Temperature record degli oceani

Anche con il piccolo calo delle emissioni globali di carbonio correlato al COVID-19 dovuto ai viaggi limitati e ad altre attività, le temperature degli oceani hanno continuato a battere i record nel 2020.

Un nuovo studio, scritto da 20 scienziati di 13 istituti di tutto il mondo, ha riferito le temperature oceaniche più alte dal 1955 dal livello della superficie a una profondità di 2.000 metri.

Il rapporto è stato pubblicato in Advances in Atmospheric Sciences (1) e si è concluso con un appello ai politici responsabili e ad altri di considerare i danni duraturi che gli oceani più caldi possono causare mentre tentano di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Il dottor Lijing Cheng, (2) autore principale della carta, professore associato presso il Centro internazionale per le scienze climatiche e ambientali con sede presso l'Istituto di fisica atmosferica (IAP) dell'Accademia cinese delle scienze (CAS). Egli è anche affiliato al Center for Ocean Mega-Science del CAS. Lo scienziato spiega: «Oltre il 90% del calore in eccesso dovuto al riscaldamento globale viene assorbito dagli oceani, quindi questa tendenza climatica degli oceani è un indicatore diretto del riscaldamento globale - l'incalorimento che abbiamo misurato dipinge un quadro del riscaldamento globale a lungo termine. Tuttavia, a causa della risposta ritardata dell'oceano al riscaldamento globale, le tendenze del cambiamento degli oceani persisteranno almeno per diversi decenni, quindi le società devono adattarsi alle conseguenze ormai inevitabili del nostro riscaldamento senza sosta. Ma c'è ancora tempo per agire e ridurre le nostre emissioni di gas serra».

Utilizzando un metodo sviluppato presso IAP / CAS, i ricercatori hanno calcolato le temperature oceaniche e la salinità degli oceani fino a 2.000 metri con i dati ricavati da tutte le osservazioni disponibili da vari dispositivi di misurazione dal World Ocean Database, che è supervisionato dalla National Oceanic Atmospheric Administration e il Centro nazionale per l'informazione ambientale.

Essi hanno scoperto che, nel 2020, i 2.000 metri superiori degli oceani del mondo hanno assorbito 20 Zettajoules in più rispetto al 2019. Quella quantità di calore potrebbe far bollire 1,3 miliardi di bollitori, ciascuno contenente 1,5 litri di acqua.

«Perché l'oceano non bolle?» Si è chiesto Cheng. «Perché l'oceano è vasto. Possiamo immaginare quanta energia l'oceano può assorbire e contenere e, quando viene rilasciato lentamente, quanto è grande l'impatto».

I ricercatori hanno riportato altri effetti, come l'amplificazione del modello di salinità dell'oceano e una maggiore stratificazione dovuta al riscaldamento dello strato superiore più rapido rispetto alle sezioni più profonde. Entrambi i cambiamenti potrebbero causare danni agli ecosistemi oceanici.

«Il fresco diventa più fresco; il salato diventa più salato», ha detto Cheng. «L'oceano prende una grande quantità di calore del riscaldamento globale, tamponando il riscaldamento globale. Tuttavia, i cambiamenti oceanici associati rappresentano anche un grave rischio per i sistemi umani e naturali. Oceani più caldi e un'atmosfera più calda e anche promuovere piogge più intense in tutte le tempeste, e in particolare gli uragani, aumentando il rischio di inondazioni. Incendi estremi come quelli osservati nel 2020 diventeranno ancora più comuni in futuro. Gli oceani più caldi rendono anche le tempeste più potenti, in particolare tifoni e uragani».

Il dottor Lijing Cheng ha notato gli incendi del 2020 che hanno devastato l'Australia, parti della regione amazzonica e la costa occidentale degli Stati Uniti.

I ricercatori continueranno a monitorare le temperature degli oceani e l'impatto che il riscaldamento ha su altre caratteristiche oceaniche, come la salinità e la stratificazione.

«Poiché sempre più paesi si impegnano a raggiungere la “neutralità del carbonio “o” zero emissioni di carbonio” nei prossimi decenni, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'oceano», ha detto Cheng. «Qualsiasi attività o accordo per affrontare il riscaldamento globale deve essere accompagnato dalla consapevolezza che l'oceano ha già assorbito un'immensa quantità di calore e continuerà ad assorbire l'energia in eccesso nel sistema terrestre fino a quando i livelli di carbonio atmosferico non saranno significativamente ridotti».

Descrizione foto: Barche da pesca in mezzo al “fumo del mare artico” vicino a Qingdao, in Cina, il 7 gennaio 2021. Il fumo del mare artico è il risultato dell'aria gelida che passa sopra l'acqua relativamente calda; il fenomeno è raro, anche nell'Artico. - Credit: Shaoqing Wang.

