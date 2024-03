Giubbotto in grado di rilevare le anomalie del cuor

Un giubbotto riutilizzabile in grado di mappare gli impulsi elettrici del cuore nei minimi dettagli potrebbe rilevare anomalie dovute a una malattia cardiaca potenzialmente fatale molto prima di quanto sia attualmente possibile

Lo studio, pubblicato sul Journal of American College of Cardiology (1), ha scoperto che un giubbotto per imaging elettrocardiografico (ECGI), sviluppato dalla dottoressa Gaby Captur (2) presso l’University College London, potrebbe rilevare cambiamenti elettrici associati a una condizione ereditaria del muscolo cardiaco in una fase in cui i test standard non vengono eseguiti.

La condizione, chiamata cardiomiopatia ipertrofica, è quella in cui la parete muscolare del cuore diventa più spessa e irrigidita, influenzando la capacità del cuore di pompare il sangue nel corpo. Colpisce circa uno su 300 adulti.

Anche se spesso le persone con varianti genetiche che causano la malattia non presentano alcun sintomo, la condizione può portare a insufficienza cardiaca ed è spesso citata come la causa più comune di morte improvvisa e inaspettata nei giovani.

L’autore principale, il dottor George Joy (3) (UCL Institute of Cardiovascular Science and Barts Heart Centre) ha dichiarato: «Trovando sottili anomalie elettriche utilizzando la nostra nuova tecnica, siamo in grado di rilevare precocemente la cardiomiopatia ipertrofica. Ciò è importante in quanto significa che possiamo potenzialmente agire prima, fornendo un nuovo trattamento per rallentare la malattia e indirizzando rapidamente i soggetti verso studi clinici che hanno il potenziale per arrestare completamente la malattia. I prossimi passi della ricerca includono la ripetizione di questi risultati in un gruppo più ampio di pazienti e il monitoraggio degli individui nel tempo per vedere come questi primi cambiamenti elettrici influenzano in seguito il rischio di ritmi cardiaci potenzialmente letali».

Il giubbotto ECGI ha 256 sensori invece dei 12 utilizzati in un elettrocardiogramma (ECG) standard e può fornire una mappatura elettrica dettagliata del cuore in soli cinque minuti.

In precedenza, questo tipo di mappatura dettagliata era rara: richiedeva l’inserimento di un catetere all’interno della cavità cardiaca o utilizzava dispositivi monouso la cui installazione era costosa e richiedeva molto tempo. Anche il giubbotto ECGI è riutilizzabile e può quindi essere impiegato come strumento di screening standard.

Il nuovo studio ha esaminato 174 pazienti sottoposti a test genetici (supervisionati dal co-autore principale, il dottor Luis Lopes, UCL) reclutati da tre ospedali londinesi (Barts Heart Centre, St George's Hospital e Royal Free Hospital) e 37 volontari sani. I pazienti includevano persone che già soffrivano di cardiomiopatia ipertrofica e individui con mutazioni genetiche che causavano la malattia che non presentavano segni evidenti della malattia.

Il team ha scoperto che il giubbotto ECGI identificava anomalie elettriche in 1 individuo su 4 con una mutazione genetica per il quale non erano stati rilevati segni di malattia tramite risonanza magnetica cardiaca (MRI), lo standard più elevato di imaging cardiaco, o un ECG a 12 derivazioni. Il modo tipico in cui viene valutata l'attività elettrica del cuore.

In particolare, è stato riscontrato tramite ECGI che questi pazienti avevano un modello irregolare di recupero del segnale elettrico e una conduzione rallentata dei segnali elettrici attraverso il cuore.

I ricercatori hanno anche applicato un modello di apprendimento automatico ai risultati di 12 marcatori del giubbotto ECGI per classificare la gravità della malattia e stimare il rischio di morte cardiaca improvvisa.

Hanno scoperto che questa classificazione corrispondeva al rischio stimato utilizzando il protocollo standard, che si basa su informazioni quali l’età e alcune caratteristiche strutturali del cuore.

La dottoressa Gaby Captur (UCL Institute of Cardiovascolare e Royal Free Hospital, Londra), autrice senior dell’ultimo studio, ha dichiarato: «Il giubbotto ECGI che abbiamo sviluppato sta espandendo la nostra capacità di comprendere il funzionamento elettrico del cuore e di valutare più precisamente il rischio delle persone di sviluppare ritmi cardiaci potenzialmente letali. Le persone che hanno mutazioni genetiche associate a cardiomiopatia ipertrofica vengono monitorate regolarmente e ricevono consigli sull’esercizio fisico. In alcuni casi, ciò potrebbe significare ridurre o interrompere qualsiasi esercizio fisico intenso. Questa prescrizione può avere un impatto enorme sulla qualità della vita di una persona, in particolare negli atleti o nei pazienti giovani. Comprendendo meglio il rischio speriamo di evitare casi in cui alle persone vengono forniti tali consigli inutilmente».

La dottoressa Sonya Babu-Narayan (4), direttore medico associato presso la British Heart Foundation e consulente cardiologo, che ha parzialmente finanziato lo studio, ha dichiarato: «L'ECG è stato al centro degli strumenti diagnostici di un medico per più di 100 anni, consentendo una finestra per aiutarci a comprendere gli impulsi elettrici che controllano il battito del cuore. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, questo studio suggerisce che il giubbotto ECGI, che raccoglie dati di segnali elettrici molto più dettagliati rispetto a un ECG di routine, potrebbe supportare una migliore identificazione dei pazienti ad alto rischio con cardiomiopatia ipertrofica. Alcune persone che vivono con cardiomiopatia ipertrofica sono particolarmente suscettibili all’arresto cardiaco. Il giubbotto ECGI potrebbe offrire ai medici l’opportunità di diagnosticare meglio i pazienti nelle prime fasi del decorso della malattia e di indirizzare il trattamento per prevenirlo».

Lo studio è stato sostenuto dalla British Heart Foundation, dal National Institutes of Health and Care Research (NIHR), dal Medical Research Council e dai centri di ricerca biomedica NIHR presso l’UCLH e dal Barts Health NHS Trust.

Riferimenti:

(1) Electrophysiological Characterization of Subclinical and Overt Hypertrophic Cardiomyopathy by Magnetic Resonance Imaging-Guided Electrocardiography

(2) Gaby Captur

(3) George Joy

(4) Sonya Babu-Narayan

Descrizione foto: L'autore principale, il dottor George Joy, con il giubbotto su un manichino. - Credit: UCL Institute of Cardiovascular Science / James Tye.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Vest can detect earlier signs of heart muscle disease