Un vaccino candidato per la SARS-CoV-2

L'articolo è apparso di recente su EBioMedicine e pubblicato da The Lancet. (1)

«Abbiamo avuto esperienze precedenti su SARS-CoV nel 2003 e MERS-CoV nel 2014. Questi due virus, che sono strettamente correlati a SARS-CoV-2, ci insegnano che una particolare proteina, chiamata proteina spike, è importante per indurre l'immunità contro il virus. Sapevamo esattamente dove combattere questo nuovo virus», ha detto l'autore senior il dottor Andrea Gambotto, MD, (2) professore associato di chirurgia presso la Pitt School of Medicine. «Ecco perché è importante finanziare la ricerca sui vaccini. Non si sa mai da dove arriverà la prossima pandemia.»

«La nostra capacità di sviluppare rapidamente questo vaccino è il risultato di scienziati con esperienza in diverse aree di ricerca che collaborano con un obiettivo comune», ha affermato il co-senior autore il dottor Louis D. Falo, MD, Ph.D., (3) professore e cattedra di dermatologia presso Pitt School of Medicine e UPMC.

Rispetto al candidato al vaccino sperimentale con mRNA, che è appena entrato negli studi clinici, il vaccino descritto in questo documento - che gli autori chiamano PittCoVacc, abbreviazione di Pittsburgh Coronavirus Vaccine - segue un approccio più consolidato visto che utilizza pezzi di proteine virali di laboratorio per costruire l'immunità. La dinamica della ricerca segue il medesimo meccanismo degli attuali vaccini antinfluenzali.

I ricercatori hanno anche usato un nuovo approccio per fornire il farmaco, chiamato microneedle array, per aumentare la potenza. Questo array è un cerotto delle dimensioni di un dito con 400 minuscoli aghi che trasporta i frammenti di proteine della punta nella pelle, dove la reazione immunitaria è più forte. Il lavoro del cerotto prosegue fino a quando gli aghi - che sono fatti interamente di zucchero e di pezzi di proteine - si dissolvono semplicemente nella pelle.

Il dottor Louis D. Falo dice: «abbiamo sviluppato questo per basarci sul metodo di scratch originale utilizzato per somministrare il vaccino contro il vaiolo sulla pelle, ma come una versione ad alta tecnologia che è più efficiente e riproducibile da paziente a paziente. Questo è in realtà piuttosto indolore - sembra un po' come il velcro.»

Inoltre, il sistema è altamente scalabile. I frammenti proteici sono prodotti da una “fabbrica di cellule” - strati su strati di cellule coltivate progettate per esprimere la proteina del picco SARS-CoV-2 - che possono essere impilati ulteriormente per moltiplicare la resa. Anche la purificazione della proteina può essere effettuata su scala industriale. La produzione in serie della matrice di microneedle implica la centrifugazione della miscela di proteine e zuccheri in uno stampo. Una volta prodotto, il vaccino può rimanere a temperatura ambiente fino a quando non è necessario, eliminando la necessità di refrigerazione durante il trasporto o lo stoccaggio.

«Per la maggior parte dei vaccini, non è necessario affrontare la scalabilità per cominciare», ha detto il dottor Andrea Gambotto. «Ma quando si tenta di sviluppare rapidamente un vaccino contro una pandemia, questo è il primo requisito.»

Nel momento in cui è stato testato sui topi, PittCoVacc (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) ha generato un'ondata di anticorpi contro SARS-CoV-2 entro due settimane dalla puntura del microneedle.

Questi animali non sono ancora stati rintracciati a lungo termine, ma i ricercatori sottolineano che i topi ai quali è stato somministrato il vaccino MERS-CoV hanno prodotto un livello sufficiente di anticorpi per neutralizzare il virus per almeno un anno e finora i livelli di anticorpi degli animali vaccinati con SARS-CoV-2 sembrano seguire la stessa tendenza.

È importante sottolineare che il vaccino per microneedle SARS-CoV-2 mantiene la sua potenza anche dopo essere stato completamente sterilizzato con radiazioni gamma, un passo fondamentale verso la realizzazione di un prodotto adatto all'uso nell'uomo.

Gli autori stanno attualmente richiedendo l'approvazione di un nuovo farmaco sperimentale da parte della Food and Drug Administration statunitense in previsione dell'inizio di una sperimentazione clinica di fase 'I' nei prossimi mesi.

«Il test nei pazienti richiederebbe in genere almeno un periodo di un anno e più», ha detto il dottor Louis D. Falo. «Non sappiamo quanto tempo impiegherà il processo di sviluppo clinico. Revisioni recentemente annunciate ai processi normali suggeriscono che potremmo essere in grado di avanzare più rapidamente.»

