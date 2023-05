Conseguenze del declino mondiale degli insetti

Il continuo declino mondiale degli insetti sta causando molta preoccupazione non solo tra gli scienziati, ma anche tra la società e i responsabili politici

In tutto il mondo stiamo assistendo non solo a un calo del numero di singoli insetti, ma anche a un crollo della diversità degli insetti. Le principali cause di questa preoccupante tendenza sono l'intensificazione dell'uso del suolo sotto forma di un maggiore utilizzo per l'agricoltura e lo sviluppo edilizio, nonché il cambiamento climatico e la diffusione di specie animali invasive a causa del commercio umano. Queste le principali conclusioni raggiunte nello speciale sul declino degli insetti recentemente apparso su Biology Letters. (1)

Uno dei tre redattori è il dottor Florian Menzel (2) dell'Institute of Organismic and Molecular Evolution presso l'Università Johannes Gutenberg di Mainz (JGU). Egli dice: «Poiché la prova di un crollo globale in corso nelle popolazioni di insetti è aumentata negli ultimi anni, abbiamo deciso che era giunto il momento di modificare e pubblicare questo numero speciale. Il nostro obiettivo non era quello di documentare il declino della popolazione di insetti, ma di comprenderne meglio le cause e le conseguenze».

Insieme all'entomologo forestale, il professor Martin Gossner (3) dell'Istituto federale svizzero per la ricerca forestale, della neve e del paesaggio (WSL) e la biologa, la dottoressa Nadja Simons (4) della TU Darmstadt, Menzel ha contattato ricercatori internazionali per raccogliere le informazioni che potevano fornire sul declino degli insetti e stimolare nuovi studi sull'argomento.

Il numero speciale scritto da Menzel, L'uso più esteso del suolo, i cambiamenti climatici e le specie invasive sono le principali cause del declino degli insetti.

Il dottor Florian Menzel spiega che «Alla luce dei risultati a nostra disposizione, abbiamo appreso che non solo l'intensificazione dell'uso del suolo, il riscaldamento globale e la crescente dispersione di specie invasive sono i principali motori della scomparsa globale degli insetti, ma anche che questi fattori interagiscono tra loro. Ad esempio, gli ecosistemi deteriorati dall'uomo sono più suscettibili ai cambiamenti climatici, così come le loro comunità di insetti. Inoltre, le specie invasive possono stabilirsi più facilmente negli habitat danneggiati dall'uso del suolo da parte dell'uomo e soppiantare le specie autoctone. Quindi, mentre molte specie di insetti diminuiscono o si estinguono, poche altre, comprese le specie invasive, prosperano e crescono. Ciò porta a una crescente omogeneizzazione delle comunità di insetti tra gli habitat. Sembra che siano le specie di insetti specializzate a soffrire di più, mentre le specie più generalizzate tendono a sopravvivere. Ecco perché ora stiamo trovando più insetti in grado di vivere quasi ovunque mentre quelle specie che necessitano di habitat specifici sono in declino. Le conseguenze di questo sviluppo sono numerose e generalmente dannose per gli ecosistemi. Ad esempio, la perdita della diversità dei bombi ha provocato un concomitante declino delle piante che si affidano a determinate specie di bombi per l'impollinazione. In generale, un declino della diversità degli insetti minaccia la stabilità degli ecosistemi. Meno specie significa che ci sono meno insetti in grado di impollinare le piante e tenere sotto controllo i parassiti. E, naturalmente, questo significa anche che c'è meno cibo disponibile per gli insetti».

Nel loro editoriale, Menzel, Gossner e Simons suggeriscono i modi in cui possiamo rispondere al meglio agli effetti che i loro dati raccolti hanno rivelato. Sostengono un approccio particolare per la ricerca futura sul declino degli insetti. Dovrebbero essere impiegate tecniche standardizzate per monitorare la diversità degli insetti in molti habitat e paesi, tanto più che in molte regioni del mondo non sappiamo ancora come stanno gli insetti.

I ricercatori propongono anche la creazione di una rete di riserve naturali interconnesse in modo tale che le specie possano spostarsi da un habitat all'altro. Insetti meno tolleranti al calore sarebbero quindi in grado di migrare da aree in cui il riscaldamento globale sta causando un aumento delle temperature verso quote più elevate o regioni più fredde nel nord.

Inoltre, abbiamo bisogno di misure per ridurre la dispersione di specie animali e vegetali invasive attraverso il nostro commercio e turismo globalizzati. «Questo è un altro problema che è diventato estremamente grave negli ultimi decenni», ha concluso il dottor Menzel. Un esempio citato nell'attuale numero speciale è l'invasione di pesci insettivori non indigeni in Brasile, che ha causato un forte calo degli insetti d'acqua dolce.

Descrizione foto: Il grillo selvatico Pholidoptera griseoaptera & una formica rossa comune (Myrmica rubra). - Credit: Beat Wermelinger & Philipp Hönle.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: The reasons why insect numbers are decreasing