Le foreste stanno diminuendo a un tasso allarmante

Le foreste stanno diminuendo in maniera esponenziale a causa della crescita delle concessioni per industrie estrattive come le miniere, il petrolio e il gas.

Poiché la domanda di materie prime aumenta globalmente, i paesi ricchi di risorse sono aree focali per l'espansione industriale. Il settore degli estrattivi sta guidando una crescita senza precedenti di infrastrutture (ad esempio, strade, ferrovie e condotte) in regioni scarsamente popolate, che contengono alcune delle foreste intatte rimaste del mondo. Tuttavia, l'estensione della minaccia posta da un aumento dell'impronta di industrie estrattive non è ben compresa.

I paesaggi forestali intatti sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e la lotta del cambiamento climatico. Tuttavia, un nuovo studio del Wildlife Conservation Society (WCS) e del WWF rivela che quasi il 20 percento dei paesaggi tropicali intatti delle foreste (IFLs - Intact Forest Landscapes) si sovrappongono con concessioni per industrie estrattive come le miniere, il petrolio e il gas. L'area totale della sovrapposizione è di 376.449 miglia quadrate (975.000 chilometri quadrati), un'area grande come l'Egitto. Le concessioni minerarie si sovrappongono la maggior parte con l'IFLs tropicali, all'11,33% dell'area totale, mentre le concessioni di petrolio e gas si sovrappongono al 7,85 percento dell'area totale.

I paesaggi tropicali intatti delle foreste (IFLs - Intact Forest Landscapes) sono globalmente importanti per conservare la biodiversità e combattere i cambiamenti climatici. Questi paesaggi rappresentano alcuni degli ultimi luoghi sulla Terra che contengono ancora assemblaggi di specie a livelli quasi naturali di abbondanza. Secondo le stime del 2013, rimangono 549 milioni di acri di foreste tropicali intatte. Solo il 20 percento delle foreste tropicali può essere considerato “intatto”, ma quelle aree memorizzano circa il 40 percento del carbonio terrestre trovato in tutte le foreste tropicali. Almeno il 35 percento delle foreste intatte è protetto da popoli indigeni politicamente ed economicamente emarginati.

Nonostante il loro valore straordinario per la biodiversità e l'umanità, le foreste intatte stanno diminuendo a un tasso allarmante, con oltre il 7 percento della loro superficie totale persa tra il 2000 e il 2013. Mentre la crescita delle industrie estrattive è riconosciuta come una minaccia per l'IFLS, l'estensione di questa minaccia non è stata ben compresa prima di questo studio.

Gli autori hanno calcolato la sovrapposizione spaziale delle concessioni estrattive, in particolare, mineraria, petrolifera e gas - con set di dati IFLs in tre regioni tropicali: Sud America, Asia-Pacifico e Africa centrale. Di queste regioni, l'IFLs dell'Africa centrale ha avuto la sovrapposizione più alta con concessioni estrattive (26 percento). Inoltre, hanno identificato le fasi specifiche dei progetti estrattivi che si sovrappongono con l'IFLs e hanno scoperto che la maggior parte dei leasing è nella fase di esplorazione.

Il dottor Hedley Grantham, (1) principale autore dello studio, dice: «Molti di questi progetti estrattivi sono ancora nelle prime fasi. Mentre questo potrebbe implicare una significativa minaccia futura per l'IFLs, significa anche che ci sia l'opportunità di mitigare potenziali impatti prima che si verifichino».

In questo studio, pubblicato da Frontiers in Forests and Global Change, (2) gli autori raccomandano che le società prevedano la pianificazione preventiva nella fase di progettazione di lavori estrattivi, tenendo conto delle aree forestali intatte più importanti. Idealmente, il coordinamento con i governi consentirà la pianificazione su scala del paesaggio. Gli autori incoraggiano i governi a non allocare le concessioni estrattive all'interno dei paesaggi tropicali intatti delle foreste (IFLs - Intact Forest Landscapes) dove possibile. Con la pianificazione appropriata, possono essere evitati impatti futuri a questi ecosistemi cruciali.

Il WCS è un membro delle foreste per la vita (FFL), una partnership con RE: Wild, United Nations Development Program, World Resources Institute and Rainforest Foundation Norvegia. Lavorando con i governi nazionali, i popoli indigeni, le comunità locali e gli altri, FFL ha due obiettivi - per posizionare integrità ecologica nel cuore della gestione e conservazione delle foreste del mondo e di fermarsi e deflettersi in integrità su 1 miliardo di ettari delle foreste più intatte in tutto il mondo.

Descrizione foto: Esplorazione di petrolio e gas in Ecuador. - Credit: Julie Larson Maher/WCS.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: STUDY: Nearly 20 Percent of Globally Important Intact Forest Landscapes Overlap with Concessions for Extractive Industries