Diversità di uccelli e mammiferi in calo

L'undici per cento della diversità filogenetica globale di uccelli e mammiferi è minacciata da invasioni biologiche.

Le invasioni biologiche sono uno dei fattori più importanti della perdita di biodiversità.

Minacciano la diversità delle strategie ecologiche - i modi in cui le specie si nutrono, vivono, funzionano e difendono se stessi - fino al 40% degli uccelli e dell'11% nei mammiferi.

11% della diversità evolutiva di uccelli e mammiferi, cioè la loro storia evolutiva accumulata, è anche minacciata da invasioni biologiche.

Le invasioni biologiche sono uno dei principali driver della declino della biodiversità in tutto il mondo. Tuttavia, devono ancora verificarsi molte estinzioni associate, il che significa che il debito ecologico causato da specie invasive potrebbe essere considerevole per la biodiversità.

L'introduzione di specie invasive porta a un calo di alcune specie native. Un team di ricercatori dei CNRS e dell'Università di Parigi-Saclay ha dimostrato che l'11% della diversità filogenetica globale di uccelli e mammiferi, che rappresentano la storia evolutiva, è minacciata da invasioni biologiche.

La loro capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali potrebbe quindi essere in gran parte persa a causa di invasioni biologiche. Questo lavoro, pubblicato in Global Change Biology, (1) fornisce una migliore visione del futuro degli ecosistemi e della perdita di determinate specie.

La globalizzazione ha portato ad un aumento dell'introduzione di specie al di fuori della loro zona di distribuzione naturale. L'introduzione di cosiddette specie invasive (il calabrone asiatico in Francia è un esempio) conduce a un calo di alcuni locali: le invasioni biologiche rappresentano uno dei più importanti driver della perdita di biodiversità su scala globale e il driver primario nelle regioni dell'isola.

Fino ad ora, gli studi sulle invasioni biologiche si sono concentrati principalmente sul numero di specie minacciate con l'estinzione. Lo studio, condotto da scienziati del CNRS1 e dell'Università di Parigi-Saclay, consente di andare oltre identificando e quantificando i profili di specie di uccelli e mammiferi a rischio.

Lo studio ha anche rivelato che le specie invasive hanno un impatto ancora maggiore sulle strategie ecologiche di questi gruppi, cioè i mezzi con cui si devono alimentare, vivere, funzionare e difendersi da altre specie. Le invasioni biologiche minacciano il 40% della diversità delle strategie ecologiche degli uccelli e del 14% di quello dei mammiferi.

Questo lavoro conferma che come uccelli di gruppo sono particolarmente vulnerabili alle invasioni. Infatti, molti uccelli, in particolare dalle regioni dell'isola oceanica, sono più penalizzati rispetto alle loro controparti continentali per adattare le loro strategie a specie invasive più generali.

Ad esempio, il Kagu o cagou, una specie emblematica della nuova caledonia - unica da un punto di vista filogenetico, in quanto è l'unico rappresentante della famiglia Rhynochetidae - è minacciato in particolare dal ratto. Questo uccello non vola e si nutre solo a terra. Non è quindi in grado di adattarsi a un nuovo predatore di terra come il ratto. Altre specie di uccelli, compresi impollinatori e disperse di semi, sono anche a rischio da invasioni biologiche. La scomparsa di queste specie avrebbe quindi conseguenze per il funzionamento degli ecosistemi di cui sono una parte attiva.

Questa ricerca ci consente di anticipare meglio le perdite future di uccelli e mammiferi e le possibili conseguenze sugli ecosistemi.

Questo studio si è avvalso della collaborazione di ricercatori dell'ecologia, sistematica e del laboratorio di evoluzione (CNRS / AgroparisteSech / University Paris-Saclay) e dei rischi di laboratorio, ecosistemi, vulnerabilità, ambiente, resilienza (Università Inrae / Aix-Marseille).

Riferimenti:

(1) Looming extinctions due to invasive species: Irreversible loss of ecological strategy and evolutionary history

Descrizione foto: Foto di un oca del Canada, una specie invasiva presente in Francia che è in conflitto con varie specie di uccelli locali. © Camille Bernery. - Credit: © Camille Bernery.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Bird and mammal diversity is declining with biological invasions