Foreste e cambiamenti climatici

L'idea di piantare alberi per rinfoltire le foreste come sostituto della riduzione diretta delle emissioni di gas serra potrebbe rappresentare un'utopia.

Alcuni attivisti per il clima sostengono campagne di piantagione di alberi su larga scala nelle foreste di tutto il mondo per aspirare l'anidride carbonica che intrappola il calore e contribuire a frenare il cambiamento climatico.

Ma in un articolo pubblicato sulla rivista Science, (1) uno scienziato del clima dell'Università del Michigan e un suo collega dell'Università dell'Arizona affermano che l'idea di piantare alberi come sostituto della riduzione diretta delle emissioni di gas serra potrebbe essere un sogno irrealizzabile.

«Non possiamo piantare la nostra via d'uscita dalla crisi climatica», ha detto il dottor David Breshears (2) dell'University of Arizona, uno dei massimi esperti sulla mortalità degli alberi e sulla morte delle foreste in Occidente. Il suo coautore è il dottor Jonathan Overpeck, (3) preside della U-M School for Environment and Sustainability ed esperto di interazioni paleoclimatiche e clima-vegetazione.

Invece di sprecare denaro piantando molti alberi in un modo che è destinato a fallire, ha più senso concentrarsi sul mantenimento della salute delle foreste esistenti con lo scopo che possano continuare ad agire come “serbatoi” di carbonio, rimuovendo il carbonio dall'atmosfera attraverso la fotosintesi e lo stoccaggio su alberi e suoli, secondo i ricercatori. Allo stesso tempo, le emissioni devono essere ridotte il più possibile, il più rapidamente possibile.

Jonathan Overpeck e David Breshears affermano di sperare che il ruolo delle foreste del mondo - e in particolare l'urgente necessità di proteggere le foreste esistenti e mantenerle intatte - sia ampiamente dibattuto quando i leader mondiali dell'azione per il clima si riuniranno alla conferenza sui cambiamenti climatici COP26 a Glasgow il prossimo mese di novembre (2021).

I due ricercatori hanno scritto che «I responsabili politici devono abilitare nuovi meccanismi scientifici, politici e finanziari ottimizzati per il disturbo e il cambiamento della vegetazione che è inarrestabile, e anche per garantire che gli alberi e le foreste che desideriamo piantare o preservare per il carbonio che sequestrano sopravvivano di fronte ai cambiamenti climatici e altre minacce umane. Il mancato rispetto di questa sfida significherà che grandi riserve terrestri di carbonio andranno perse nell'atmosfera, accelerando il cambiamento climatico e gli impatti sulla vegetazione che minacciano molti più servizi ecosistemici da cui dipendono gli esseri umani».

Mantenere le foreste in salute richiederà un nuovo approccio alla gestione delle foreste, che Overpeck e Breshears chiamano gestione per il cambiamento. Come primo passo, i responsabili politici e i gestori del territorio devono riconoscere che sono inevitabili ulteriori cambiamenti della vegetazione su larga scala.

Il cambiamento climatico è stato implicato in incendi da record negli Stati Uniti occidentali, in Australia e altrove, nonché in estese morie di alberi che sono in gran parte dovute a condizioni climatiche estreme più calde e secche. Secondo Overpeck e Breshears, queste tendenze inquietanti dovrebbero accelerare con il riscaldamento del clima.

«Anche in un mondo in cui il cambiamento climatico è presto interrotto, l'aumento della temperatura globale raggiungerà probabilmente tra 1,5 e 2 C rispetto ai livelli preindustriali, con tutte le conseguenti ondate di calore estreme associate, e quindi la vegetazione globale dovrà affrontare il doppio del cambiamento climatico già sperimentato», hanno scritto.

Allo stesso tempo, la deforestazione continua ad espandersi a livello globale ed è particolarmente dannosa nelle foreste tropicali, che contengono enormi quantità di biodiversità e carbonio sequestrato.

«Il prossimo passo verso un nuovo paradigma di gestione per il cambiamento è gestire le foreste in modo proattivo per i mutamenti della vegetazione che possono essere anticipati, invece di cercare di mantenere le foreste come erano nel 20° secolo», affermano Overpeck e Breshears.

Gestire il cambiamento significa, ad esempio, un diradamento più aggressivo delle foreste per ridurre l'accumulo di combustibili che alimentano enormi incendi. Significa anche sostituire selettivamente alcuni alberi, ad esempio dopo un incendio, che non si trovano più in zone climatiche ottimali con nuove specie che prospereranno ora e nei prossimi decenni.

Tali attività, ove necessario, aumenteranno inevitabilmente i costi di gestione forestale, secondo i ricercatori. Ma tali costi dovrebbero essere considerati un investimento prudente, che aiuta a preservare un servizio sottovalutato che le foreste forniscono gratuitamente all'umanità: lo stoccaggio del carbonio, noto anche come sequestro del carbonio.

Le foreste sono già riuscite a preservare le risorse naturali e i servizi ecosistemici che forniscono. Oltre a fornire legname, legna da ardere, fibre e altri prodotti, le foreste puliscono l'aria, filtrano l'acqua e aiutano a controllare l'erosione e le inondazioni. Conservano la biodiversità e promuovono la formazione del suolo e il ciclo dei nutrienti, offrendo opportunità ricreative come l'escursionismo, il campeggio, la pesca e la caccia.

«Il sequestro del carbonio dovrebbe essere in cima alla lista dei servizi inestimabili forniti dalle foreste e gli sforzi per preservare e migliorare questa funzione vitale dovrebbero essere finanziati di conseguenza», affermano Overpeck e Breshears.

Il dottor Jonathan Overpeck spiega: «Ad esempio, c'è una grande opportunità per migliorare la capacità delle foreste di immagazzinare carbonio attraverso un maggiore uso di biochar, (4) una forma di carbone prodotta esponendo i rifiuti organici - come trucioli di legno, residui di colture o letame - al calore - ambiente ossigeno. Grandi quantità di legno generate durante i progetti di diradamento delle foreste potrebbero essere convertite in biochar, quindi aggiunte ai suoli forestali per migliorarne la salute e aumentare la quantità di carbonio che viene bloccata. Il diradamento delle foreste, la conversione del legno rimosso in biochar e il seppellimento del biochar nei suoli forestali è un modo per portare nuovi posti di lavoro nelle aree rurali boscose, consentendo alle foreste di svolgere un ruolo più importante nel mantenere il carbonio fuori dall'atmosfera e quindi combattere il cambiamento climatico. La gestione del carbonio nelle foreste potrebbe essere un vantaggio per le aree rurali che necessitano di nuovi motori economici».

Il dottor David Breshears aggiunge: «A lungo termine, è probabile che tali progetti andranno a vantaggio delle foreste e miglioreranno la loro capacità di immagazzinare carbonio molto più delle massicce campagne di piantumazione di alberi condotte senza adeguate strategie di gestione. Piantare alberi ha un grande fascino per alcuni attivisti del clima perché è facile e non così costoso. Ma è come salvare l'acqua con un grosso buco nel secchio: mentre l'aggiunta di più alberi può aiutare a rallentare il riscaldamento in corso, stiamo contemporaneamente perdendo alberi a causa di quel riscaldamento in corso».

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Forests and climate change: ‘We can’t plant our way out of the climate crisis’