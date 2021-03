Diete personalizzate per la salute mentale

Gli studiosi suggeriscono che le diete personalizzate e cambiamenti nello stile di vita potrebbero essere la chiave per ottimizzare la salute mentale.

La personalizzazione delle terapie per la salute mentale deve considerare le differenze nel grado di maturità cerebrale tra giovani (18-29 anni) e adulti maturi (30 anni o più), nonché la morfologia del cervello tra uomini e donne. Lo scopo di questo studio era identificare i significativi contributi dietetici e di stile di vita al disagio mentale in queste sottopopolazioni.

La dottoressa Lina Begdache, (1) assistente professore presso l'health and wellness studies (2) alla Binghamton University e coautore di un nuovo articolo su Nutrient, (3) sostiene che «Ci sono prove crescenti che la dieta gioca un ruolo importante nel migliorare la salute mentale, ma tutti parlano di una dieta sana. Dobbiamo considerare uno spettro di cambiamenti nella dieta e nello stile di vita basati su diversi gruppi di età e sesso. Non esiste una dieta sana che funzioni per tutti. Non esiste una soluzione».

Lina Begdache e il suo team di ricerca hanno condotto un sondaggio online per esaminare l'assunzione di cibo, le pratiche dietetiche, l'esercizio fisico e altri fattori dello stile di vita in queste quattro sottopopolazioni. In un periodo di cinque anni (2014-19), più di 2.600 partecipanti hanno completato il questionario dopo aver risposto ai post sui social media che pubblicizzano il sondaggio. Il team ha raccolto dati in diversi momenti e stagioni e ha trovato importanti fattori dietetici e di stile di vita che contribuiscono al disagio mentale, definito come ansia e depressione, in ciascuno dei gruppi.

Principali risultati di questo studio:

gli approcci significativi alla dieta e allo stile di vita per migliorare il benessere mentale tra le giovani donne includono il consumo quotidiano della colazione, una frequenza di esercizio da moderata ad alta, un basso apporto di caffeina e l'astinenza dal fast food;

gli approcci dietetici e di stile di vita per migliorare il benessere mentale tra le donne mature includono l'esercizio quotidiano e il consumo della colazione, nonché un'elevata assunzione di frutta con un'ingestione limitata di caffeina;

per migliorare il benessere mentale dei giovani uomini, gli approcci dietetici e di stile di vita includono esercizio frequente, consumo moderato di latticini, elevato consumo di carne, nonché basso consumo di caffeina e astinenza dai fast food.

gli approcci dietetici per migliorare il benessere mentale tra gli uomini maturi includono un consumo moderato di noci.

La dottressa Begdache e il suo team hanno diviso gli intervistati in due gruppi di età perché lo sviluppo del cervello umano continua fino alla fine degli anni '20. Per i giovani adulti di entrambi i sessi, la qualità della dieta sembra avere un impatto sullo sviluppo del cervello.

«I giovani adulti stanno ancora formando nuove connessioni tra le cellule cerebrali e le strutture di costruzione, quindi, hanno bisogno di più energia e sostanze nutritive per farlo», ha detto la Begdache.

Di conseguenza, i giovani adulti che consumano una dieta di scarsa qualità e sperimentano carenze nutrizionali possono soffrire di un grado più elevato di disagio mentale. L'età è anche la ragione per cui l'elevato consumo di caffeina era associato a disagio mentale sia nei giovani uomini che nelle giovani donne.

«La caffeina è metabolizzata dallo stesso enzima che metabolizza gli ormoni sessuali testosterone ed estrogeni, e i giovani adulti hanno alti livelli di questi ormoni», ha detto Lina Begdache. «Quando i giovani uomini e donne consumano alti livelli di caffeina, rimane nel loro sistema per molto tempo e continua a stimolare il sistema nervoso, il che aumenta lo stress e alla fine porta all'ansia».

Il team ha anche suddiviso gli intervistati in base al sesso biologico, poiché la morfologia e la connettività del cervello differiscono tra uomini e donne. In parole povere, il cervello maschile è “cablato” per consentire la percezione e la coordinazione, mentre il cervello femminile è costruito per supportare l'analisi e l'intuizione. La dottoressa Begdache e il suo team ritengono che queste differenze possano influenzare le esigenze nutrizionali.

La dottoressa dice: «Ho scoperto finora nei miei molteplici studi, che gli uomini hanno meno probabilità di essere influenzati dalla dieta rispetto alle donne. Finché mangiano leggermente sano avranno un buon benessere mentale. È solo quando consumano principalmente fast food che iniziamo a vedere angoscia mentale. Le donne, d'altra parte, hanno davvero bisogno di consumare un intero spettro di cibi sani e fare esercizio per avere un benessere mentale positivo. Queste due cose sono importanti per il benessere mentale nelle donne di tutte le età».

Secondo la ricercatrice, le attuali raccomandazioni per l'assunzione di cibo sono tutte basate sulla salute fisica; non ci sono raccomandazioni per la salute mentale. Ella auspica che le cose cambieranno e che il suo lavoro giocherà un ruolo nell'effettuare quei cambiamenti.

«Spero di vedere più persone che fanno ricerche in questo settore e che pubblicano ricerche sulla personalizzazione della dieta in base all'età e al sesso», ha detto. «Spero che un giorno istituzioni e governi creeranno raccomandazioni dietetiche per la salute del cervello».

Riferimenti:

(1) Lina Begdache

(2) Health and Wellness Studies

(3) Diet, Exercise, Lifestyle, and Mental Distress among Young and Mature Men and Women: A Repeated Cross-Sectional Study

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Bespoke nutrition and fitness: More than a fad, essential for mental health