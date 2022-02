45.000 specie marine sono a rischio

Un progetto per l'identificazione delle specie marine più vulnerabili stimolerà la conservazione globale e gli sforzi politici contro il cambiamento climatico antropogenico.

Le specie e gli ecosistemi marini sono ampiamente colpiti da fattori di stress antropico, che vanno dall'inquinamento e dalla pesca ai cambiamenti climatici. Valutazioni complete di come le specie e gli ecosistemi sono influenzati dai fattori di stress antropogenici sono fondamentali per guidare gli investimenti di conservazione e gestione. Le precedenti valutazioni globali del rischio o della vulnerabilità si sono concentrate sugli habitat marini o su taxa limitati o regioni specifiche. Tuttavia, per prevedere come la biodiversità marina risponderà alle pressioni umane sono necessarie informazioni sulla suscettibilità delle specie marine in una gamma di taxa a diversi fattori di stress ovunque.

I ricercatori dell'Università del Queensland e gli esperti marini globali hanno sviluppato un progetto, pubblicato su Ecosphere (1) esaminando la letteratura sulla biologia marina e classificando un'ampia gamma di minacce - dal cambiamento climatico, all'inquinamento, alla pesca - affrontate da oltre 45.000 specie.

La dottoressa Nathalie Butt (2) della UQ’s School of Earth and Environmental Sciences (3) ha affermato che la ricerca ha rivelato le specie più esposte da tutte le minacce. «I molluschi, i coralli e gli echinodermi - creature dure o spinose come i ricci di mare - stanno davvero subendo l'impatto nei nostri oceani, affrontando una vasta gamma di minacce. Sono colpiti dalla pesca e dalle catture accessorie, dall'inquinamento e dal cambiamento climatico. I coralli Flowerpot – una forma di corallo incredibilmente fragile ma sorprendente che si trova negli oceani Pacifico e Indiano e nel Mar Persico – è un gruppo di specie particolarmente colpito dai fattori di stress legati ai cambiamenti climatici, come l'acidificazione degli oceani. Abbiamo anche scoperto che le stelle marine, le lumache di mare e i pesci volanti sono sempre più vulnerabili ai fattori di stress legati ai cambiamenti climatici, che possono essere trovati tutti negli oceani di tutto il mondo. I pesci ruvidi sono piuttosto vulnerabili agli effetti dell'inquinamento, compreso l'inquinamento organico, inorganico e nutritivo, il che è stata una vera sorpresa, poiché vivono nelle aree abissali, compreso il mare più profondo, il che dimostra fino a che punto si stanno diffondendo gli effetti dell'inquinamento».

La dottoressa Nathalie Butt ha affermato che il tasso di accelerazione del cambiamento ambientale rappresenta un fattore motivante per lo sviluppo del quadro. «L'ambiente sta cambiando così rapidamente a causa delle azioni umane e dobbiamo utilizzare tutte le informazioni disponibili per aiutarci a valutare quali animali sono a rischio e perché, e per aiutare a sviluppare i modi più appropriati per proteggerli e gestirli: da qui l'importanza nel stilare un quadro progettuale per la gestione della problematica. Questo quadro è unico in quanto utilizza le caratteristiche o i tratti biologici delle specie marine per valutare la loro vulnerabilità a specifici fattori di stress o minacce con il maggiore impatto potenziale, come l'inquinamento, la pesca e, naturalmente, i cambiamenti climatici».

La collega ricercatrice, la professoressa associata Carissa Klein (4) ha affermato che queste informazioni consentirebbero agli utenti di prendere decisioni più informate su come allocare e dare priorità alle proprie risorse per proteggere le specie più vulnerabili del mondo. «I conservazionisti possono utilizzare il quadro per dare priorità alle risorse per la loro protezione e determinare quali azioni di gestione proteggerebbero meglio particolari specie o gruppi di specie e dove. Abbiamo valutato tutte le specie e tutte le minacce che conosciamo ora in tutto il pianeta. L'aspetto interessante è che abbiamo costruito la struttura in modo da poter ospitare nuove informazioni, che si tratti di nuove specie o informazioni su processi minacciosi. Ciò significa che il lavoro può essere applicato anche in luoghi particolari per proteggere l'oceano, utilizzando informazioni più dettagliate sulle specie e le loro minacce, in quel luogo».

Il progetto è stato oggetto di ricerca congiunta con l'University of California Santa Barbara (UCSB) e ha coinvolto esperti tassonomici globali di tutto il mondo.

(1) A trait-based framework for assessing the vulnerability of marine species to human impacts

(2) Nathalie Butt

(3) School of Earth and Environmental Sciences - University of Queensland

(4) Carissa Klein

Foto sinistra: Il pesce volante dalle ali gialle e altri pesci volanti sono sempre più vulnerabili ai fattori di stress legati ai cambiamenti climatici. - Credit: The University of Queensland.

Foto destra: I coralli Flowerpot sono particolarmente colpiti dai fattori di stress legati ai cambiamenti climatici, come l'acidificazione degli oceani. - Credit: The University of Queensland.

