Forte incremento degli anziani con demenza

Quasi la metà di tutti gli anziani ora muore con una diagnosi di demenza elencata nella cartella clinica, un aumento del 36% rispetto a due decenni fa.

Tuttavia, secondo gli studiosi, questo forte aumento potrebbe avere più a che fare con una migliore sensibilizzazione del pubblico: cartelle cliniche più dettagliate e pratiche di fatturazione del sistema Medicare.

Anche così, osservano, questo offre la possibilità a un numero maggiore di anziani di vagliare in anticipo con le loro famiglie e gli operatori sanitari il tipo di assistenza che desiderano alla fine della vita se sviluppano il morbo di Alzheimer o un'altra forma di declino cognitivo.

Lo studio, pubblicato su JAMA Health Forum (1) da un team dell'University of Michigan, utilizza i dati di 3,5 milioni di persone di età superiore ai 67 anni morte tra il 2004 e il 2017. Si concentra sulle fatture che i loro fornitori hanno presentato al tradizionale sistema Medicare negli ultimi due anni di vita dei pazienti.

Nel 2004, circa il 35% di queste richieste di fatturazione di fine vita conteneva almeno una menzione di demenza, ma nel 2017 era salito a oltre il 47%. Anche quando i ricercatori lo hanno ristretto ai pazienti che avevano almeno due reclami medici che menzionavano la demenza, il 39% dei pazienti si è qualificato, rispetto al 25% nel 2004.

Il più grande aumento nella percentuale di persone che muoiono con una diagnosi di demenza si è verificato nel periodo in cui Medicare ha consentito agli ospedali, agli ospizi e agli studi medici di elencare più diagnosi nelle loro richieste di pagamento.

Ma più o meno nello stesso periodo è entrato in vigore anche il Piano nazionale (National Plan to Address Alzheimer’s Disease) (2) per affrontare il morbo di Alzheimer, con particolare attenzione alla sensibilizzazione del pubblico, alla qualità delle cure e a un maggiore supporto per i pazienti e i loro caregiver (un familiare che occupa un ruolo informale di cura).

L'assistenza di fine vita che i pazienti con demenza hanno ricevuto è leggermente cambiata nel tempo, incluso un calo della percentuale di morti in un normale letto d'ospedale o in un letto di terapia intensiva, o che hanno avuto un sondino per l'alimentazione negli ultimi sei mesi. La percentuale di coloro che hanno ricevuto servizi di hospice (struttura di ricovero e di assistenza per malati terminali) è aumentata notevolmente, dal 36% a quasi il 63%, anche se gli autori notano che ciò è in linea con una tendenza nazionale verso una maggiore assistenza in hospice entro la fine degli anni 2010.

La dottoressa Julie Patricia Walter Bynum, MD, Ph.D., (3) autrice senior dello studio e professoressa di medicina geriatrica presso Michigan Medicine, spiega: «Questo dimostra che dobbiamo fare molto per affrontare in modo proattivo le preferenze di cura di fine vita con coloro a cui è stata diagnosticata di recente la patologia neurologica e le loro famiglie. Dove una volta la preoccupazione poteva essere una diagnosi insufficiente, ora possiamo concentrarci su come utilizziamo i tassi di diagnosi di demenza in tutte le fasi, dalla pianificazione del bilancio nazionale all'adeguamento del modo in cui Medicare rimborsa i piani Medicare Advantage».

Oltre a Bynum, gli autori dello studio sono Matthew Davis, Ph.D., dell'U-M School of Nursing and Medical School, Chiang-Hua Chang, PhD della Division of Geriatric and Palliative Medicine, e Sharon Simonton, PhD, MPH. Bynum, Davis e Chang che sono membri dell'U-M Institute for Healthcare Policy and Innovation. Bynum e Davis che sono leaders del Center to Accelerate Population Research in Alzheimer’s (CAPRA)

Riferimenti:

(1) Trends in US Medicare Decedents’ Diagnosis of Dementia From 2004 to 2017

(2) National Plans to Address Alzheimer's Disease

(3) Julie Patricia Walter Bynum, MD

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Half of older adults now die with a dementia diagnosis, up sharply