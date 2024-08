Crescita delle piante compromessa dai mozziconi

Una nuova ricerca ha scoperto che i mozziconi di sigarette - la forma più comune di rifiuti sul pianeta - riducono significativamente la crescita delle piante

Guidato da accademici dell'Università Anglia Ruskin (ARU) e pubblicato sulla rivista ecotossicologia e di sicurezza ambientale, Anglia Ruskin University - ARU (1) lo studio è il primo a mostrare il danno che i mozziconi di sigaretta possono causare alle piante.

I ricercatori hanno scoperto che la presenza di mozziconi di sigaretta nel terreno riduce il normale decorso della germinazione. La lunghezza del germoglio (la lunghezza dello stelo) e del trifoglio si riducono del 27% e del 28%, mentre la biomassa delle radici (peso della radice) è ridotta del 57%. Per l'erba, il successo della germinazione è diminuito del 10% e la durata del tiro del 13%.

La maggior parte dei mozziconi contiene un filtro in fibra di acetato di cellulosa, un tipo di bioplastica. I filtri delle sigarette non fumate hanno quasi lo stesso effetto sulla crescita delle piante dei filtri usati, indicando che il danno alle piante è causato dal filtro stesso, anche senza le tossine aggiuntive rilasciate dalla combustione del tabacco. Gli esperimenti di controllo contenevano pezzi di legno di forma e dimensioni identiche a mozziconi di sigaretta.

Si stima che circa 4,5 trilioni di mozziconi di sigarette siano disseminati ogni anno, rendendoli la forma più pervasiva di inquinamento plastico sul pianeta. Come parte di questo studio, gli accademici hanno campionato le località intorno alla città di Cambridge e hanno trovato aree con ben 128 mozziconi di sigarette scartati al metro quadrato.

L'autrice principale, la dottoressa Dannielle Green, (2) esperta conferenziera in Biologia presso l'Università Anglia Ruskin (ARU), racconta: «Nonostante sia un elemento comune che sporca strade e parchi in tutto il mondo, il nostro studio è il primo a mostrare l'impatto dei mozziconi sulle piante. Ha avuto un effetto negativo sulla germinazione e ha diminuito la lunghezza sia dell'erba che del trifoglio riducendo di oltre la metà il peso della radice del trifoglio. Il lino bianco e il trifoglio bianco, le due specie da noi testate, sono importanti colture foraggere per il bestiame e sono comunemente presenti negli spazi verdi urbani. Queste piante sostengono una ricchezza di biodiversità, anche nei parchi cittadini, e il trifoglio bianco è ecologicamente importante per gli impollinatori e la fissazione dell'azoto. Molti fumatori pensano che i mozziconi di sigarette si biodegradino rapidamente e quindi non li considerano realmente come rifiuti. In realtà, il filtro è composto da un tipo di bioplastica che può richiedere anni, se non decenni, prima che si degradi totalmente. In alcuni parchi, in particolare nei banchi e nei cassonetti circostanti, abbiamo trovato oltre 100 mozziconi di sigarette per metro quadrato. Gettare i mozziconi sembra che rappresenti una forma socialmente accettabile per cui dobbiamo aumentare la consapevolezza che i filtri non scompaiono ma invece possono causare gravi danni all'ambiente».

