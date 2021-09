Stragi di uccelli causate dai cicloni

A causa dei cicloni, ogni inverno si possono trovare sulle rive nordamericane ed europee migliaia di carcasse emaciate di uccelli marini.

Ogni inverno, l'Oceano Atlantico del Nord è il palcoscenico per numerosi cicloni. I più gravi, che sono quelli che conducono a eventi di massa di mortalità di uccelli marini, sono chiamati “winter wrecks”. Nel corso di questi gravi eventi meteorologici, migliaia di carcasse di uccelli marini emaciati sono portati a riva lungo le coste europee e nordamericane.

I cicloni invernali possono quindi influenzare la dinamica delle popolazioni di uccelli marini alterando i tassi di sopravvivenza così come la condizione fisica degli individui sopravvissuti e quindi la loro futura riproduzione. Tuttavia, il più delle volte le origini geografiche di uccelli marini colpiti e le cause della loro morte rimangono poco chiari.

In un articolo, pubblicato su Current Biology (1), un team internazionale di scienziati tra cui il CNRS1 ha dimostrato come i cicloni stanno causando il decesso di questi uccelli.

I volatili sono esposti ai cicloni ad alta intensità, che possono durare diversi giorni, quando migrano dalle loro postazioni di nidificazione situate nell'artico al Nord Atlantico verso sud per trascorrere un inverno in condizioni più favorevoli.

Dopo aver dotato oltre 1.500 uccelli delle cinque specie principali interessate (Puffini Atlantici, Piccoli Auks, Kittiwakes Blackged, e due specie di Guillemots) con piccoli logger 2 e confrontando i loro movimenti con le traiettorie dei cicloni, gli scienziati sono stati in grado di determinare il grado di esposizione degli uccelli a questi eventi meteorologici.

Analizzando lo sforzo energetico degli uccelli in tali condizioni, lo studio suggerisce, sorprendentemente, che gli uccelli non muoiono per un maggiore sforzo energetico, ma a causa della loro incapacità di nutrirsi durante un ciclone.

La specie studiata è particolarmente inadatta per volare in venti elevati e alcuni di questi volatili non riescono immergersi in un mare tempestoso e quindi non possono alimentarsi. Intrappolati in un ciclone, se le condizioni sfavorevoli persistono, questi uccelli dipendono per pochi giorni esclusivamente dalle loro riserve del corpo. Poiché la frequenza dei severi cicloni nel Nord Atlantico aumenta con i cambiamenti climatici, l'inverno degli uccelli marini in queste zone sarà in futuro ancora più problematico.

Tra coloro che hanno partecipato allo studio, ci sono scienziati del Centro d'écologie Fonctionnelle et Évolutive (CNRS / Université de Monptller / IRD / EPHE), laboratorio Littoral, Ambiente Et Società (CNRS / La Rochelle Université) e il centro per biologico Studi di Chizé (CNRS / La Rochelle Université). Le seguenti principali strutture internazionali hanno partecipato (tra gli altri): l'University of Wisconsin, il Norwegian Polar Institute e il Norwegian Institute for Nature Research. GLS (Global Location Sensor) i tags sono minuscoli dispositivi di monitoraggio che pesano circa 1g. in grado di registrare i livelli di luce nelle vicinanze dell'uccello, consentendo la posizione della singola attrezzata da monitorare. Sebbene meno accurato (intervallo di circa 200 chilometri) di un dispositivo GPS, questi logger richiedono poca energia e hanno una lunga durata. Sono posizionati sugli anelli di metallo che gli scienziati fissano temporaneamente sulla gamba degli uccelli.

Riferimenti:

(1) North Atlantic winter cyclones starve seabirds

Descrizione foto: Volo di un piccolo Auk dotato di un sistema GLS (Groenlandia orientale). / Puffino Atlantico. - Credit: David Grémillet.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Cyclones starve North Atlantic seabirds