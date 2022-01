DESI crea la più grande mappa 3-D del cosmo

DESI è un sofisticatissimo strumento, dotato di tecnologia ad elevatissimo campo visivo, che può scrutare il cosmo e osservare 5.000 galassie in un'unica esposizione.

Gli astronomi del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI (1)), in collaborazione coi colleghi del Beijing-Arizona Sky Survey (BASS) presso il National Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences (NAOC), hanno annunciato che il progetto DESI ha creato la prima più grande e dettagliata mappa 3-D dell'universo.

I risultati, finora ottenuti, della sua missione quinquennale rappresentano solo il 10%. Una volta completato, DESI ci aiuterà a capire meglio l'espansione dell'universo, la formazione e l'evoluzione delle galassie.

DESI è un progetto internazionale di collaborazione scientifica che coinvolge i ricercatori degli Stati Uniti, della Cina, della Spagna, del Regno Unito, della Francia, ecc. Aggiorna il 4-m Mayall telescope al Kitt Peak, Arizona, con un grande strumento dotato di tecnologia ad elevatissimo campo visivo, che può osservare 5.000 galassie in un'unica esposizione. Mira a misurare i redshift di decine di milioni di galassie, costruire la distribuzione della materia 3-D attraverso l'universo e rivelare la natura dell'energia oscura.

Per creare una simile mappa 3-D, il team Bass in NAOC, insieme al DESI imaging team, ha rilasciato congiuntamente un'enorme mappa 2-D dell'universo nel gennaio del 2021, che apre la strada per il sondaggio spettroscopico.

Desi è stato originariamente proposto un decennio fa. Ha fatto molta strada per raggiungere questo punto. La costruzione di DESI è iniziata nel 2015. Lo strumento è stato messo a punto alla fine del 2019. Nel dicembre 2020, DESI ha scrutato di nuovo il cielo dopo diversi mesi di chiusura dovuto ai vari test del suo hardware e il suo software. Nel maggio del 2021, era pronto per iniziare il suo sondaggio scientifico.

Lo strumento ha già catalogato oltre 7,5 milioni di galassie, superando tutti i precedenti record. La precedente catalogazione delle galassie più grande è il sondaggio Sloan Digital Sky (SDSS). Nel solo novembre del 2021, DESI ha completato una catalogazione redshift di 2,5 milioni di galassie. Alla fine della sua corsa nel 2026, DESI dovrebbe aver catalogato oltre 35 milioni di galassie. Durante le fasi della convalida del sondaggio e la corsa formale, il team NAOC contribuisce alle osservazioni del sondaggio e alle analisi dei dati.

DESI ha ottenuto molti dati e ora la collaborazione si rivolge alla sua analisi scientifica. Il team BASS ha ottenuto il sostegno dei finanziamenti dalla National Natural Science Foundation of China (NSFC) e spera di produrre risultati scientifici sulla formazione di galassia e sull'evoluzione, incluso esplorare gli oggetti rari di galassie estremamente metal-poor, galassie nane, galassie green-pea, ecc. Queste galassie sono di fondamentale importanza per la formazione delle galassie nell'universo iniziale e nella reionizzazione (2) cosmica.

Riferimenti:

(1) Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)

(2) Reionizzazione

Descrizione foto: Una diapositiva attraverso la mappa 3-D delle galassie del sondaggio della SDSS completata (a sinistra) e dai primi mesi del sondaggio Desi (a destra). La Terra è al centro, con le galassie più lontane tracciate a distanze di 10 miliardi di anni luce. Queste galassie sono selezionate dalla 2-DMAP costruita dai sondaggi di imaging. Ogni punto rappresenta una galassia. - Credit: DESI collaboration team.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: NAOC Helps to Create the Largest 3-D Map of the Cosmos