Fossili che raccontano la fine di un'era glaciale

Analizzando fossili di brachiopodi, gli scienziati hanno dimostrato come nel Paleozoico l'incremento di anidride carbonica, dovuto a un'intensa attività vulcanica, sia risultato concomitante alla riduzione dei ghiacciai e a un incremento della temperatura superficiale media degli oceani fino a 4 gradi centigradi

Studiare il riscaldamento globale del passato per capire i cambiamenti climatici del presente. Durante la sua lunga storia, la Terra ha sperimentato condizioni climatiche molto diverse, alternando fasi glaciali a periodi di riscaldamento globale che hanno plasmato il pianeta e influenzato l'evoluzione degli organismi. Ancor prima della comparsa dei dinosauri, durante il tardo Paleozoico (circa 300 milioni di anni fa) ebbe luogo una delle glaciazioni più estese, terminata con una fase di riscaldamento che portò alla scomparsa quasi completa dei ghiacciai e delle calotte polari con importanti conseguenze sulla biodiversità.

Un team internazionale di scienziati, tra cui ricercatori dell'Università Statale di Milano, della Sapienza Università di Roma e dell'Università di St. Andrews in Scozia, ha preso in esame la glaciazione del tardo Paleozoico e il suo declino, seguito da un considerevole aumento delle temperature, per comprendere meglio l'attuale emergenza climatica.

I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista internazionale Nature Geoscience (1), ricostruiscono per la prima volta i livelli atmosferici di CO 2 lungo un arco temporale di 80 milioni di anni.

L'atmosfera del passato viene spesso studiata attraverso l'analisi di piccole bolle d'aria inglobate nelle calotte polari, grazie alle quali siamo capaci di ricostruire con precisione le variazioni climatiche fino a circa 800 mila anni fa. Ma la sfida affrontata da questo studio è stata quella di sviluppare metodologie in grado di risalire a un intervallo compreso tra 340 e 260 milioni di anni fa. Sono stati così presi in oggetto i fossili brachiopodi, invertebrati marini con una conchiglia costituita da carbonato di calcio, molto abbondanti durante il Paleozoico e tutt'ora rappresentati da alcune specie viventi. Dalle analisi è emerso come i livelli di CO 2 fossero intimamente connessi all'evoluzione della glaciazione e alla sua fine. I ricercatori hanno infatti misurato bassi livelli di anidride carbonica concomitanti alla formazione di estese calotte polari. Viceversa, l'incremento di CO 2 , che fu il prodotto di un'intensa attività vulcanica, è risultato contemporaneo a una riduzione globale dei ghiacciai e a un incremento della temperatura superficiale media degli oceani fino a 4 gradi centigradi. E oggi, proprio come è avvenuto 300 milioni di anni fa, il riscaldamento dell'atmosfera, causato dall'aumento della presenza di CO 2 e di gas metano, ha innescato una evidente riduzione dei ghiacciai e delle calotte polari.

«I fossili e le caratteristiche geochimiche dei loro resti sono una preziosa fonte di informazioni, che ci permette di ricostruire il clima e gli ambienti in cui questi organismi sono vissuti, anche nel tempo profondo, e confrontare questi dati con i cambiamenti attualmente in atto» afferma la dottoressa Lucia Angiolini (2), docente del Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio dell'Università degli Studi di Milano.

«Mentre l'organismo cresce, la sua conchiglia si espande ed incorpora numerosi elementi e composti chimici che vanno a costituire una sorta di archivio per tutto il suo ciclo vitale. Infatti è noto come le conchiglie siano legate alla composizione dell'acqua marina e alla variazione di molteplici parametri tra cui la temperatura e l'acidità (pH)», sottolinea Claudio Garbelli (3), docente della Sapienza Università di Roma.

«Alcuni elementi presenti nel carbonato di calcio delle conchiglie sono determinati dai valori di pH dell'acqua marina che, a sua volta, dipende dalla quantità di CO 2 atmosferica», aggiunge la dottoressa Hana Jurikova (4) ricercatrice dell'Università di St. Andrews in Scozia e prima autrice dello studio. «Misurando alcuni degli elementi contenuti nelle conchiglie fossili (quali ad esempio il boro e lo stronzio) e con l'ausilio di sofisticati modelli matematici, siamo stati in grado di ricostruire con una certa precisione la quantità di CO 2 presente in atmosfera lungo un arco temporale di 80 milioni di anni, tra 340 e 260 milioni di anni fa», conclude Jurikova.

Studi come questo, oltre ad evidenziare l'importanza dei fossili come archivi di informazioni utili per comprendere le dinamiche dei cambiamenti climatici e ambientali avvenuti nel passato, rappresentano una fonte di dati indispensabile per sviluppare modelli predittivi dei fenomeni attualmente in atto e del loro impatto sulla biodiversità.

Descrizione foto: Fossili brachiopodi. - Credit: Università Statale di Milano.

