I batteri che vivono dentro e sulle zanzare

Un nuovo studio dimostra che le zanzare ospitano batteri sul corpo esterno che potrebbero rappresentare una potenziale minaccia per la salute delle persone

Negli ultimi 10 anni, gli studi che hanno utilizzato il sequenziamento del gene 16S rRNA ad alto rendimento hanno dimostrato che le zanzare ospitano diverse comunità batteriche nel loro apparato digerente. Tuttavia, nessuna ricerca precedente ha esaminato la comunità batterica totale all'interno rispetto all'esterno delle zanzare e se i batteri trovati all'esterno potrebbero rappresentare una potenziale minaccia per la salute attraverso il trasferimento meccanico.

Un nuovo studio, primo nel suo genere, pubblicato su PLOS ONE (1), ha esaminato sia la superficie esterna che il microbioma interno delle zanzare che si trovano nelle case della Costa d'Avorio africana.

«Quando sei esposto alle zanzare, ti preoccupi per l'alimentazione del sangue», ha detto R. Michael Roe (2), William Neal Reynolds Distinguished Professor of Entomology presso la NC State University e co-autore corrispondente dello studio. «La nostra ipotesi è che le zanzare possano trasferire fisicamente i batteri atterrando su di te o defecando sulle superfici domestiche, come fanno le mosche. Potrebbero non esserlo, ma nessuno l'ha mai studiato prima».

I collaboratori della ricerca presso il Centre Suisse de Recherches Scientifiques hanno raccolto 79 femmine adulte di zanzara Anopheles coluzzii dalle case in una provincia produttrice di riso in Costa d'Avorio. Le zanzare sono state inviate alla NC State University per l'analisi del microbioma all'interno e sulle superfici esterne del corpo.

Alcuni dei risultati sono stati sorprendenti.

«Abbiamo trovato una maggiore diversità batterica internamente che esternamente, che non corrispondeva a ciò che è stato trovato con i moscerini, per esempio», ha detto il dottor Loganathan Ponnusamy (3), uno studioso di ricerca in entomologia della NC State University e co-corrispondente dell'articolo. «Allo stesso tempo, abbiamo trovato molte differenze batteriche esterne tra le case, ma non molta differenza interna tra le case, il che ha senso. Gran parte di ciò che si trova all'interno si riferisce al nettare o al miele consumati mentre le zanzare si nutrono all'aperto».

I ricercatori hanno anche trovato - per la prima volta nella letteratura accademica - il fructobacillus, che si trova generalmente in fonti di nettare come fiori e alveari, indicando le zanzare che visitano quelle piante o fonti di nettare, ha detto la dottoressa Kaiying Chen (4), ricercatrice postdottorato della NC State University e prima autrice della ricerca.

Forse più minacciosamente, i ricercatori hanno anche trovato grandi quantità di Staphylococcus e due varianti di Rickettsia. Questi batteri sono associati a patologie umane e animali.

«Questo è un altro rischio», ha detto Roe. «Le zanzare trasportano i batteri esternamente e internamente e entrano nella tua casa, possibilmente trasferendo batteri patogeni».

I ricercatori sperano di continuare il lavoro esponendo le zanzare a un batterio che non si troverebbe mai sulla pelle umana e vedendo se i batteri si trasferiscono su una membrana artificiale. Potrebbero quindi eseguire lo stesso test su braccia umane.

Dottorati di ricerca della NC State University i ricercatori Chouaïbou S. Mouhamadou e Jean M. Deguenon sono coautori del documento, così come Behi Kouadio Fodjo, Gba Christabelle Sadia e France Paraudie Kouadio Affoue del Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Abidjan, Costa d'Avorio, Africa. Il finanziamento è stato fornito da una sovvenzione del Dipartimento dell'esercito nell'ambito di una sovvenzione del programma Deployed Warfighter Protection (DWFP) W911QY1910003.

Descrizione foto: Lo studio NC State trova nelle zanzare più diversità batterica internamente che esternamente, una scoperta sorprendente. - Credit: John B. Strider.

