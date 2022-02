Dove sopravvivono le api selvatiche

Divulgato un censimento biennale di api mellifere autoctone e selvatiche che abitano nei pali cavi dell'elettricità in un paesaggio agricolo intensivo in Galizia, nel nord-ovest della Spagna.

La diversità delle sottospecie e degli ecotipi endemici di api mellifere è a rischio in Europa perché l'apicoltura moderna promuove solo un piccolo numero di ceppi di api mellifere. Un passaggio cruciale per la conservazione della diversità delle api è la valutazione dello stato delle popolazioni selvatiche rimanenti e dei loro fattori limitanti.

Fino a poco tempo fa, gli esperti ritenevano improbabile che l'ape fosse sopravvissuta come animale selvatico in Europa. In uno studio, pubblicato da Biological Conservation, (1), il dottor Benjamin Rutschmann (2) e il dottor Patrick Kohl, (3) biologi presso la Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in Baviera, in Germania, mostrano che le api selvatiche esistono ancora nella regione della Galizia, nel nord-ovest della Spagna.

Rutschmann e Kohl, che sono dottorandi presso la cattedra di ecologia animale e biologia tropicale della JMU nel gruppo del professor Ingolf Steffan-Dewenter, (4) hanno iniziato i loro studi in Galizia nell'ottobre 2019 su suggerimento del loro collega spagnolo Alejandro Machado. Quest'ultimo aveva osservato sciami di api che occupavano l'interno di pali dell'elettricità e apparentemente vi prosperavano. Per scoprire se la regione sarebbe in grado di supportare un'intera popolazione di colonie di api selvatiche, i ricercatori hanno cercato in un'area di 136 chilometri quadrati dei pali cavi dell'elettricità.

«Abbiamo scoperto 214 pali», afferma il dottor Rutschmann. Per ognuno, i ricercatori hanno verificato se all'interno viveva una colonia di api. «Nel primo anno della nostra indagine, abbiamo trovato 29 colonie». In una seconda visita nel marzo 2020, hanno scoperto che 17 di queste colonie erano sopravvissute all'inverno, «anche se non erano state né nutrite né curate contro i parassiti».

Le api mellifere galiziane non sono razze importati

Ora, si potrebbe teorizzare che le colonie di api selvatiche discendono da esemplari stranieri importati dagli apicoltori. In Germania, secondo Rutschmann, la sottospecie autoctona di ape mellifera (5) ( Apis mellifera mellifera ) è stata così soppiantata molto tempo fa da sottospecie importate, in primis l'ape carnica (6) ( Apis mellifera carnica ).

Ma questo non era il caso in Galizia. Analizzando il modello di venatura delle ali, i ricercatori della Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) hanno scoperto che tutte le colonie che vivono nei pilone di energia elettrica in legno erano membri dell'ape iberica (7) ( Apis mellifera iberiensis ). È quindi ipotizzabile che in Spagna l'ape è esistita sia come animale selvatico che come animale da allevamento fino ai giorni nostri. «Se la popolazione oggetto di studio può essere stabile a lungo termine, tuttavia, deve essere dimostrato da ulteriori anni di osservazione», afferma Patrick L. Kohl.

Primi dati sui tassi di sopravvivenza

«Dopo due anni di studio e un totale di 52 colonie di api osservate, vediamo che circa il 40 percento delle colonie sopravvive all'inverno», riferisce Alejandro Machado, che vive nella regione. Questo è il primo dato mai riportato sui tassi di sopravvivenza delle colonie di api selvatiche in Europa.

Un'analisi del paesaggio attorno ai poli dell'energia elettrica ha mostrato che la sopravvivenza delle api mellifere galiziane dipende fortemente dalla natura dell'ambiente circostante. Nei pali circondati da arbusti, brughiere o foreste sopravvivono all'inverno molte più colonie che nei pali situati in campi coltivati intensivamente.

Per le colonie circondate da oltre il 50% di habitat seminaturali, almeno una colonia su due è sopravvissuta all'inverno. Al contrario, nei paesaggi con meno del 25 per cento di habitat seminaturale e quindi scarso approvvigionamento di cibo, la probabilità di sopravvivenza era prossima allo zero.

I sorprendenti contrasti del paesaggio in Galizia hanno fornito degli spunti

In Galizia, i ricercatori hanno riscontrato forti contrasti tra aree seminaturali contigue senza uso tradizionale o estensivo come la brughiera, il bosco ceduo (che si taglia periodicamente per la legna, lasciando i ceppi da cui si origineranno nuovi polloni) e vaste aree di agricoltura intensiva con elevati apporti di pesticidi e fertilizzanti.

«È stato questo netto contrasto tra le aree semi-naturali e il deserto agricolo che ci ha permesso di capire come il contesto paesaggistico svolge un ruolo così importante nella sopravvivenza delle api mellifere», afferma Benjamin Rutschmann.

Lo studio mostra l'importanza fondamentale delle forme estensive di uso del suolo e del ripristino di elementi paesaggistici quasi naturali come le siepi per la conservazione degli insetti. «Senza habitat sufficienti per la nidificazione e l'alimentazione, anche il divieto dei pesticidi o l'arresto del cambiamento climatico non aiuterà gli insetti», conclude Patrick L. Kohl.

Descrizione foto: Le colonie di api usano anche i pali cavi dell'elettricità come siti di nidificazione (qui una foto dal Belgio). - Credit: Dimi Dumortier Universität Würzburg (JMU).

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Where Wild Honeybees Survive