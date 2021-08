La scomparsa del ghiaccio marittimo nel Mar di Chukchi dell'Artico è un elemento che penalizza l'alimentazione dei trichechi femminili e dei loro giovani.

In questo nuovo studio, pubblicato su PLOS ONE journal, (1) i ricercatori sono stati in grado di rintracciare i biomarcatori unici per le alghe che crescono nel ghiaccio marino per collegare i mammiferi marini con una fonte di cibo che sta rapidamente diminuendo di fronte al cambiamento climatico.

La dottoressa Christina L. Koch (2) dell'University of Maryland Center for Environmental Science dice: «Questo studio si basa sul lavoro che abbiamo fatto nei mari di Bering e Chukchi per dimostrare che questi tracciati di alghe e fitoplankton possono essere utilizzati per monitorare la risposta dell'ecosistema alla scomparsa di ghiaccio marino. Il monitoraggio continuo di questi biomarkers di ghiaccio marino in trichechi e persino altri tessuti organici nella regione ci aiuterà a identificare come il sistema sta rispondendo al cambiamento delle fonti alimentari alla base del cibo a causa del cambiamento climatico».

L'ecosistema marino dell'Artico Pacifico vicino all'Alaska è adattato per utilizzare cibi ricchi di grassi derivati dalla produzione biologica nel ghiaccio marino. Le fioriture di alghe del ghiaccio portano ad un impulso di cibo di alta qualità al fondo del mare. Ciò a sua volta supporta elevate abbondanze di vongole e altri organismi bentonici in tutti i mari di Bering e Chukchi. Si tratta di una quantità considerevole di cibo per i trichechi.

Tuttavia, la perdita del ghiaccio marino stagionale rappresenta una minaccia per i trichechi del Pacifico, in particolare il modo in cui usano il ghiaccio marino per riposare, spostarsi e cibarsi. Con la scomparsa del ghiaccio marino, avvenuta negli ultimi anni, vicino all'Alaska, migliaia di trichechi sono venuti a terra sulle spiagge costiere alla fine dell'estate che sono lontane dalle fonti di cibo più produttivi. Probabile queste imponenti riunioni hanno cagionato ulteriori mortalità.

Sulla base dei modelli di migrazione delle femmine adulte e dei giovani che si muovono a nord in prossimità del bordo del ghiaccio ogni primavera, il dottor Koch e il team di ricerca si aspettavano di vedere le migliori tracce di alghe del ghiaccio nei trichechi raccolti dal Mar Chukchi. Tuttavia, i risultati del Sea Northern Bering hanno rivelato una scoperta più sfumata, allineando con la tradizionale conoscenza locale dei cacciatori di sussistenza su St. Lawrence Island.

I trichechi sono stati classificati nella lista delle specie in via di estinzione a causa del declino del ghiaccio marino stagionale nell'Artico. Sono anche importanti in alcune comunità indigene dell'Alaska come fonte di cibo di sussistenza.

«Uno dei risultati interessanti è rappresentato dal fatto che questi biomarkers di ghiaccio marino erano costantemente più alti nelle tricheche nel mare di Bering del Nord rispetto ai maschi. Questi marcatori sono di breve durata nei fegati dei trichechi, nell'ordine dei giorni o forse settimane. Quindi sappiamo che questa elevata presenza di ghiaccio nelle femmine non è un accumulo derivato dal viaggio degli anni precedenti nel Mare di Chukchi», ha detto il dottor Koch. I ricercatori sono stati in grado di rintracciare i biomarcatori usando i tessuti epatici da alcuni animali raccolti come parte della caccia alla sussistenza.

Ciò fornisce prove di supporto che il comportamento di foraggiamento delle femmine differisce dai maschi nei mesi invernali e di primavera nel mare di Bering.

Il lavoro è stato effettuato in coordinamento con una serie di partner in Alaska e includeva anche scienziati dell'Università di Clark e l'Associazione scozzese per la scienza marina. I campioni del mare di Bering sono stati forniti dal Museo dell'Università dell'Alaska del Nord, che a sua volta ha ricevuto i campioni come donazioni dai cacciatori di sussistenza. I campioni del mare di Chukchi sono stati raccolti dal Dipartimento della Borough del North Slopey Department of Wildlife (NSB DWM) come parte del loro programma di monitoraggio della loro raccolta e dal Walrus Heart Heart. Il co-autore Dr. Raphaela Stimmelmayr del NSB DWM ha sottolineato che «senza il supporto dei cacciatori dei programmi di monitoraggio del raccolto basato sulla comunità regionale, studi importanti come questo non sarebbero possibili».

Lo studio fa parte di una collezione speciale del giornale PLOS, un diario che esamina i rapidi cambiamenti in corso nella regione dell'Artico del Pacifico nell'ambito dell'Osservatorio Biologico distribuito e coordinato a livello internazionale, che è finanziato negli Stati Uniti dal National Science Foundation’s Polar Programs e dal National Oceanic and Atmospheric Administration’s Arctic Research Program.. L'articolo “Female Pacific walruses (Odobenus rosmarus divergens) show greater partitioning of sea ice organic carbon than males: Evidence from ice algae trophic markers” è stato deratto con la collaborazione di: Chelsea Koch, Lee Cooper, Jacqueline Grebmeier, Ryan Woodland e Cédric Magen (University of Maryland Center for Environment Scienza), Raphaela Stimmelmayr (Università dell'Alaska Fairbanks e The North Slip Borough Department of Wildlife Management), Karen Frey (Università Clark) e Thomas Brown (Associazione scozzese per la scienza marina), è stato pubblicato a Plos One. University of Maryland Center for Environmental Science Il Centro dell'University of Maryland Center for Environmental Science ha come obiettivo una migliore gestione delle risorse naturali del Maryland, della protezione e del restauro della baia di Chesapeake. Da una rete di laboratori situati in tutto lo stato, gli scienziati di Umces offrono prove e consigli per aiutare i leader statali e nazionali nel gestire l'ambiente e preparare futuri scienziati a soddisfare le sfide globali del 21° secolo.

