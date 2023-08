Declino degli insetti europei causato dalle attività umane

La revisione di 82 studi evidenzia l’influenza dell’agricoltura, dell’urbanizzazione e di altre attività sugli habitat degli insetti dell'Europa

Il declino degli insetti è stato discusso intensamente tra esperti, politici e pubblico. Anche se da tempo si segnalano tendenze al ribasso in varie regioni dell’Europa e del Nord America, rimane ancora la discussione controversa sul ruolo di specifici fattori e pressioni. Una ragione di queste incertezze risiede nelle complesse reti di fattori biotici e abiotici interdipendenti, nonché nelle attività antropiche che influenzano habitat, comunità, popolazioni e singoli organismi. Molte pubblicazioni recenti mirano a identificare sia l’entità dei cali osservati sia i potenziali fattori determinanti.

Una revisione di 82 studi precedentemente pubblicati su due principali gruppi di specie di insetti sottolinea il calo riportato nelle popolazioni di insetti in Europa e collega questo declino alle attività umane che influenzano gli habitat degli insetti. La dottoressa Quintana Rumohr (1) dell'Istituto di ricerca per l'analisi e la valutazione degli ecosistemi, Germania, e colleghi presentano questi risultati nella rivista ad accesso aperto PLOS ONE. (2)

Per molti anni, in diverse regioni dell’Europa e del Nord America sono cresciute le preoccupazioni per il calo dell’abbondanza e della diversità degli insetti. La tendenza è complessa; ad esempio, dopo che una specie diminuisce, un’altra potrebbe aumentare grazie alla ridotta concorrenza. Inoltre, i fattori alla base dei cali osservati sono complessi e variano da una regione all’altra, il che porta a incertezze sugli sforzi per affrontarli.

Per aiutare ad approfondire la comprensione, Rumohr e colleghi hanno condotto una revisione di 82 studi precedentemente pubblicati che hanno affrontato i fattori determinanti dei cambiamenti in varie popolazioni dell’Europa centrale e occidentale di due principali gruppi di insetti, Carabidae (coleotteri terricoli) e Lepidotteri (comprese falene e farfalle). Alcuni studi si sono concentrati sull’uno o sull’altro gruppo, altri su entrambi. Tutti gli studi includevano dati di monitoraggio della popolazione che coprivano un periodo di almeno 6 anni e si concentravano sui paesaggi agricoli, la maggior parte dei quali si trovavano nel Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi.

L’analisi delle tendenze riportate negli 82 articoli ha rivelato sia aumenti che diminuzioni della diversità e dell’abbondanza all’interno di ciascuno dei due gruppi di insetti. Tuttavia, i cali sono stati più frequenti, sottolineando una tendenza generale al ribasso per l’Europa centrale e occidentale.

Ulteriori analisi delle informazioni riportate negli studi hanno suggerito che le attività umane sono i principali motori dei cambiamenti osservati – sia in aumento che in calo – nelle popolazioni di insetti. Tali attività includono le attività agricole, la conservazione della natura, l’urbanizzazione e il cambiamento climatico. La maggior parte di questi fattori non influenzano direttamente gli insetti ma influenzano invece i loro habitat.

Questi risultati potrebbero aiutare a orientare gli sforzi volti a modificare le attività umane in modo da ridurre i danni alla natura pur soddisfacendo i bisogni umani. Gli autori notano inoltre che la loro analisi rivela la necessità che la ricerca futura si concentri maggiormente sul monitoraggio dei potenziali fattori che determinano i cambiamenti nella popolazione degli insetti insieme al monitoraggio delle tendenze della popolazione stessa.

Gli autori aggiungono: «La ricerca sulle cause profonde del declino degli insetti è impegnativa, poiché richiede la comprensione di processi che hanno avuto luogo anni o addirittura decenni fa. Nel nostro studio, abbiamo sfruttato la ricchezza di dati a lungo termine pubblicati per ottenere informazioni dettagliate sui fattori associati al declino degli insetti in Europa».

