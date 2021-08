Venti caldi e secchi in Giappone

Questo è il primo studio climatologico completo incentrato sul South Foehn del Giappone, che soffia attraverso la pianura della Toyama nella regione di Hokuriku.

Il primo studio climatologico completo del South Foehn del Giappone sulla pianura del Toyama, condotto da un team dell'Università del Tsukuba, ha rivelato che il meccanismo primario era dinamico, e che si sono verificati tempeste di vento pericolosamente calde quando era presente un tifone.

Gli eventi dei venti caldi e secchi che soffiano giù dalle piste di montagna, chiamati foehns, sono un fenomeno meteorologico tipicamente associato alle Alpi europee o alle montagne rocciose del Nord America. Tuttavia, negli ultimi decenni, i venti di Foehn in Giappone hanno causato eventi climatici caldi pericolosi per il record, portando un rinnovato interesse per il comportamento di questi venti in questa parte del mondo.

In un nuovo studio pubblicato nel Journal International of Climatology, (1) un team di ricerca guidato dall'Università di Tsukuba ha presentato il primo studio climatologico completo del South Foehn del Giappone, una tempesta di vento proveniente dalla catena montuosa Backbone Mountain che si osserva lungo la costa del Mare del Giappone, inclusa nella pianura del Toyama nel nord-ovest dell'Honshu. Questo studio mirava a determinare quali meccanismi e condizioni meteorologiche portano all'occorrenza di Foehn, nonché la distribuzione temporale e i percorsi di questi eventi.

Il team di ricerca ha identificato 198 eventi Foehn che si sono verificati nell'area di studio tra il 2006 e il 2015 e ha studiato i parametri meteorologici locali, nonché le corrispondenti condizioni meteorologiche più grandi che circondano il Giappone.

Il professor Hiroyuki Kusaka (2) e le sue squadre hanno rivelato che il meccanismo primario del riscaldamento del South Foehn del Giappone era dinamico nella natura (cioè, aumento della temperatura dovuto alla compressione adiabatica associata a dorsale). In precedenza si presumeva che il meccanismo primario fosse termodinamico (cioè, effetto del riscaldamento diabatico dovuto alle precipitazioni sul pendio sopravvento).

Egli spiega: «In precedenza il South Foehn del Giappone soffia solo mentre un ciclone o un tifone si sta avvicinando. Oltre i due terzi dei foehns che abbiamo identificato si sono verificati con le medesime dinamiche di un ciclone extratropicale. I foehns transitavano sul mare del Giappone manifestandosi nel momento in cui un tifone era presente vicino al Giappone. Tuttavia, in realtà, si sono manifestati circa un quinto dei foehns mentre un anticiclone era presente oltre il Giappone. Sebbene tutti i foehns siano associati ad aumenti significativi della temperatura rispetto al lato opposto delle montagne da cui essi provengono, tutti i casi di temperature pericolose superiori a 35°C erano tra i casi 1 su 20 in cui un tifone era presente vicino al Giappone».

I risultati di questa analisi completa degli eventi Foehn sulla pianura del Toyama possono aiutare a prevedere i foehns particolarmente pericolosi e mitigare il danno per le persone locali e l'agricoltura.

Descrizione foto: Un nuovo studio universitario di Tsukuba presenta la prima analisi climatologica completa dei foehns del Sud del Giappone sulla pianura della Toyama. La maggior parte dei fehns è stata causata da un meccanismo dinamico e si è verificato mentre un ciclone extratropico era sopra il mare del Giappone, anche se alcuni si sono verificati con un anticiclone sopra il Giappone, e gli episodi di foehn ad alta temperatura pericolosi si sono verificati con i tifoni vicino al Giappone. - Credit: University of Tsukuba.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: The When and Why of Foehn Warming in Northwestern Japan