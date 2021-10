Ecosistemi in crisi in Papua Nuova Guinea

Identificati pericolosi segnali per un crollo degli ecosistemi in una zona umida situata in Papua Nuova Guinea.

Nei tropici, il potenziale per l'improvviso crollo degli ecosistemi in risposta a molteplici pressioni è stato di crescente preoccupazione nella ricerca ecologica e di conservazione. Gli ecosistemi tropicali della Papua Nuova Guinea sono aree composte da diverse tipologie di flora e fauna della foresta pluviale, abitata da popolazioni umane ugualmente diverse, sia culturalmente che linguisticamente. Queste persone e gli ecosistemi, a cui fanno affidamento, sono messi sotto pressione crescente dall'estrazione delle risorse minerarie, dalla crescita della popolazione, dalla radura della terra, delle specie invasive e dei nuovi inquinanti.

Un nuovo studio dei ricercatori dell'Australian National University (ANU), pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), (1) ha identificati pericolosi segnali per un crollo dell'ecosistema in una zona umida situata in Papua Nuova Guinea.

La convenzione di Ramsar riconosciuta a livello internazionale sulle zone umide ha riferito che il monitoraggio ecologico continuo e lo sviluppo dei piani di gestione delle zone umide sono necessari per conservare il secondo lago più grande di Papua Nuova Guinea, lago Kutubu.

Il lago è stato riconosciuto come uno dei più incontaminati siti d'acqua dolce nella regione Asia-Pacifico da quando è stato elencato come un sito di Ramsar di significato internazionale nel 1998.

I ricercatori dell'ANU School of Culture, History and Language (CHL), in collaborazione con l'University of Papua New Guinea assieme ai proprietari terrieri locali, hanno analizzato nuclei di sedimenti per diversi anni dal Lago Kutubu e hanno trovato impatti umani, compresa la deforestazione, l'estrazione mineraria. Inoltre, l'aumento delle popolazioni umane della zona hanno trasformato in modo significativo il lago durante il secolo scorso.

Il dottor Kelsie Long (2) ha esaminato gli impatti umani e i cambiamenti ambientali nel Lago Kutubu. Detti cambiamenti nelle composizioni algali, fungine e geochimiche dei sedimenti del lago forniscono indicatori primitivi del collasso dell'ecosistema.

Il ricercatore ha detto che il potenziale per l'improvviso crollo degli ecosistemi è stato di crescente preoccupazione nella ricerca ecologica e di conservazione, nonché alle comunità locali che si basano sull'ecosistema.

Il dottor Kelsie Long dice: «La salute del lago Kutubu sta cambiando. Gli abitanti del villaggio hanno riportato il rilascio di sostanze chimiche nel lago. Hanno segnalato pesci morti e successivi problemi di salute delle persone che si basano sul lago per cibarsi ed abbeverarsi. Possiamo vedere questi cambiamenti chiaramente nella composizione chimica dei sedimenti stabiliti nella parte inferiore del lago, prima e dopo l'inizio delle attività di estrazione delle risorse e l'aumento della crescita della popolazione nella regione negli anni '80 e '90».

Il Lago di Kutubu, che è lungo 19 chilometri, largo 4 chilometri e profondo fino a 70 metri, è un'area di flora e fauna della foresta pluviale altamente diversificata, abitata da popolazioni umane che sono ugualmente diverse sia culturalmente che linguisticamente.

La ricerca ha identificato i principali cambiamenti nella composizione delle alghe e dei funghi del dung in sedimenti che si verificano negli anni '80, suggerendo un calo della qualità dell'acqua che corrisponde ai tempi di aumento del bestiame e delle abitazioni nelle aree del Lago Kutubu.

Il team di ricerca includeva anche il Direttore ChL, il professor Simon Nerberle e la dottoressa Larissa Schneider, (3) che hanno entrambi fatto ricerche sui cambiamenti alla salute del Lago di Kutubu per un certo numero di anni.

La dottoressa Larissa Schneider ha detto che la ricerca della squadra mostra come l'industrializzazione e la crescita economica influenzano la vita delle comunità tradizionali a una misura sproporzionata. Ella assume: «Queste comunità non hanno una forte voce politica, così studi indipendenti come i nostri sono importanti per sostenere le comunità tradizionali a resistere all'ingiustizia ambientale».

Il dottor Simon Connor, studioso di paleoecologia, ha fatto l'analisi statistica nel documento di ricerca e dice: «Dobbiamo ricordare che le zone umide di Ramsar non sono mostre museali - sono il risultato di tutti i cambiamenti che sono avvenuti in passato e stanno rispondendo ogni momento ai cambiamenti che accadono ora. Studi scientifici come i nostri possono costringere i governi e le corporazioni ad agire per prevenire ulteriori danni».

Descrizione foto: Lago Kutubu in Papua New Guinea. - Credit: Professor Simon Haberle.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Signs of ecosystem collapse in significant PNG wetland