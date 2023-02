Crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici

L'interferenza del cambiamento climatico con il ciclo dell'acqua del pianeta è un fatto ben assodato. Nuove analisi suggeriscono che in molti luoghi il deflusso risponde in modo più sensibile di quanto ipotizzato in precedenza

Il cambiamento climatico e l'aumento del consumo idrico associati alla crescita socio-economica hanno esacerbato la crisi idrica in molte parti del mondo. Molti studi regionali si basano su modelli del sistema terrestre che, tuttavia, non sfruttano appieno le osservazioni del flusso di corrente. Il cambiamento climatico altera la circolazione atmosferica globale, che a sua volta altera le precipitazioni e l'evaporazione in gran parte del mondo e, di conseguenza, la quantità di acqua fluviale che può essere utilizzata localmente. Finora, le proiezioni dell'impatto del clima sul flusso dei corsi d'acqua sono state generalmente calcolate sulla base di modelli fisici, ad esempio le proiezioni riportate dall'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Tuttavia, le nuove analisi dei dati condotte sotto la guida del Professor Günter Blöschl (1) (TU Wien, Vienna) e pubblicate su Nature Water (2) indicano che i modelli precedenti sottostimano sistematicamente la sensibilità con cui la disponibilità di acqua reagisce a determinati parametri climatici mutevoli. Un'analisi dei dati di misurazione di oltre 9.500 bacini idrologici di tutto il mondo mostra che il cambiamento climatico può portare a crisi idriche locali in misura ancora maggiore di quanto previsto in precedenza. I risultati sono stati ora pubblicati sulla rivista scientifica Nature Water.

Approccio del modello e approccio dei dati misurati

«Nella comunità dei climatologi, gli effetti dei cambiamenti climatici sull'atmosfera sono molto ben compresi. Tuttavia, le loro conseguenze locali sui fiumi e la disponibilità di acqua rientrano nel campo dell'idrologia», spiega il professor Günter Blöschl dell'Istituto di ingegneria idraulica e gestione delle risorse idriche presso la Vienna University of Technology (TU Wien).

A livello locale, è spesso possibile spiegare molto bene come la disponibilità di acqua sia correlata a parametri esterni come precipitazioni o temperatura - questo è oggetto di studio in molte stazioni di misurazione in tutto il mondo, in particolare nel laboratorio di idrologia di Blöschl a Petzenkirchen, dove sono stati rilevati numerosi sensori installati su una superficie di 60 ettari. Ma da tali osservazioni individuali non si possono trarre conclusioni globali: «Il modo in cui il bilancio idrico dipende da parametri esterni varia da luogo a luogo; anche qui la vegetazione locale gioca un ruolo molto importante», afferma Günter Blöschl. È difficile sviluppare un semplice modello fisico che possa essere utilizzato per calcolare con precisione queste interrelazioni in tutti i luoghi del mondo.

Il dottor Günter Blöschl ha quindi collaborato con colleghi provenienti da Cina, Australia, Stati Uniti e Arabia Saudita per costruire e analizzare un ampio database di osservazioni di flusso da tutto il mondo. Sono stati inclusi oltre 9.500 bacini idrografici, con serie temporali che si estendono per diversi decenni nel passato.

Il sistema idrico reagisce ai cambiamenti climatici in modo più sensibile di quanto si pensasse

«Quindi non basiamo la nostra analisi su modelli fisici, ma su misurazioni effettive», sottolinea Günter Blöschl. «Osserviamo quanto è cambiata la quantità di acqua disponibile in passato al variare delle condizioni esterne. In questo modo possiamo scoprire quanto i cambiamenti dei parametri climatici siano sensibilmente correlati a un cambiamento della disponibilità idrica locale. E questo ci consente di fare previsioni per un clima futuro più caldo».

E si è scoperto che la connessione tra le precipitazioni e la quantità di acqua nei fiumi è molto più sensibile di quanto si pensasse in precedenza - e quindi molto più sensibile di quanto si presuma nei modelli attualmente utilizzati per prevedere il cambiamento climatico.

I modelli di previsione degli effetti del cambiamento climatico sull'approvvigionamento idrico dovrebbero pertanto essere radicalmente rivisti. «Fino ad ora, le misurazioni del deflusso di solito non sono state incluse nei modelli, come quelli attualmente riportati dall'IPCC», afferma Günter Blöschl. «Con le serie di misurazioni ora disponibili, ora dovrebbe essere possibile regolare di conseguenza i modelli di previsione fisica».

Più grave di quanto ipotizzato

In ogni caso, i risultati del gruppo di ricerca di Günter Blöschl mostrano che il pericolo del cambiamento climatico sull'approvvigionamento idrico in molte parti del mondo potrebbe essere stato finora sottovalutato. Soprattutto per Africa, Australia e Nord America, i nuovi dati prevedono un rischio significativamente più elevato di crisi dell'approvvigionamento idrico entro il 2050 rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Descrizione foto: Panorama montano del Monte Generoso in Canton Ticino (Svizzera). - Credit: Redazione.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Water crises due to climate change: more severe than previously thought