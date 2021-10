Cambiamenti climatici e conservazione della biodiversità

Circa la metà delle aree della Terra sperimenteranno un clima che corrisponderà a diverse ecoregioni e quasi un quarto sperimenteranno climi da un bioma diverso.

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, (1) un team di ricercatori, assieme ai colleghi dell'University of Montana, hanno svolto degli accertamenti sul modo in cui i cambiamenti climatici potrebbero sfidare gli sforzi per proteggere la biodiversità all'interno della rete di aree protette in tutto il mondo.

Il team ha esaminato come i potenziali cambiamenti in ecoregioni e biomi (2) causati dai cambiamenti climatici potrebbero cambiare la loro rappresentazione all'interno della rete dell'area protetta globale. Consideravano anche le implicazioni per gli obiettivi di conservazione che richiedono il 30% degli habitat della Terra da proteggere formalmente entro il 2030.

«Al suo livello più elementare, questo studio tenta di capire quali strategie nella distribuzione delle ecoregioni e dei biomi della Terra conferiscano la capacità di conservare e proteggere la diversità biologica utilizzando aree protette», ha dichiarato il dottor Solomon Dobrowski, autore principale del documento e docente dell'ecologia del paesaggio della University’s W.A. Franke College of Forestry and Conservation.

Gli scienziati hanno diviso le aree terrestri della Terra in circa 800 ecoregioni. Un'ecoregione è un ecosistema definito da una geografia distintiva ovvero un biota (3) (biocenosi). Queste combinazioni di piante e animali agiscono come surrogati per la biodiversità del pianeta e forniscono un mezzo per scienziati, organizzazioni internazionali e paesi per tracciare se le aree protette rappresentano effettivamente la biodiversità del pianeta.

I paesi in tutto il mondo utilizzano designazioni stabilite dall'area protetta per conservare la biodiversità. Le aree protette sono disponibili come parchi nazionali negli Stati Uniti, ma una cosa che tutti hanno in comune sono limiti fissi che delineano una postazione sul territorio.

I cambiamenti climatici influenzeranno probabilmente quali ecosistemi verranno rappresentati in aree protette, teorizza nel nuovo studio il team del dottor Solomon Dobrowski, ma i criteri di calcolo rimangono poco conosciuti. Inoltre, è chiaro come ciò possa influire sull'efficacia delle strategie di conservazione che si basano sulle aree protette - come la bozza delle Nazioni Unite Post-2020 Global Diversity Framework, meglio conosciuta come 30 by 30, che richiede permanentemente la protezione del 30% della Terra entro il 2030 attraverso l'espansione della rete inererente alle aree protette, tra le altre iniziative. (Negli Stati Uniti, c'è anche la bellissima iniziativa America, che mira a conservare il 30% delle terre e le acque territoriali entro il 2030.)

La Post-2020 Global Diversity Framework, (30 by 30) sarà affrontata nel corso della UN Biodiversity Conference COP-15. (4)

Il dottor Solomon Dobrowski (5) dice: «L'ONU, in coordinamento con molti paesi e organizzazioni internazionali di conservazione, sta promuovendo l'espansione della rete composta da aree protette con l'obiettivo che, entro il 2030, il 30% di tutte le ecoregioni siano protette».

Gli scienziati hanno scoperto che circa la metà delle aree della terra sperimenteranno condizioni climatiche corrispondenti a diverse ecoregioni.

«Il cambiamento climatico ha il potenziale per spostare drasticamente gli ecosistemi del pianeta», spiega il dottor Solomon Dobrowski. «Prevediamo a metà del secolo che oltre il 50% delle ecoregioni a livello globale avrà un clima associato a un'area totalmente diversa. Guardiamo il mondo intorno a noi e vediamo gli ecosistemi che siamo abituati a vedere. Siamo convinti della loro stabilità, ma non lo sono. E quei tipi di cambiamenti sfideranno la nostra capacità di conservare la biodiversità a livello globale».

Gli autori raccomandano che gli sforzi per proteggere la biodiversità dovranno considerare esplicitamente il modo in cui i cambiamenti climatici guideranno i mutamenti nei modelli di biodiversità.

«Tentare di catturare la biodiversità del pianeta in aree protette non è facile», ha detto la dottoressa Caitlin Littlefield, (6) una delle autrici precedentemente AM PostDoc e ora partner della Conservation Science. «In questo lavoro, forniamo una soluzione per il modo in cui le persone possono anticipare modelli dinamici della biodiversità e rispondere con investimenti di conservazione strategica».

Per estendere i loro risultati più in generale, il gruppo ha anche creato uno strumento online, ANALOG ATLAS (7), per informare il pubblico su come i cambiamenti climatici potrebbero modificare gli ecosistemi dove vivono.

Gli utenti possono selezionare qualsiasi area terrestre sul globo e vedere un'altra posizione in cui il clima attuale corrisponde alle condizioni previste future per quella posizione selezionata.

«Siamo davvero entusiasti del progetto ANALOG ATLAS», ha dichiarato il dottor Sean A. Parks (8) coautore dello studio dell'Aldo Leopold Wilderness Research Institute. «Permette agli utenti di concettualizzare il cambiamento climatico attraverso le mappe, le viste sulla strada e le statistiche come le modifiche attese nel numero di giorni caldi, notti di congelamento e giorni temperati».

Gli autori dell'University of Montana (UM) includono anche Dobrowski, Drew Lyons, Clark Hollenberg ed ex ricercatore di Um-PostDoCoRoral Caitlin Littlefield, ora ai partner della Conservation Science Partners. Altri co-autori includono Carlos Carroll dal Klamath Center per la ricerca di conservazione; Sean Parks dall Aldo Leopold Wilderness Research Institute in Missoula, John Abatzoglou e Katherine Hegewisch presso l'Università della California, Merced e Josh Gage da Gage Cartographics a Bozeman. Nella ricerca dell'University of Montana (UM) hanno anche collaboratoro i seguenti ricercatori: Dobrowski, Drew Lyons, Clark Hollenberg e ex ricercatore UM-post dottorato Caitlin Littlefield, il Conservation Science Partners. Altri coautori includono: Carlos Carroll from the Klamath Center for Conservation Research; Sean Parks from the Aldo Leopold Wilderness Research Institute in Missoula, John Abatzoglou and Katherine Hegewisch at the University of California, Merced, and Josh Gage from Gage Cartographics in Bozeman.

Descrizione foto: La ricerca dell'Università della Montana suggerisce che i cambiamenti climatici possano complicare un piano per conservare il 30% della Terra entro il 2030. - Credit: NASA.

