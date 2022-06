I datteri giovano alla salute

Il dattero è un frutto secco dal sapore molto delizioso e incredibilmente sano che conferisce un enorme quantità di benefici per la salute del corpo.

Il dattero è una ricca fonte di fibre sane, minerali, e vitamine e può contribuire ad alleviare i dolori dati dalla costipazione, diarrea e altri disturbi intestinali.

Il dattero è il frutto della palma da dattero (Phoenix Dactylifera) le cui origini sono davvero antiche.

Le varietà più coltivate di datteri sono Majhool, Deklet noor, Ameri, Deri, Halawi, Zahidi, Berhi e Hiann. Il più conosciuto e diffuso però è il Majhool. I datteri che vediamo nei negozi alimentari sono una qualità tipicamente del deserto.

Aggiungi tre datteri alla tua alimentazione quotidiana e avrai questi 5 grandi benefici!

Migliora la Digestione

I datteri contengono moltissime fibre solubili. La fibra solubile è importante per una buona salute digestiva perché attinge acqua al tratto digerente. Questo aiuta ad alleviare la costipazione. Il potassio che si trova nei datteri può anche trattare i disturbi allo stomaco e la diarrea. In sostanza, sono un sistema di bilanciamento del tubo digerente che è simboleggiato dal colore marrone (i cibi marroni sono sempre ottimi per la digestione). Inoltre, i datteri rafforzano i batteri “buoni” nello stomaco!

Cura e previene l'Anemia

L'anemia è un problema comune nella maggior parte delle persone. Sono una buona fonte di ferro, per cui contribuiscono a trattare l'anemia. L'anemia può lasciare una sensazione di stanchezza e apatia, per questo mangiare 3 datteri al giorno può contribuire a migliorare la tua salute.

Migliora la salute delle ossa, del sangue e rinforza il sistema immunitario

I datteri contengono magnesio, manganese e selenio. Le diete ricche di selenio sono note per prevenire il cancro. Questi minerali sono importanti anche per mantenere le nostre ossa sane e forti. Inoltre, permettono di rinforzare il tuo sistema immunitario e purificare il sangue.

Una spinta di Energia

I datteri sono ricchi di zuccheri naturali. Questi includono fruttosio, saccarosio e glucosio. È questo a renderli anche un ottimo spuntino pomeridiano in caso tu abbia bisogno di un apporto energetico immediato. Prediligi i datteri al posto del tuo abituale snack. Le fibre contenute nei datteri mantengono alte le tue energie, cosa che non succede quando assumi un qualsiasi altro tipo di snack dolce.

Mantiene in salute il Cuore

Il potassio che si trova nei datteri riduce il rischio di ictus e l'aggiunta dei datteri alla tua normale alimentazione può abbassare LDL (lipoproteine a bassa densità) del colesterolo.

Se hai una malattia cardiaca o vuoi semplicemente mantenerti sano, probabilmente hai già sentito dire che bisogna avere un occhio di riguardo al colesterolo LDL, chiamato anche “colesterolo cattivo”, colui che mette a rischio la salute del tuo cuore.

Infatti, alti livelli di LDL mettono a rischio il cuore, sottoponendolo a possibili e improvvisi coaguli di sangue.

Il consumo di datteri può abbassare i livelli di colesterolo cattivo e mantenere un cuore sano.

L'aggiunta di datteri alla tua dieta è un ottimo modo per avere tantissimi benefici per la salute, con solo una manciata di dolcezza.

In ultima analisi, i datteri sono buoni per la salute globale, nonostante la loro concentrazione di fruttosio. Anche se la vostra dieta è priva di zuccheri, priva di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, agave, miele, zucchero di cocco e zucchero di canna, probabilmente mangerete frutta, e i datteri sono un frutto, con tantissimi vantaggi. Al momento dell'acquisto dei datteri evita quelli induriti e se odorano di rancido evita di mangiarli.

I datteri secchi si conservano per un massimo di un anno in frigorifero, mentre i datteri freschi devono essere conservati in contenitori sigillati ermeticamente e devono essere consumati entro otto mesi. (One Green Planet)

Fonte: frasideilibri.com (il blog che ospitava questo articolo ha cessato la sua attività.)