Un nuovo pipistrello in Africa occidentale

Gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di un sorprendente pipistrello arancione e nero in una catena montuosa dell'Africa occidentale.

Un gruppo di ricercatori guidato dal Museo Americano di Storia Naturale e da Bat Conservation International ha scoperto una nuova specie di un bellissimo pipistrello arancione e nero in una catena montuosa dell'Africa occidentale. La specie, che i ricercatori si aspettano sia probabilmente in grave pericolo di estinzione, sottolinea l'importanza delle “isole del cielo” subsahariane per la diversità dei pipistrelli. La specie è descritta oggi sulla rivista American Museum Novitates. (1)

«In un'epoca di estinzione, una scoperta come questa offre un barlume di speranza», ha detto la dottoressa Winifred Frick, (2) capo scienziata presso Bat Conservation International e professoressa associata di ricerca presso l'Università della California, Santa Cruz. «È un animale spettacolare. Ha questa pelliccia arancione brillante, e poiché era così distinta, ci ha portato a capire che non era stata descritta prima. Scoprire un nuovo mammifero è raro. È stato un mio sogno da quando ero un bambino».

Nel 2018, Winifred Frick e i suoi colleghi della Bat Conservation International e dell'Università di Maroua in Camerun si trovavano sui monti Nimba in Guinea per condurre indagini sul campo in grotte naturali e tunnel minerari, noti come ingressi, costruiti negli anni '70 e '80 e da allora sono diventati ambienti colonizzati dai pipistrelli. In collaborazione con la compagnia mineraria locale, Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG), gli scienziati stanno cercando di capire quali sono le specie di pipistrelli che usano queste grotte, quali entrate e in quali periodi dell'anno.

Di particolare interesse è il pipistrello a foglia tonda di Lamotte, Hipposideros lamottei, che è elencato dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) come in pericolo di estinzione ed è stato registrato solo nelle montagne Nimba. Gran parte della sua popolazione conosciuta vive negli ingressi, che si trovano in diversi stati di collasso e scompariranno nel tempo. Durante l'indagine per questo pipistrello, i ricercatori hanno trovato qualcosa di strano: un pipistrello che non somigliava affatto al pipistrello a foglia tonda di Lamotte e non corrispondeva alle descrizioni di altre specie che sapevano si trovava nell'area. Più tardi quella notte, hanno chiesto aiuto alla dottoressa Nancy B. Simmons, (3) curatrice del Museo Americano di Storia Naturale esperta di pipistrelli e presidente del Dipartimento di Mammalogia del Museo.

«Non appena l'ho letto, ho convenuto che si trattava di qualcosa di nuovo», ha detto la Simmons, l'autore principale dell'articolo e membro del consiglio di Bat Conservation International. «Poi è iniziato il lungo percorso di documentazione e raccolta di tutti i dati necessari per dimostrare che è davvero diverso da qualsiasi altra specie conosciuta».

Attraverso dati morfologici, morfometrici, ecolocalizzazione e genetici, inclusi dati comparativi provenienti da collezioni del Museo, dello Smithsonian National Museum of Natural History e del British Museum, gli scienziati hanno descritto la nuova specie, che hanno chiamato Myotis nimbaensis ( “da Nimba” ) in riconoscimento della catena montuosa in cui si trova. Una catena di “isole del cielo africano”, i monti Nimba hanno picchi che si innalzano tra 1.600-1.750 metri sul livello del mare e sono circondati da habitat di pianura drasticamente diversi. In quanto tali, ospitano una biodiversità eccezionale, compresi i pipistrelli.

«Oltre al pipistrello a foglia tonda di Lamotte, è possibile che Myotis nimbaensis possa essere la seconda specie di pipistrello che si trova solo in questa particolare catena montuosa», ha affermato il dottor Jon Flanders, (4) direttore degli interventi sulle specie minacciate di estinzione di Bat Conservation International.

Questo studio fa parte di un continuo sforzo fondamentale per aiutare i pipistrelli della montagna Nimba a sopravvivere. Bat Conservation International e SMFG hanno già iniziato a lavorare insieme per costruire nuovi tunnel, rinforzati per durare secoli e in habitat lontani dal progetto minerario, per il pipistrello a foglia tonda di Lamotte. E sebbene si sappia ancora poco sulla popolazione e sulla gamma di Myotis nimbaensis, sforzi come questo probabilmente lo aiuteranno.

Altri autori dello studio includono Eric Moïse Bakwo Fils dell'Università di Maroua; Guy Parker, Jamison Suter e Seinan Bamba di SMFG; Mory Douno del Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e delle Foreste della Guinea; Mamady Kobele Keita di Guinée Ecologie; e Ariadna Morales dell'American Museum of Natural History e del Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresda, Germania. IL MUSEO AMERICANO DI STORIA NATURALE (AMNH) Il Museo Americano di Storia Naturale, fondato nel 1869 e che attualmente celebra (nell'anno 2021) il suo 150° anniversario, è una delle istituzioni scientifiche, educative e culturali più importanti al mondo. Il museo comprende più di 40 sale espositive permanenti, comprese quelle del Rose Center for Earth and Space, nonché gallerie per mostre temporanee. I circa 200 scienziati del Museo attingono a una collezione di ricerca di livello mondiale di oltre 34 milioni di manufatti ed esemplari, alcuni dei quali hanno miliardi di anni, e su una delle più grandi biblioteche di storia naturale del mondo. Attraverso la sua Richard Gilder Graduate School, il Museo concede il dottorato di ricerca. laurea in Biologia comparata e Master of Arts in Teaching (MAT), gli unici programmi indipendenti di questo tipo in qualsiasi museo negli Stati Uniti. Il sito web del museo, i video digitali e le app per dispositivi mobili portano le sue collezioni, mostre e programmi educativi a milioni di persone in tutto il mondo. (5) Informazioni su Bat Conservation International Fondata nel 1982, Bat Conservation International è diventata un'organizzazione di conservazione globale dedicata a porre fine all'estinzione dei pipistrelli. Lavorando insieme, il nostro obiettivo è ridefinire ciò che è possibile nella conservazione globale, attraverso l'utilizzo di strumenti, tecnologia e formazione all'avanguardia per creare un impatto reale e misurabile. (6)

Riferimenti:

(1) A new dichromatic species of Myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) from the Nimba Mountains, Guinea (American Museum novitates, no. 3963)

(2) Winifred Frick

(3) Nancy B. Simmons

(4) Jon Flanders

(5) American Museum of Natural History

(6) Bat Conservation International

Descrizione foto: Myotis nimbaensis, mostrato qui, è una nuova specie di pipistrello chiamata per la catena montuosa in cui si trova, i monti Nimba nell'Africa occidentale. - Credit: © Bat Conservation International.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Scientists Discover New "Spectacular Bat" From West Africa