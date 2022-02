Barriere coralline sempre più esposte al caldo

Una nuova ricerca suggerisce che limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali sarà ancora catastrofico per le barriere coralline.

Gli scienziati guidati dall'Università di Leeds hanno scoperto che oltre il 90% delle barriere coralline tropicali subirà frequenti stress da caldo - la loro minaccia numero uno - anche sotto i limiti di riscaldamento climatico dell'accordo di Parigi.

L'accordo del 2015 ha visto 191 paesi e l'UE sottoscrivere l'obiettivo collettivo di mantenere le temperature medie globali a meno di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e perseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5°C.

La nuova ricerca, pubblicata su Plos Climate (1) suggerisce che il futuro del corallo sottoposto al riscaldamento di 1,5 gradi è persino peggiore di quanto previsto dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, che ha riferito nel 2018 che un tale livello causerebbe il declino dal 70% al 90% delle barriere coralline. La sopravvivenza della barriera corallina richiederà un'azione significativa e urgente a livello globale per ridurre le emissioni di gas serra.

La dottoressa Adele Dixon, (2) autrice principale e ricercatrice presso la School of Biology dell'Università di Leeds, ha dichiarato: «La nostra scoperta rafforza la cruda realtà secondo cui non esiste un limite sicuro del riscaldamento globale per le barriere coralline. Dopo la COP26 di Glasgow, in cui sono stati compiuti alcuni progressi verso l'obiettivo di 1,5°C, la nostra scoperta mostra che 1,5°C è ancora una quantità sostanziale di riscaldamento per gli ecosistemi in prima linea nel cambiamento climatico».

Negli ultimi decenni, l'84% delle barriere coralline tropicali del mondo ha avuto abbastanza tempo per riprendersi tra le ondate di calore che causano la mortalità per sbiancamento. Ma il team di ricerca, che comprendeva colleghi dall'Australia e dagli Stati Uniti, ha scoperto che anche a 1,5°C, solo lo 0,2% delle barriere coralline avrà un tempo di recupero sufficiente tra gli eventi di calore e il 90,6% delle barriere subirà uno stress termico intollerabile. Lo stress da caldo provoca il declino di tutte le specie della barriera corallina e riduce le opportunità di cibo e sostentamento per le persone.

I ricercatori hanno deciso di verificare se i rifugi termali corallini sarebbero in grado di resistere a temperature di riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C al di sopra dei livelli preindustriali.

I rifugi termali sono zone della barriera corallina che possono mantenere temperature adeguate per la sopravvivenza dei coralli anche quando le temperature oceaniche nelle aree circostanti aumentano. I ricercatori hanno identificato queste aree come zone in cui si prevede che le barriere coralline subiranno un grave stress da calore meno di una volta ogni decennio, circa il tempo necessario affinché esse ricrescano e tornino alla piena funzione dopo un grave evento di sbiancamento dei coralli.

Il team ha utilizzato i dati storici e le ultime proiezioni dei modelli climatici generati da istituzioni in tutto il mondo per proiettare la futura esposizione termica sulle barriere coralline di acque poco profonde a livello globale. Dal risultato di queste proiezioni, i ricercatori hanno identificato i rifugi termici prevedendo anche la loro futura persistenza.

Attualmente, i rifugi si trovano in tutte le 12 regioni della barriera corallina del mondo: Australia, Brasile, Caraibi, Triangolo dei coralli nell'Oceano Pacifico occidentale, Asia orientale, Pacifico orientale, Figi, Hawaii, Oceano Indiano, Golfo Persico, Polinesia e Mar Rosso.

I risultati hanno mostrato che con un riscaldamento globale di 1,5°C, i rifugi si sarebbero distrutti in ogni regione ad eccezione di piccole aree della Polinesia e del Triangolo dei Coralli dove i tassi di riscaldamento più bassi e periodici eventi di risalita, dove l'acqua più fredda e profonda viene portata in superficie, possono ridurre la frequenza di gravi eventi di stress termico. Tuttavia, a 2°C di riscaldamento globale, questi rifugi termici non esistono più.

Ci sono “siti della speranza” che hanno un'elevata variabilità delle temperature, come nel Pacifico orientale. Queste aree potrebbero affrontare meglio le temperature estreme.

L'identificazione e la protezione dei rifugi termali è una raccomandazione per la gestione della barriera corallina. Le azioni locali atte a rimuovere altri fattori di stress come la pesca, il turismo e la scarsa qualità dell'acqua, promuovono la resistenza e il recupero facilitando la migrazione dei coralli verso ambienti più adatti. Queste azioni possono aiutare la conservazione della barriera corallina. Tuttavia, il team di ricerca conclude che la protezione dei rifugi termici potrebbe essere efficace solo a breve termine.

Il dottor Scott Heron, (3) Professore Associato di Fisica presso l'ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies, James Cook University, Townsville, Australia, ha dichiarato: «Queste analisi confermano che sono ugenti dei severi provvedimenti per mitigare le emissioni di gas, con azioni significative necessarie in questo decennio, ma dobbiamo anche intensificare le azioni di gestione locale per aiutare le barriere coralline a sopravvivere attraverso gli impatti previsti».

Il dottor Piers Foster, (4) professore di fisica del clima presso la School of Earth and Environment dell'Università di Leeds e direttore del Priestley International Center for Climate di Leeds, ha dichiarato: «Il nostro lavoro mostra che i coralli in tutto il mondo sono ancora più a rischio di cambiamento climatico di quanto pensassimo al momento del rapporto speciale dell'IPCC su 1,5°C. Ciò rafforza la cruda realtà che non esiste un limite sicuro per il riscaldamento globale e dobbiamo agire con urgenza per salvare ciò che possiamo».

La dottoressa Maria Beger, (5) supervisore della ricerca e professoressa associata in Scienze della conservazione presso la School of Biology dell'Università di Leeds, ha dichiarato: «Le barriere coralline sono importanti per le creature marine che vivono su di esse e per oltre mezzo miliardo di persone i cui mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare dipendono da esse. Non dobbiamo solo raggiungere gli obiettivi di Parigi, ma dobbiamo superarli, mitigando anche ulteriori fattori di stress locali, se vogliamo che i bambini nati oggi sperimentino gli habitat delle barriere coralline».

La dottoressa Anne Marie Stoner, (6) assistente ricercatrice e professoressa presso la Texas Tech University Climate Science Center, Lubbock, Texas, USA, ha affermato: «Il cambiamento climatico sta già incidendo sugli ecosistemi in molte aree del mondo e diventerà pericoloso anche a 1,5°C di riscaldamento globale. In quanto tale, è fondamentale che venga intrapresa ora un'azione per limitare il riscaldamento globale».

Università di Leeds L'Università di Leeds è uno dei più grandi istituti di istruzione superiore del Regno Unito, con oltre 38.000 studenti provenienti da più di 150 paesi diversi. Siamo rinomati a livello globale per la qualità del nostro insegnamento e della nostra ricerca. Siamo un'università guidata dai valori e sfruttiamo la nostra esperienza nella ricerca e nell'istruzione per contribuire a plasmare un futuro migliore per l'umanità, lavorando attraverso la collaborazione per affrontare le disuguaglianze, ottenere un impatto sulla società e guidare il cambiamento. L'Università è membro del Russell Group di università ad alta intensità di ricerca e svolge un ruolo significativo negli istituti Turing, Rosalind Franklin e Royce Institutes. (7)

Riferimenti:

(1) Future loss of local-scale thermal refugia in coral reef ecosystems

(2) Adele Dixon

(3) Scott Heron

(4) Piers Foster

(5) Maria Beger

(6) Anne Marie Stoner

(7) University of Leeds

Descrizione foto: Sbiancamento del corallo a Okinawa, in Giappone. - Credit: Beger Lab.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Paris Agreement limits still catastrophic for coral reefs