su test complessi, dopo che i partecipanti avevano consumato flavanoli di cacao.

«Studi precedenti avevano dimostrato che mangiare cibi ricchi di flavanoli può giovare alla funzione vascolare, ma questo è il primo a trovare un effetto positivo sulla funzione vascolare cerebrale e sulle prestazioni cognitive nei giovani adulti sani», ha detto la dottoressa Catarina Rendeiro, (2) ricercatrice e docente di scienze nutrizionali presso il Università di Birmingham che ha condotto la ricerca con i professori di psicologia dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign Monica Fabiani (3) e Gabriele Gratton. (4)

«I flavanoli sono piccole molecole che si trovano in molti frutti e verdure e anche nel cacao», ha detto Rendeiro. «Danno a frutta e verdura i loro colori vivaci e sono noti per favorire la funzione vascolare. Volevamo sapere se i flavanoli avvantaggiano anche il sistema vascolare cerebrale e se ciò potrebbe avere un impatto positivo sulla funzione cognitiva».

Il team ha reclutato adulti non fumatori senza malattie cerebrali, cardiache, vascolari o respiratorie note, ragionando sul fatto che qualsiasi effetto osservato in questa popolazione fornirebbe una solida prova che i flavanoli alimentari possono migliorare la funzione cerebrale nelle persone sane.

Il team ha testato i 18 partecipanti prima della loro assunzione di flavanoli di cacao e in due prove separate, una in cui i soggetti hanno ricevuto cacao ricco di flavanoli e un'altra durante la quale hanno consumato cacao trasformato con livelli molto bassi di flavanoli. Né i partecipanti né i ricercatori sapevano quale tipo di cacao era stato consumato in ciascuna delle prove. Questo progetto di studio in doppio cieco impedisce alle aspettative dei ricercatori o dei partecipanti di influenzare i risultati.

Il dottor Gabriele Gratton spiega: «Circa due ore dopo aver consumato il cacao, i partecipanti hanno respirato aria con il 5% di anidride carbonica, circa 100 volte la normale concentrazione nell'aria. Questo è un metodo standard per sfidare la vascolarizzazione cerebrale per determinare quanto bene risponde. Il corpo reagisce tipicamente aumentando il flusso sanguigno al cervello. Questo porta più ossigeno e consente anche al cervello di eliminare più anidride carbonica».

Con la spettroscopia funzionale del vicino infrarosso, una tecnica che utilizza la luce per catturare i cambiamenti nel flusso sanguigno al cervello, il team ha misurato l'ossigenazione nella corteccia frontale, una regione del cervello che svolge un ruolo chiave nella pianificazione, nella regolazione del comportamento e nel processo decisionale.

«Questo consente di misurare quanto bene il cervello si difende dall'eccesso di anidride carbonica», ha detto la dottoressa Monica Fabiani.

I ricercatori hanno anche sfidato i partecipanti con compiti complessi che richiedevano loro di gestire richieste a volte contraddittorie o concorrenti.

I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte dei partecipanti ha avuto una risposta di ossigenazione cerebrale più forte e più veloce dopo l'esposizione ai flavanoli del cacao rispetto al basale o dopo aver consumato cacao privo di flavanoli.

«I livelli di ossigenazione massima erano più di tre volte superiori nel cacao ad alto contenuto di flavanolo rispetto al cacao a basso contenuto di flavanolo, e la risposta di ossigenazione era di circa un minuto più veloce», ha detto la dottoressa Catarina Rendeiro.

Dopo aver ingerito i flavanoli del cacao, i partecipanti si sono comportati meglio anche nei test cognitivi più impegnativi, risolvendo correttamente i problemi l'11% più velocemente rispetto al basale o quando hanno consumato cacao con flavanoli ridotti. Tuttavia, non c'era alcuna differenza misurabile nelle prestazioni nelle attività più semplici.

«Questo suggerisce che i flavanoli potrebbero essere utili solo durante i compiti cognitivi che sono più impegnativi», ha detto la Rendeiro.

I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti variavano nelle loro risposte ai flavanoli del cacao.

La dottoressa Catarina Rendeiro spiega: «Anche se la maggior parte delle persone ha beneficiato dell'assunzione di flavanolo, c'era un piccolo gruppo che non lo ha fatto. Quattro dei 18 soggetti dello studio non hanno mostrato differenze significative nella risposta di ossigenazione del cervello dopo aver consumato flavanoli, né le loro prestazioni nei test sono migliorate. Poiché questi quattro partecipanti avevano già le risposte di ossigenazione più elevate al basale, questo potrebbe indicare che coloro che sono già abbastanza in forma hanno poco margine per dei miglioramenti. Nel complesso, i risultati suggeriscono che il cambiamento favorevole nell'attività vascolare dopo l'esposizione ai flavanoli sono collegati all'ottimizzazione della funzione cognitiva».

Monica Fabiani e Gabriele Gratton sono affiliati del Beckman Institute for Advanced Science and Technology presso la U. of I. Una sovvenzione del Birmingham-Illinois e del National Institute on Aging hanno sostenuto questa ricerca.

Riferimenti:

(1) Dietary flavanols improve cerebral cortical oxygenation and cognition in healthy adults

(2) Catarina Rendeiro

(3) Monica Fabiani

(4) Gabriele Gratton

Descrizione foto: Catarina Rendeiro, docente di scienze nutrizionali dell'Università di Birmingham, ha scoperto che i flavanoli del cacao migliorano l'ossigenazione e la cognizione del cervello negli adulti sani. - Credit: Catarina Rendeiro.

I loro colleghi, i professori di psicologia dell'U. of I. Gabriele Gratton, a sinistra, e Monica Fabiani hanno trovato prove che l'assunzione di flavanoli può influenzare positivamente la salute neurovascolare e la funzione cerebrale. - Credit: L. Brian Stauffer.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Cocoa flavanols boost brain oxygenation, cognition in healthy adults