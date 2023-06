Effetti del cambiamento climatico negli insetti

Nuove specie continuano ad evolversi in tutto il mondo, mentre diversi gruppi di organismi si separano e prendono strade divergenti. Cosa succede quando aggiungi il cambiamento climatico al mix?

Questa è la domanda a cui il dottor Thomas H.Q. Powell (1), assistente professore di scienze biologiche presso la Binghamton University, la State University of New York e il suo laboratorio cercano di rispondere in uno studio pubblicato su Ecology Letters (2).

Nel 1850, la mosca delle larve delle mele, un importante parassita agricolo, iniziò a dividersi in due popolazioni nella Hudson Valley. Una ha continuato a vivere dei frutti degli alberi di biancospino autoctoni della regione. L'altra è passata a una nuova fonte di cibo: i meli, originariamente introdotti in Nord America dai coloni inglesi.

«L'entomologo che ha scoperto questo in realtà ha corrisposto a Darwin sul fatto che fosse potenzialmente un esempio dell'origine delle specie in tempo reale», ha detto Powell.

I biancospini fruttificano tre o quattro settimane più tardi delle mele, determinando uno spostamento nei programmi riproduttivi delle due popolazioni. Ciò, a sua volta, ha un impatto su diverse specie di vespe parassite che si nutrono della mosca dei vermi, dimostrando il delicato equilibrio che è alla base degli ecosistemi.

Per il loro esperimento, i ricercatori hanno allevato popolazioni di mosche di melo e biancospino e vespe parassite in condizioni corrispondenti alla media stagionale degli ultimi 10 anni di dati climatici, e quindi condizioni più calde proiettate da 50 a 100 anni nel futuro. «I risultati hanno importanti ramificazioni per la biodiversità degli insetti», sottolinea Powell.

Sebbene nella stessa posizione, le due popolazioni di mosche hanno risposto a questo cambiamento di temperatura in modi nettamente diversi. Gli abitanti del biancospino sembravano avere una maggiore resilienza, forse a causa di una maggiore diversità genetica. Il ciclo di vita delle mosche della mela è stato messo fuori fase con la loro pianta ospite, rendendo la loro sopravvivenza tenue, arrestando potenzialmente il processo di speciazione.

Tuttavia, i cicli di vita delle vespe parassite non sono stati influenzati dal calore, il che potrebbe comportare conseguenze disastrose se non fossero al passo con il ciclo di vita della loro preda.

L'adattamento naturale potrebbe essere in grado di ristabilire un certo equilibrio nei sistemi interrotti a lungo termine, ma ci sono grossi limiti alla rapida evoluzione. Gli habitat tendono ad essere più piccoli e frammentati, ad esempio, limitando la quantità di variabilità genetica di cui gli organismi hanno bisogno per rispondere alle pressioni in evoluzione.

«Non è solo che il cambiamento climatico sta sconvolgendo l'evoluzione attraverso la potenziale rottura di questa classica storia di speciazione, ma che la rapida evoluzione delle mosche ha un forte impatto su quanto siano suscettibili ai cambiamenti climatici», ha detto Powell. «Quindi, se scopriamo che gli effetti di queste condizioni future potrebbero essere completamente diversi, anche per mosche identiche dello stesso habitat che si sono evolute solo dal 1800, potremmo vedere un caos diffuso nei tempi ecologici delle comunità di insetti in i prossimi decenni».

Descrizione foto: Mosca delle larve delle mele / Il dottor Thomas H.Q. Powell - Credit: Thomas H.Q. Powell.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Stalled evolution: How climate change may limit insect biodiversity