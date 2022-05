Studio sulla fauna selvatica dell'Amazzonia

La foresta amazzonica ha la più alta biodiversità sulla terra. Tuttavia, le informazioni sulla diversità dei vertebrati amazzonici sono ancora carenti e sparse nella letteratura pubblicata, sottoposta a revisione paritaria e grigia e nei dati grezzi non pubblicati. Le trappole fotografiche sono un metodo non invasivo efficace di rilevamento dei vertebrati, applicabile a diverse scale di tempo e spazio.

Gli scienziati del Wildlife Conservation Society (WCS) che lavorano nel vasto bacino amazzonico hanno contribuito con più di 57.000 immagini di fototrappole per un nuovo studio pubblicato sulla rivista Ecology (1) da un team internazionale di 120 istituti di ricerca.

Lo studio consiste in oltre 120.000 immagini scattate in otto paesi, che rappresentano il più grande database fotografico fino ad oggi dell'incredibile varietà di fauna selvatica dell'Amazzonia. Le immagini mostrano 289 specie prelevate dal 2001 al 2020 da 143 siti.

Le immagini del WCS provenienti da Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù rivelano giocosi cuccioli di giaguaro, un formichiere gigante che si sdraia in un sguazzare nel fango, elusivi cani dalle orecchie corte, insieme a tapiri, pecari dalle labbra bianche, aquile arpie, tucani, puma, andini orsi e decine di altre specie. I giaguari e gli orsi andini sono specie prioritarie per WCS.

Lo scopo dello studio è costruire un database di immagini della fauna selvatica amazzonica, documentando anche la perdita di habitat, la frammentazione e il cambiamento climatico. Il bacino amazzonico copre quasi 3,2 milioni di miglia quadrate (8,5 milioni di chilometri quadrati) in Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana francese, Perù, Suriname e Venezuela.

Il dottor Robert B Wallace, (2) Direttore del WCS’s Greater Madidi-Tambopata Landscape Program, e coautore dello studio, ha affermato: «Gli scienziati della WCS erano orgogliosi di collaborare con un gruppo così diversificato di scienziati e organizzazioni su questo importante studio. Le decine di migliaia di immagini fornite da WCS serviranno come punti di dati critici per mostrare dove si trova la fauna selvatica e l'incredibile diversità delle specie che si trovano nella regione amazzonica».

Centoquarantasette scienziati di 122 istituti di ricerca e organizzazioni per la conservazione della natura hanno collaborato allo studio sull'ecologia, guidato dal Centro tedesco per la ricerca integrativa sulla biodiversità (iDiv) e dall'Università Friedrich Schiller di Jena.

Questo studio segna la prima volta in cui le immagini di trappole fotografiche provenienti da diverse regioni dell'Amazzonia sono state compilate e standardizzate su una scala così ampia.

