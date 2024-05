Tatuaggi correlati ad un aumento del rischio di cancro

I tatuaggi potrebbero essere un fattore di rischio per il cancro nel sistema linfatico o il linfoma. Ora, i ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori ricerche sull’argomento

La popolarità dei tatuaggi è aumentata notevolmente negli ultimi decenni. L'inchiostro del tatuaggio spesso contiene sostanze chimiche cancerogene, ad esempio ammine aromatiche primarie, idrocarburi policiclici aromatici e metalli. Il processo del tatuaggio invoca una risposta immunologica che provoca la traslocazione dell’inchiostro del tatuaggio dal sito di iniezione. La deposizione del pigmento del tatuaggio nei linfonodi è stata confermata, ma gli effetti sulla salute a lungo termine rimangono inesplorati.

La nostra comprensione degli impatti sulla salute a lungo termine dei tatuaggi è attualmente limitata, con una ricerca minima in questo campo. Un gruppo di ricerca della Lund University ha ora esaminato il potenziale legame tra tatuaggi e linfoma.

«Abbiamo identificato le persone con diagnosi di linfoma tramite i registri della popolazione. Questi individui sono stati poi abbinati a un gruppo di controllo dello stesso sesso ed età, ma senza linfoma. I partecipanti allo studio hanno risposto a un questionario sui fattori legati allo stile di vita per determinare se erano tatuati o meno», afferma la dottoressa Christel Nielsen, la ricercatrice della Lund University che ha condotto lo studio, pubblicato su eClinicalMedicine (1).

In totale, l’intero studio ha coinvolto 11.905 persone. Di queste, 2.938 persone erano affette da linfoma quando avevano tra i 20 ei 60 anni. Hanno risposto al questionario 1.398 persone, mentre il numero dei partecipanti al gruppo di controllo è stato di 4.193. Nel gruppo con linfoma, il 21% era tatuato (289 individui), mentre il 18% era tatuato nel gruppo di controllo senza diagnosi di linfoma (735 individui).

Risultati sul rischio di tatuaggi e sul linfoma

«Dopo aver preso in considerazione altri fattori rilevanti, come il fumo e l’età, abbiamo scoperto che il rischio di sviluppare linfoma era più alto del 21% tra coloro che si erano tatuati. È importante ricordare che il linfoma è una malattia rara e che i nostri risultati si applicano a livello di gruppo. I risultati devono ora essere verificati e approfonditi in altri studi e tale ricerca è in corso», afferma Christel Nielsen (2).

Prima dello studio, il gruppo di ricerca guidato da dalla dottoressa Christel Nielsen aveva ipotizzato che la dimensione del tatuaggio avrebbe influenzato il rischio di linfoma. Pensavano che un tatuaggio su tutto il corpo potesse essere associato a un rischio maggiore di cancro rispetto, ad esempio, ad una piccola farfalla sulla spalla. Inaspettatamente, l’area della superficie corporea tatuata si è rivelata non importante.

«Non sappiamo ancora perché questo sia avvenuto. Si può solo ipotizzare che un tatuaggio, indipendentemente dalle dimensioni, scateni un’infiammazione di basso grado nel corpo, che a sua volta può scatenare il cancro. Il quadro è quindi più complesso di quanto pensassimo inizialmente».

La maggior parte delle persone si fa il primo tatuaggio in giovane età, il che significa che esse sono esposte all’inchiostro del tatuaggio per gran parte della loro vita. Anche così, la ricerca ha solo scalfito la superficie degli effetti a lungo termine dei tatuaggi sulla salute.

«Sappiamo già che quando l’inchiostro del tatuaggio viene iniettato nella pelle, il corpo lo interpreta come qualcosa di estraneo che non dovrebbe esserci e il sistema immunitario si attiva. Gran parte dell’inchiostro viene trasportato lontano dalla pelle, verso i linfonodi dove si deposita», spiega Christel Nielsen.

Il gruppo di ricerca procederà ora con gli studi per verificare se esiste un'associazione tra tatuaggi e altri tipi di cancro. Vogliono anche fare ulteriori ricerche su altre malattie infiammatorie per vedere se esiste un collegamento con i tatuaggi.

«Le persone probabilmente vorranno continuare a esprimere la propria identità attraverso i tatuaggi, e quindi è molto importante che noi come società possiamo garantire che siano sicuri. Per l’individuo, è bene sapere che i tatuaggi possono influire sulla salute e che dovrebbe rivolgersi al tuo medico nel momento in cui avverte sintomi che ritiene possano essere correlati al suo tatuaggio», conclude Christel Nielsen.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Possible association between tattoos and lymphoma revealed