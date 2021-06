Crescita in calo delle barriere coralline

Se la tendenza alla diminuzione della crescita dei coralli continua al ritmo attuale, le barriere coralline del mondo potrebbero cessare di calcificarsi intorno al 2054.

La resilienza a lungo termine della barriera corallina a più fattori di stress dipende dalla loro capacità di mantenere tassi di calcificazione positivi. Le stime della calcificazione dell'ecosistema corallino e della produttività organica forniscono informazioni sui fattori ambientali e sui cambiamenti temporali nelle condizioni della barriera corallina.

Attingendo alla ricerca dalla fine degli anni '60 fino ad oggi, l'articolo pubblicato su Communications & Environment (1) rivela le tendenze spazio-temporali globali e i driver della crescita dell'ecosistema della barriera corallina (nota come calcificazione).

Sono stati analizzati centosedici studi su 53 articoli pubblicati.

La dottoressa Kay Davis, capo del progetto, ha affermato: «È noto che le barriere coralline si sono degradate nel tempo. Il nostro studio si basa su dati storici per quantificare l'attuale tasso di declino e indica cosa potrebbe accadere in futuro. Il nostro lavoro integra molti altri studi che indicano la dissoluzione netta della barriera corallina entro la metà del secolo, tra il 2030 e il 2080».

I casi di studio riguardavano siti di tutto il mondo. Il paese più studiato è stato l'Australia (Great Barrier Reef, Lord Howe Island e Western Australia reefs). Altri casi di studio includevano siti di barriera in Giappone, Hawaii, Mar Rosso, Polinesia francese e Bermuda, tra gli altri.

«Le osservazioni ripetute negli stessi siti possono fornire informazioni su come le barriere coralline stanno rispondendo alle mutevoli condizioni ambientali su scala globale. Ma queste indagini ripetute sulla calcificazione e sulla produttività sono state effettuate solo in sette siti», ha affermato la dottoressa Davis.

Il declino della copertura dei coralli e il declino della salute del corallo rimanente potrebbero contribuire a ridurre i tassi di calcificazione globale.

La dottoressa Kay Davis spiega: «Abbiamo scoperto che i tassi di calcificazione dell'ecosistema corallino stanno diminuendo significativamente a un tasso medio del 4,3% ± 1,9% yr-1 con una contemporanea riduzione della copertura corallina media dell'1,8% yr-1. Ciò suggerisce che la perdita di copertura corallina potrebbe non essere l'unico contributo alla diminuzione della calcificazione. Eventi di stress, come lo sbiancamento dei coralli, possono avere un impatto sulla calcificazione, anche senza la morte dei coralli. I coralli migliorano le loro possibilità di sopravvivenza durante i periodi di stress riducendo temporaneamente la calcificazione».

Per sostenere le barriere coralline, i singoli coralli devono crescere per fornire cibo e habitat per l'ecosistema. La crescita dei coralli è chiamata “calcificazione”. Poiché i coralli assorbono carbonato di calcio (CaCO3) dalla colonna d'acqua per produrre i loro scheletri, i tassi di calcificazione possono essere determinati attraverso i cambiamenti della chimica dell'acqua.

La dissoluzione dei coralli è l'opposto, dove gli scheletri rilasciano CaCO3 nuovamente nell'acqua, tipicamente in periodi di non produttività o quando sono stressati. Maggiore è il tasso di crescita netta (calcificazione-dissoluzione), più coralli e alghe calcificanti producono per l'ecosistema.

Il National Marine Science Center dell'università a Coffs Harbour dispone di un'infrastruttura analitica unica per rilevare i sottili cambiamenti nella chimica dell'acqua di mare necessari per quantificare la calcificazione dell'ecosistema della barriera corallina.

Riferimenti:

(1) Global coral reef ecosystems exhibit declining calcification and increasing primary productivity

Descrizione foto: Un rapido riferimento su come i tassi di calcificazione possono indicare la salute della barriera corallina. Le barriere coralline sane e in rapida crescita come quella a sinistra (One Tree Island) tendono ad avere alti tassi di calcificazione mentre le barriere coralline degradate come quella a destra (Lizard Island) tendono ad avere bassi tassi di calcificazione. - Credit: Kay Davis.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/scu-dgr060821.php