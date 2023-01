Sviluppata una strategia scalabile per produrre tessuti termocromici flessibili che consentono una visualizzazione dinamica dei colori

Le fibre di colore variabile possono fornire diverse funzioni per dispositivi indossabili intelligenti, come nuovi display informativi e interfacce uomo-macchina, se intrecciate nel tessuto.

I dispositivi fibrosi hanno attirato sempre più ricerche grazie ai loro esclusivi vantaggi morfologici unidimensionali come flessibilità, leggerezza e vestibilità. Nell'ultimo decennio è stata sviluppata una varietà di dispositivi fibrosi funzionali, inclusi dispositivi conduttivi, di raccolta di energia e di memoria, sensori, attuatori e dispositivi di illuminazione.

Tra questi, le fibre che cambiano colore forniscono una nuova direzione per la ricerca della nuova visualizzazione contemporanea delle informazioni e dell'interazione uomo-computer grazie alla loro estensibilità e programmabilità. Quando gli abiti che le persone indossano possono cambiare istantaneamente colore e motivo con il segnale dell'ambiente esterno, non solo possono arricchire l'estetica degli abiti stessi, ma anche stabilire il ponte dell'interazione naturale tra gli utenti e l'ambiente.

I ricercatori guidati dal Professor Guangming Tao (1) presso la Huazhong University of Science and Technology (HUST), Cina, si sono dedicati alla ricerca nel campo delle fibre funzionali. Il team del dottor Tao ha proposto un processo di filatura a umido in grado di produrre una varietà di fibre termocromiche reversibili di colore su larga scala, e le sue eccellenti proprietà meccaniche e la tessitura possono essere utilizzate per produrre display di tessuti colorati nell'abbigliamento di tutti i giorni. Lo studio è stato pubblicato su Frontiers of Optoelectronics. (2)

Per dimostrare l'applicazione di queste fibre, è stato preparato un tessuto di visualizzazione colorato dinamico con codice QR il cui riconoscimento è avvenuto con successo. Il codice QR, che cambia colore, può trovare applicazione nel contatto sociale, nella sicurezza delle informazioni, nell'identificazione, nello shopping e nel pagamento elettronico. Fornirà maggiori possibilità per l'Internet delle cose e l'interfaccia di interazione uomo-computer indossabile.

Riferimenti:

(1) Guangming Tao

(2) Flexible thermochromic fabrics enabling dynamic colored display

Descrizione foto: Tessuti termocromici flessibili che consentono una visualizzazione dinamica dei colori. - Credit: Guoming Tao.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Flexible thermochromic fabrics enabling dynamic colored display