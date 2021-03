Storia dello scioglimento del ghiaccio

La rapida ritirata del ghiaccio durante l'ultima deglaciazione è parallela alle attuali velocità di scioglimento.

Una nuova ricerca dimostra che 10.000 km2 di ghiaccio sono scomparsi in un batter d'occhio da una calotta di ghiaccio nello Storfjorden attraverso l'offshore delle Svalbard. (1) Questa drammatica rottura è stata preceduta da uno scioglimento piuttosto rapido di 2,5 chilometri di ghiaccio all'anno. Questo fenomeno, che è parallelo agli attuali tassi di fusione in Antartide e Groenlandia, (2) preoccupa gli scienziati.

«Le nostre misurazioni della ritirata dei ghiacci nello Storfjorden Through mostrano che le condizioni prevalenti per la grande rottura corrispondono a ciò che vediamo oggi in Antartide e in Groenlandia. È molto preoccupante. Ci sono nuovi studi (3) pubblicati quasi settimanalmente, che mostrano le dimensioni del ritiro della corrente. Le dimensioni delle lastre di ghiaccio variano da due a quattro km l'anno e stanno accelerando». Dice la professoressa di CAGE e prima autrice Tine Lander Rasmussen. (4)

Periodo climaticamente instabile

L'ultima deglaciazione, 20.000-10.000 anni fa, è stata un periodo di coesistenza del riscaldamento globale e rapida contrazione delle calotte glaciali. Ma affermare l'effettiva correlazione tra i due non è così semplice come sembra. Il periodo in questione era climaticamente instabile e grandi scioglimenti furono interrotti dal ricongelamento e dalla formazione di nuovo ghiaccio. La velocità della ritirata dei ghiacci, relativa ai cambiamenti climatici, è stata quindi difficile da stabilire.

La dottoressa Tine Lander Rasmussen spiega: «Abbiamo studiato lo sviluppo della calotta glaciale 20.000-10.000 anni fa utilizzando carote di sedimenti marini. Le 12 carote sono state raccolte nell'area negli ultimi 18 anni e meticolosamente analizzate per diversi tipi di microfossili di organismi unicellulari chiamati foraminiferi. Quello che abbiamo visto è che la calotta glaciale inizia a ritirarsi circa 20.000 anni fa, ma rimane su una cresta nel fiordo. Poi, circa 15.000 anni fa, l'atmosfera e le temperature dell'oceano si riscaldano, influenzando la circolazione oceanica. Un enorme pezzo di calotta glaciale scompare nello stesso momento. All'inizio del periodo caldo dell'Olocene, 11.000 anni fa, le cose prendono davvero velocità. Non possiamo più vedere alcuna prova di una calotta di ghiaccio che copre il fondo dell'oceano dopo quel periodo».

La biochimica nei fossili dei foraminiferi aiuta a ricostruire l'enorme quantità di informazioni sullo stato dell'ambiente in epoca preistorica. I sedimenti sono stati tagliati a fette che rappresentano periodi di tempo da 30 a 70 anni. Sono stati datati e analizzati oltre 70 campioni.

Coerente correlazione tra riscaldamento globale e ritiro dei ghiacci

I periodi di ritiro delle calotte glaciali estremamente rapidi sono costantemente correlati ai periodi di riscaldamento globale degli oceani e della temperatura. Ciò si riflette nel ritiro della calotta glaciale da altri otto sistemi di fiordi della Norvegia settentrionale.

«Questo rafforza la nostra ipotesi che un aumento della temperatura degli oceani e del riscaldamento globale sia la causa diretta della catena degli eventi che portano alla disgregazione drammaticamente rapida della calotta glaciale». Dice la dottoressa Rasmussen.

Questo offre alcune prospettive allarmanti sulla situazione odierna. Il grande scioglimento del massimo glaciale all'Olocene era di 10.000 anni nel processo decisionale. L'attuale cambiamento climatico è molto più rapido.

«La ritirata finale dello Storfjorden attraverso la calotta di ghiaccio è avvenuta tanto rapidamente nelle parti esterne quanto più a monte. Ciò significa che non appena l'acqua oceanica più calda ha avuto accesso alla calotta glaciale, si è sollevata abbastanza rapidamente verso l'interno dal bordo della piattaforma di ghiaccio. All'interno della lastra stessa. Lo vediamo accadere oggi in Antartide. Le interruzioni di Larsen A (1995), B (2003) e C (2017) sono esempi di questo processo».

