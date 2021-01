Biodiversità in crisi nel Mediterraneo orientale

Il riscaldamento globale ha portato ad un aumento delle temperature del mare superando quelle temperature che le specie mediterranee possono sostenere. Di conseguenza, molti di loro si stanno estinguendo localmente.

La costa di Israele è una delle zone più calde del Mar Mediterraneo. Qui, la maggior parte delle specie marine sono state a lungo ai limiti della loro tolleranza alle alte temperature - e ora sono già oltre quei limiti.

Il team del dottor Paolo G. Albano (1) ha quantificato questa estinzione locale per i molluschi marini, un gruppo di invertebrati che comprende lumache, vongole e cozze. Hanno esaminato a fondo la costa israeliana e ricostruito la diversità storica delle specie utilizzando gli accumuli di conchiglie vuote sul fondo del mare.

Perdita di biodiversità negli ultimi decenni

Gli habitat poco profondi utilizzati per le immersioni subacquee sono i più colpiti. Qui, i ricercatori non sono stati in grado di trovare esseri viventi fino al 95% delle specie i cui gusci sono stati trovati nei sedimenti. Lo studio, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2) suggerisce che la maggior parte di questa perdita si è verificata di recente, presumibilmente solo negli ultimi decenni.

Inoltre, la maggior parte delle specie ancora trovate vive non possono crescere abbastanza per riprodursi, «un chiaro segno che il collasso della biodiversità continuerà ulteriormente», sostiene il dottor Albano. Al contrario, prosperano le specie tropicali che entrano dal Canale di Suez. Le acque calde del Mediterraneo orientale sono habitat molto adatti per loro. In effetti, si verificano in grandi popolazioni e i loro individui sono perfettamente in grado di riprodursi.

Secondo il dottor Paolo G. Albano «Per chiunque sia abituato a nuotare in superficie utilizzando il boccaglio o immergersi nel Mediterraneo lo scenario sottomarino in Israele è irriconoscibile: mancano le specie più comuni, mentre le specie tropicali sono ovunque».

Le prospettive future per il Mediterraneo non sono buone. Il mare continuerà a riscaldarsi anche se oggi interrompessimo le emissioni di anidride carbonica. Ciò è dovuto all'inerzia del sistema, alla lunga distanza di frenata, per così dire.

È quindi probabile che il collasso della biodiversità continui a diffondersi. Potrebbe già verificarsi in altre aree del Mediterraneo orientale non ancora esaminate e si espanderà a ovest intensificandosi nel tempo. Solo gli organismi intertidali (organismi che abitano nei litorali che dipendono dalle maree), che sono in una certa misura preadattati alle temperature estreme, e gli habitat in acque più profonde, dove la temperatura è notevolmente più bassa, continueranno a persistere, almeno per qualche tempo.

«Ma il futuro è debole a meno che non agiamo immediatamente per ridurre le nostre emissioni di carbonio e per proteggere gli habitat marini da altre pressioni che contribuiscono alla perdita di biodiversità», dice Paolo G. Albano, «I cambiamenti che già si sono verificati nelle aree più calde del Mediterraneo potrebbero non essere reversibile, ma potremmo salvare gran parte del resto del bacino».

Metodologicamente, lo studio si è dimostrato interessante anche per il suo carattere interdisciplinare: «Questi risultati sono scaturiti dalla collaborazione di scienziati con background molto diversi», afferma Martin Zuschin, (3) Capo del Dipartimento di Paleontologia e coautore dello studio - «In particolare, la cooperazione tra ecologi e paleontologi sta fornendo nuove visioni uniche su come l'umanità sta influenzando la biodiversità».

Riferimenti:

(1) Paolo G. Albano

(2) Native biodiversity collapse in the eastern Mediterranean

(3) Martin Zuschin

Descrizione foto: Molluschi di un campione del sud di Israele: in rosso quelli appartenenti a specie di origine del Mar Rosso, in blu quelli di origine mediterranea. Le specie autoctone sono pochissime, mentre quelle tropicali sono dominanti, segnando la trasformazione dell'ecosistema. - Credit: Paolo Albano.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Native biodiversity collapse in the eastern Mediterranean