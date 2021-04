L'area del cervello con cui interpretiamo il mondo

I neuroscienziati hanno esplorato la specializzazione funzionale del lobo parietale inferiore (IPL) anteriore nell'emisfero sinistro del cervello.

Il lobo parietale inferiore (IPL) è un substrato neurale chiave alla base di diversi processi mentali, dall'attenzione di base al linguaggio e alla cognizione sociale, che definiscono le interazioni umane. Il suo presunto ruolo di dominio globale sembra collegarsi a differenze scarsamente comprese tra i domini cognitivi in entrambi gli emisferi.

Di solito, le diverse aree del cervello assumono una funzione molto specifica. Ad esempio, elaborano i nostri movimenti o cose che vediamo o sentiamo, ovvero informazioni fisiche dirette. Tuttavia, alcune aree del cervello entrano in gioco quando si affrontano compiti mentali più avanzati. Elaborano le informazioni in entrata che sono già state pre-elaborate e sono quindi già a un livello astratto.

Era già noto che il lobo parietale inferiore (IPL) è una di queste regioni del cervello umano. Tuttavia, non è chiaro come quest'area sia in grado di elaborare funzioni così diverse. In un ampio studio gli scienziati del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS) di Lipsia e della McGill University di Montreal hanno contribuito a risolvere questa domanda.

Secondo i loro risultati, le diverse parti dell'IPL sono specializzate in diverse funzioni cognitive, come l'attenzione, il linguaggio e la cognizione sociale, con quest'ultima che riflette la capacità di assumere la prospettiva. Allo stesso tempo, queste aree lavorano insieme a molte altre regioni del cervello in un modo specifico del processo. Quando si tratta di comprensione del linguaggio, l'IPL anteriore nell'emisfero sinistro del cervello diventa attivo. Per l'attenzione, è l'IPL anteriore nella parte destra del cervello. Se, d'altra parte, sono richieste abilità sociali, le parti posteriori dell'IPL in entrambi gli emisferi del cervello entrano in azione simultaneamente. «La cognizione sociale richiede l'interpretazione più complessa», spiega il dottor Ole Numssen, (1) primo autore dello studio sottostante, che è stato ora pubblicato sulla rivista eLife (2). «Pertanto, gli IPL su entrambi i lati del cervello probabilmente funzionano insieme qui».

Inoltre, queste singole sotto-aree cooperano quindi con diverse regioni del resto del cervello. Nel caso dell'attenzione e del linguaggio, ciascuna sottoregione IPL si collega principalmente alle aree su un lato del cervello. Con le abilità sociali, si attivano le aree su entrambi i lati. Ancora una volta, questo dimostra che quanto più complessa è l'attività, tanto più intensa è l'interazione con altre aree.

«I nostri risultati forniscono informazioni sul funzionamento di base del cervello umano. Mostriamo come il nostro cervello si adatta dinamicamente alle mutevoli esigenze. Per fare ciò, collega singole aree specializzate, come l'IPL, con altre regioni più generali. Più esigente è il compiti, più intensamente le singole aree interagiscono tra loro. Ciò rende possibili funzioni altamente complesse come il linguaggio o le abilità sociali», afferma Ole Numssen. «L'IPL può essere considerato in definitiva come una delle aree con cui interpretiamo il mondo».

Anche nelle grandi scimmie, dice Numssen, le regioni del cervello che corrispondono all'IPL non elaborano solo stimoli puramente fisici, ma anche informazioni più complesse. In tutta l'evoluzione, sembrano essere sempre stati responsabili dell'elaborazione di contenuti sempre più complessi. Tuttavia, parti dell'IPL sono uniche per il cervello umano e non si trovano nelle grandi scimmie: un indizio che questa regione si è evoluta nel corso dell'evoluzione per abilitare le funzioni chiave della cognizione umana.

I ricercatori di Lipsia e Montreal hanno studiato tali correlazioni del comportamento del cervello con l'aiuto di tre compiti che i partecipanti allo studio hanno dovuto risolvere mentre giacevano nello scanner MRI. Nel primo compito, dovevano dimostrare la loro comprensione del linguaggio. Per fare questo, hanno visto parole significative come “piccione” e “casa”, ma anche parole senza significato (conosciute come pseudoparole) come “pulre”, e hanno dovuto decidere se si trattava di una parola reale o meno. Un secondo compito ha testato l'attenzione visivo-spaziale. Per questo compito, hanno dovuto reagire agli stimoli su un lato dello schermo, sebbene si aspettassero che succedesse qualcosa sull'altro lato. Il terzo compito ha esaminato la loro capacità di prendere la prospettiva utilizzando il cosiddetto test di Sally Anne. Questo è un fumetto composto da quattro immagini in cui due persone interagiscono tra loro. Una domanda alla fine potrebbe essere risolta correttamente solo se i partecipanti allo studio fossero in grado di mettersi nei panni delle rispettive persone.

Riferimenti:

(1) Ole Numssen

(2) Functional specialization within the inferior parietal lobes across cognitive domains

Descrizione foto: Quando si tratta di comprensione del linguaggio, l'IPL anteriore nell'emisfero sinistro del cervello diventa attivo (verde). Per l'attenzione, è l'IPL anteriore nella parte destra del cervello (rosa). Se, d'altra parte, sono richieste abilità sociali, le parti posteriori dell'IPL in entrambi gli emisferi del cervello entrano in azione simultaneamente (arancione, viola). - Credit: eLife.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: The brain area with which we interpret the world