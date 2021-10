Terapia che abbassa la pressione sanguigna

Allenarsi per soli cinque minuti al giorno con questa nuova terapia rafforza i muscoli respiratori, abbassa la pressione sanguigna e migliora alcuni valori vascolari.

Lo studio dei ricercatori dell'University of Colorado at Boulder, pubblicato dal Journal of American Heart Association, (1) fornisce la prova più forte che la tecnica ultra-time-efficient nota come allenamento per la forza muscolare inspiratoria ad alta resistenza (Inspiratory Muscle Strength Training - IMST) potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'aiutare gli anziani a prevenire le malattie cardiovascolari.

Solo negli Stati Uniti, il 65% degli adulti di oltre 50 anni ha una pressione sanguigna sopra la norma - mettendoli a maggior rischio di infarto o ictus. Eppure meno del 40% soddisfano le linee guida raccomadate per l'esercizio aerobico.

Il dottor Daniel H. Craighead, (2) autore principale della ricerca e assistente professore di ricerca nel Department of Integrative Physiology, dice: «Ci sono molti stili di vita che possono aiutare le persone a mantenere la salute cardiovascolare mentre invecchiano. Ma la realtà è che alcuni soggetti temporeggiano troppo nel decidersi di iniziare l'IMST, mentre per alcuni altri gli sforzi possono risultare costosi e difficili. L'Inspiratory Muscle Strength Training (IMST) può essere fatto in cinque minuti a casa propria».

Sviluppato negli anni '80 come metodo per rafforzare il diaframma e altri muscoli coinvolti nella respirazione, l'IMST comporta l'inalazione vigorosa dell'aria attraverso un dispositivo portatile che fornisce resistenza.

Inizialmente, in presenza di disturbi respiratori, i medici raccomandano un regime giornaliero di 30 minuti a bassa resistenza. Ma negli ultimi anni, il dottor Craighead e colleghi hanno verificato se un protocollo più efficiente nel tempo - 30 inalazioni al giorno ad alta resistenza, sei giorni alla settimana - potrebbe anche conferire miglioramenti cardiovascolari, cognitivi e performanti sportivi.

Per il nuovo studio, i ricercatori hanno reclutato 36 adulti di una età compresa tra i 50 e 79 anni con una normale pressione sanguigna sistolica (120 millimetri di mercurio o superiore). La metà ha svolto l'IMST ad alta resistenza per sei settimane e l'altra metà ha fatto un protocollo placebo in cui la resistenza era molto più bassa.

Dopo sei settimane, il Gruppo IMST ha visto la sua pressione sanguigna sistolica (il numero superiore) ridotta in media di nove punti, una flessione che generalmente supera quella raggiunta camminando 30 minuti al giorno cinque giorni alla settimana. Tale declino è anche uguale agli effetti provocati da alcuni regimi farmacologici per l'abbassamento della pressione sanguigna. Anche sei settimane dopo aver smesso di fare l'allenamento, il gruppo IMST ha mantenuto quel miglioramento.

«Abbiamo scoperto che è più efficiente nel tempo dei programmi di allenamento tradizionali. I benefici possono essere più duraturi», ha detto il dottor Craighead.

Il gruppo coinvolto nel trattamento ha anche visto un miglioramento del 45% della funzione endoteliale vascolare, o la capacità delle arterie di espandersi sulla stimolazione e un aumento significativo dei livelli di ossido nitrico, che per le arterie è una chiave molecolare di dilatazione e prevenzione della placca. I livelli di ossido nitrico diminuiscono naturalmente con l'età. I marker di infiammazione e stress ossidativo, che possono anche aumentare il rischio di infarto, erano significativamente più bassi dopo che le persone avevano fatto l'IMST. I soggetti nel gruppo IMST avevano completato il 95% delle sessioni.

«Abbiamo identificato una nuova forma di terapia che abbassa la pressione sanguigna senza dare alle persone composti farmacologici e con aderenza molto più elevata rispetto all'esercizio aerobico», ha affermato il dottor Douglas R. Seals, (3) autore senior e illustre professore di fisiologia integrativa. «Questo è degno di nota».

L'allenamento può essere anche particolarmente utile anche per le donne postmenopausa. Nella ricerca precedente, il Seals'lab ha dimostrato che le donne postmenopausa, che non prendevano gli estrogeni supplementari, avevano avuto dall'IMST i medesimi benefici prodotti negli uomini.

I risultati preliminari suggeriscono che l'IMST ha anche migliorato alcune misure di funzione cerebrale e forma fisica. Anche gli studi precedenti di altri ricercatori hanno dimostrato che può anche essere utile per migliorare le prestazioni sportive.

Il dottor Douglas R. Seals afferma che questo particolare allenamento rafforza i muscoli respiratori e abbassa la pressione sanguigna. Egli teorizza che questa dinamica potrebbe consentire alle cellule di rilassarsi.

Il National Institutes of Health ha recentemente premiato il dottor Douglas R. Seals. Lo scienziato ha beneficiato di 4 milioni di dollari per iniziare uno studio di follow-up più ampio con l'ausilio di circa 100 persone, confrontando un protocollo IMST di 12 settimane mediante un programma aerobico ed esercizi aerobici.

Nel frattempo, il Gruppo di ricerca sta sviluppando un'App per smartphone con lo scopo di consentire alle persone di eseguire il programma a casa utilizzando dispositivi già disponibili in commercio.

Descrizione foto: Tom Heinbockel, uno Masters studente dell'Integrative Physiology department dell'University of Colorado Boulder, dimostra l'utilizzo del dispositivo di respiro di potenza. - Credit: University of Colorado Boulder.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: 5-minute breathing workout lowers blood pressure as much as exercise, drugs