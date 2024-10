Zaini sulle tartarughe per studiarle

Una nuova ricerca suggerisce che le tartarughe verdi appena nate “nuotano” verso la superficie della sabbia, anziché “scavare”, nel periodo tra la schiusa e l'emersione. I risultati hanno importanti implicazioni per la conservazione di una popolazione di tartarughe in declino a livello globale

Gli animali che si schiudono all'interno di un nido sotterraneo, come i piccoli di tartaruga, spendono parte delle loro limitate riserve di energia scavando nella sabbia o nel terreno per raggiungere la superficie. Nelle tartarughe marine (Chelonia Mydas), questo processo di emergenza può richiedere ai piccoli 3-7 giorni. Tuttavia, abbiamo una scarsa comprensione di questo processo poiché è difficile osservare cosa sta accadendo nel sottosuolo.

Una nuova ricerca, pubblicata su Proceedings B (1), descrive una procedura attuata dagli scienziati della UNSW’s School of Biological, Earth, and Environmental Sciences (2), in cui viene utilizzato un piccolo dispositivo, noto come accelerometro, per scoprire nuove informazioni sui comportamenti dei piccoli di nidiata quando escono dai loro nidi.

Le uova di tartaruga marina vengono seppellite in nidi profondi 30-80 cm. Una volta schiuse, le tartarughe neonate si dirigono verso la superficie della sabbia in tre-sette giorni. Ma poiché tutto questo avviene sottoterra, abbiamo pochissime informazioni sui primi giorni di vita di una schiusa.

I risultati forniti tramite questo nuovo metodo hanno rivelato che le piccole tartarughe sepolte mantenevano la testa rivolta verso l'alto e, inaspettatamente, si muovevano verticalmente nella sabbia, oscillando avanti e indietro anziché inclinarsi lateralmente come ci si aspettava scavando.

«Quando visualizzo un cucciolo appena uscito dall'uovo, è completamente al buio nei dintorni. Non c'è alcun segno che indichi da che parte si sta andando verso la superficie, eppure si orientano e si muovono verso l'alto indipendentemente da ciò», afferma il dottor Davey Dor (3), che ha guidato lo studio come parte del suo dottorato di ricerca. «I nostri risultati iniziali e la 'prova' di questa nuova metodologia aprono la porta a così tante nuove domande sull'ecologia delle tartarughe marine».

Come si può studiare qualcosa sottoterra?

L'immagine delle tartarughe appena nate che si muovono con entusiasmo sulla sabbia e nell'oceano è piuttosto familiare. Ma cosa succede prima?

Una volta usciti dalle uova, i piccoli si muovono attraverso la colonna di sabbia e infine emergono in superficie.

«Circa 64 anni fa è stato osservato per la prima volta il periodo in cui le tartarughe escono dalle uova e salgono in superficie», afferma il dottor Dor. «Da allora, le persone hanno provato diverse tecniche per osservare questa fase, come usare un pannello di vetro per osservare le piccole tartarughe o usare microfoni per ascoltare i loro movimenti».

Ognuna di queste tecniche precedenti ha avuto delle limitazioni, il che significa che è rimasto difficile studiare i primi giorni di vita delle tartarughe appena nate. «Non pensi a quanto lavoro ci vuole perché queste piccole tartarughe appena nate nuotino nella sabbia al buio, quasi senza ossigeno», afferma la professoressa associata Lisa Schwanz (4). «Succede proprio sotto i piedi di tutti, ma non abbiamo ancora la tecnologia per capire davvero cosa sta succedendo in questo periodo».

Così il signor Dor, la professoressa associata Lisa Schwanz e il dottor David Booth, dell'University of Queensland, hanno deciso di esplorare nuovi modi per osservare e studiare questo oscuro e poco conosciuto processo.

Zaini con accelerometro in miniatura

Gli accelerometri, che misurano i cambiamenti di velocità o direzione, sono stati precedentemente utilizzati per studiare il movimento, il comportamento e la fisiologia degli animali.

«Il semplice principio del tipo di accelerometro che abbiamo utilizzato è che misura l'accelerazione da tre angoli diversi», afferma il signor Dor. «Quindi può misurare una variazione di velocità in un movimento avanti e indietro, un movimento su e giù e un movimento laterale».

Ma finora, in questo contesto, non era mai stato utilizzato un accelerometro.

Questa ricerca è stata condotta a Heron Island, un sito di nidificazione di monitoraggio a lungo termine per le tartarughe verdi nella Grande Barriera Corallina meridionale, dove la stagione della nidificazione va solitamente da dicembre a marzo.

«Dopo aver localizzato i nidi, abbiamo atteso circa 60 giorni affinché le uova si sviluppassero», afferma il dottor Dor. «Tre giorni prima della schiusa, abbiamo posizionato un dispositivo chiamato rilevatore di schiusa accanto a 10 nidi diversi. Questo strumento unico misura la tensione nel sito del nido e ci fa sapere quando le piccole tartarughe sono uscite dalle loro uova».

Non appena il team si è accorto che le uova si erano schiuse, ha scavato con attenzione nel nido, ha selezionato la tartaruga più vicina alla superficie e ha attaccato un accelerometro leggero e in miniatura alla tartaruga neonata, prima di rimetterla a posto. «Abbiamo poi delicatamente disposto la sabbia nello stesso modo in cui l'avevamo trovata», afferma il signor Dor.

Poi è stato un gioco di attesa per vedere quando i piccoli sarebbero emersi. «Abbiamo controllato il sito del nido ogni tre ore e quando finalmente sono emersi, abbiamo recuperato l'accelerometro dal piccolo che lo trasportava».

L'accelerometro ha fornito nuovi dati sulla direzione, la velocità e il tempo impiegato dai dieci piccoli per emergere. «Abbiamo analizzato i dati e scoperto che i piccoli mostrano un orientamento della testa in su sorprendentemente coerente, nonostante siano completamente al buio, circondati dalla sabbia. Abbiamo scoperto che i loro periodi di movimento e riposo sono generalmente piuttosto brevi, che si muovono come se stessero nuotando piuttosto che scavando e che quando si avvicinano alla superficie della sabbia, limitano i loro movimenti alla notte».

Conservazione e intervento sui nidi

Le popolazioni di tartarughe marine sono in declino in molte parti del mondo, con diverse specie elencate come in pericolo. La fase di nidificazione è una vulnerabilità importante per le popolazioni di tartarughe e, di conseguenza, la gestione della conservazione spesso si concentra sull'intervento di nidificazione, tra cui ricollocamento, ombreggiatura e irrigazione.

La ricollocazione del nido è stata ampiamente utilizzata in tutto il mondo per molti anni e si prevede che la pratica continuerà poiché gli effetti del cambiamento climatico e dell'innalzamento del livello del mare stanno influenzando la nidificazione delle tartarughe. Tuttavia, fattori come l'umidità e le temperature nel nido, che possono variare quando un nido viene spostato, possono avere un impatto su importanti caratteristiche prestazionali delle schiuse, tra cui la loro velocità e il loro movimento.

Secondo il dottor Dor «Alterare le caratteristiche del nido, come l'umidità del substrato e la profondità, potrebbe avere conseguenze per le schiuse che al momento non comprendiamo. Ciò significa che la conoscenza del comportamento delle schiuse nella colonna di sabbia, e i suoi collegamenti con il successo della prole, è fondamentale per le future pratiche di conservazione».

Sebbene sappiamo che nella corsa sulla sabbia verso l'acqua, le piccole nidiate sono esposte a grandi rischi da parte dei predatori, «è anche vero che alcune piccole nidiate non arrivano nemmeno a quel punto», afferma la professoressa Lisa Schwanz. «Abbiamo così poche conoscenze su cosa faccia emergere con successo una piccola nidiata mentre un'altra no, quindi è davvero importante che scopriamo cosa potrebbe contribuire a questo».

Aprire la porta a ulteriori ricerche

L'ultima pubblicazione conferma che l'uso di accelerometri per monitorare le tartarughe appena nate offre numerosi vantaggi, tra cui dati su movimenti e comportamenti e, soprattutto, la possibilità di studiare le tartarughe quando la nostra visibilità è limitata.

Queste scoperte hanno inoltre fornito nuove informazioni e modificato le precedenti ipotesi sui primi giorni trascorsi dai piccoli di tartaruga nella sabbia.

«Ci sono molti fattori che non comprendiamo realmente perché non siamo stati in grado di osservare questa fase della loro vita, ma speriamo che la situazione cambi grazie a questo nuovo metodo, in particolare nel rispondere alle domande sulle migliori pratiche di conservazione», afferma il dottor Dor.

L'estate successiva, il dottor Dor è tornato a Heron Island per mettere degli accelerometri su più piccoli in un singolo nido. «Quindi, usando i dati dell'anno prossimo, avremo un'idea di quanto siano coordinati i nidi, perché c'è una teoria sul fatto che le tartarughe coordinino i loro movimenti o se abbiano una divisione del lavoro», afferma la dottoressa Schwanz.

Descrizione foto: L'utilizzo di accelerometri leggeri ha permesso al team di studiare le tartarughe quando la loro visibilità è limitata. - Credit: Davey Dor.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Scientists use tiny ‘backpacks’ on turtle hatchlings to observe their movements