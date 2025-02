Uccelli contaminati da alti tassi di PFAS

Le nuove tecnologie consentono misurazioni molto più precise delle quantità di PFAS e altre sostanze chimiche negli organismi dei volatili

I ricercatori che studiano gli uccelli e il cibo che mangiano stanno ora trovando volumi molto più grandi di sostanze chimiche tossiche PFAS (polyfluoroalkyl substances) rispetto a prima. Le sostanze non si scompongono mai o si degradano molto lentamente, motivo per cui vengono chiamate “sostanze chimiche eterne”.

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono un vasto gruppo di tossine ambientali sintetiche, e molto probabilmente ne sei pieno anche tu. Le sostanze chimiche Forever non si decompongono; al contrario, si accumulano nell'ambiente naturale e all'interno del tuo corpo.

«I PFAS hanno ricevuto molta attenzione negli ultimi anni. Questo perché sono così ampiamente utilizzati nell'industria, allo stesso tempo queste sostanze possono anche essere dannose per molti organismi diversi», ha affermato il borsista post-dottorato Junjie Zhang (1), che è stato recentemente affiliato alla Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Egli è l'autore principale di un articolo, pubblicato dal Journal of Hazardous Materials (2) che affronta le nuove scoperte riguardanti le tossine. I PFAS contengono fluoro e hanno ricevuto particolare attenzione in Norvegia perché vengono utilizzati nella sciolina da sci, nel Teflon e nei ritardanti di fiamma.

Tra gli effetti dannosi possibili e confermati rientrano varie forme di cancro, danni al fegato, disturbi del colesterolo, riduzione della fertilità, disturbi ormonali, disturbi dello sviluppo nei bambini e un sistema immunitario indebolito.

Trovare più PFAS di prima

Idealmente, non dovremmo desiderare la presenza di queste sostanze nel nostro corpo, ma nella realtà è praticamente impossibile per gli esseri umani e per molti altri organismi viventi evitarle.

Le recenti ricerche e un nuovo metodo per rilevare i PFAS portano sia cattive che buone notizie. La cattiva notizia è che stiamo trovando i PFAS in posti in cui non li avevamo mai trovati prima. La buona notizia è che questo significa che siamo diventati più bravi a rilevare queste sostanze.

«L'aumento maggiore si è verificato nei fegati degli uccelli trampolieri. Abbiamo trovato fino a 180 volte più PFAS rispetto a prima», ha affermato Zhang.

Parte di tale aumento potrebbe essere dovuto a un nuovo metodo di analisi.

«Ciò suggerisce che i metodi precedenti non sono stati sufficientemente efficaci nel rilevare determinati tipi di PFAS», ha affermato Zhang.

Egli era affiliato al Dipartimento di Chimica della Norwegian University of Science and Technology (NTNU) durante lo studio e ha collaborato con la professoressa Veerle Leontina B Jaspers (3) al Dipartimento di Biologia su un progetto finanziato dal Research Council of Norway (COAST IMPACT). Ora è un ricercatore post-dottorato presso l'University of Copenhagen.

Indagine sugli uccelli migratori e sul loro cibo

Il gruppo di ricerca internazionale ha analizzato campioni di uccelli migratori e di molluschi di cui si nutrono.

«La rotta migratoria tra l'Asia orientale e l'Australasia è una rotta importante per milioni di uccelli migratori, compresi gli uccelli trampolieri», ha affermato la dottoressa Jaspers.

Come suggerisce il nome, questa rotta migratoria si estende tra la Siberia e l'Asia orientale, fino a gran parte dell'Australia.

Tuttavia, le popolazioni di molte specie di uccelli lungo questa rotta migratoria stanno rapidamente diminuendo. I ricercatori volevano scoprire se l'esposizione alle tossine ambientali potesse essere un fattore contribuente.

I ricercatori hanno prelevato campioni da 25 trampolieri. Inoltre, hanno raccolto campioni da 30 molluschi trovati in aree della Cina dove gli uccelli migratori spesso si fermano per nutrirsi. Questo perché è comune per gli uccelli (e per gli esseri umani, peraltro) ingerire PFAS attraverso cibo e acqua.

Sostanze più facili da rilevare

I ricercatori hanno prelevato campioni di fegato e sangue dagli uccelli. Hanno utilizzato un nuovo metodo per analizzare i campioni, chiamato 'Total Oxidizable Precursor' (TOP), sviluppato dalla coautrice Lara Cioni. Questo metodo semplifica il rilevamento di alcuni tipi di PFAS.

Sono state condotte molte ricerche su un gruppo di PFAS chiamato PFAAs (perfluoroalkyl acids), ma si sa poco sulle sostanze che possono essere convertite in PFAAs. I PFAAs si formano quando altre sostanze si scompongono e sono queste sostanze che sono più facilmente rilevabili usando TOP (Total Oxidizable Precursor).

«I risultati TOP mostrano un aumento significativo di diversi tipi di sostanze nocive in tutti i campioni», ha affermato Zhang.

Alcune delle scoperte suggeriscono che molte sostanze chimiche eterne provengono da fonti di cui non siamo ancora a conoscenza, il che non è una buona notizia.

Secondo i ricercatori, i risultati evidenziano quanto sia importante condurre ulteriori ricerche sulle sostanze da cui provengono i PFAS.

«Dobbiamo scoprire di più sulle fonti, ma anche sugli effetti che i PFAS hanno sugli uccelli trampolieri, su altri animali e sugli esseri umani», ha concluso Jaspers.

Riferimenti:

(1) Junjie Zhang

(2) Shellfish and shorebirds from the East-Asian Australian flyway as bioindicators for unknown per- and polyfluoroalkyl substances using the total oxidizable precursor assay

(3) Veerle Leontina B Jaspers

Descrizione foto: gli uccelli assorbono più tossine PFAS di quanto precedentemente dimostrato. Ruddy Turntones ingerisce i PFA sia attraverso il cibo che l'acqua. - Credit: Louis Westgeest, NTNU.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: PFAS: found 180 times more ‘forever chemicals’ in birds