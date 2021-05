Stime per l'innalzamento del livello del mare

Una nuova ricerca offre proiezioni per l'anno 2100 del futuro innalzamento del livello del mare da tutte le fonti di ghiaccio terrestre.

Un imponente progetto di ricerca collaborativo, trattato di recente dalla rivista Nature, (1) offre proiezioni per l'anno 2100 del futuro innalzamento del livello del mare da tutte le fonti di ghiaccio terrestre, offrendo le proiezioni più complete create fino ad oggi.

Il dottor Stephen Price, (2) uno degli scienziati di Los Alamos del progetto, afferma: «Questo lavoro sintetizza i miglioramenti nell'ultimo decennio nei modelli climatici, nei modelli delle calotte glaciali e dei ghiacciai, e le stime delle future emissioni di gas serra. Più di 85 ricercatori di varie discipline, compreso il nostro team del Los Alamos National Laboratory, hanno prodotto proiezioni di innalzamento del livello del mare basate sui più recenti modelli informatici sviluppati all'interno della comunità scientifica e aggiornati scenari delle future emissioni di gas serra».

Le stime mostrano che limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi C al di sopra delle temperature preindustriali ridurrebbe della metà l'innalzamento previsto del livello del mare del 21° secolo dal ghiaccio terrestre, rispetto alle riduzioni delle emissioni attualmente promesse. Ad esempio, il documento osserva che, esaminando tutte le sorgenti di ghiaccio terrestre, la proiezione mediana dell'innalzamento cumulativo del livello del mare entro l'anno 2100 diminuisce da circa 25 cm a circa 13 cm quando le emissioni sono limitate.

Il termine “ghiaccio terrestre” include i ghiacciai di montagna come quelli dell'Alaska, dell'Europa, dell'Asia di alta montagna, ecc.; calotte polari comprese quelle dell'Islanda e dell'Artico canadese; e lastre di ghiaccio in Groenlandia e Antartide.

Carta selvaggia continentale

È interessante notare che, sottolinea il dottor Price, l'Antartide continua a essere il jolly. «I futuri cambiamenti in Antartide rimangono altamente incerti», ha detto. «Per questo motivo, le nostre stime di fascia alta per l'innalzamento del livello del mare dal ghiaccio terrestre sono più del doppio della stima 'più probabile'. Ciò è in gran parte dovuto alla sostanziale incertezza sul modo in cui le acque oceaniche fortemente calde erodono parti galleggianti della calotta glaciale da sotto. A parte questa incertezza, la maggior parte delle proiezioni di innalzamento del livello del mare in Antartide non mostra una forte sensibilità ai diversi scenari di emissioni, ma un piccolo numero di proiezioni si traduce in un aumento fino a cinque volte del contributo del livello del mare».

In effetti, il miglioramento della capacità del DOE di simulare accuratamente il clima dell'emisfero meridionale e l'evoluzione della calotta glaciale antartica è stato al centro degli sforzi di Los Alamos per oltre un decennio.

Il ruolo di Los Alamos:

Los Alamos e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno contribuito a molte fasi del lavoro appena pubblicato, tra cui:

valutazione e selezione dei modelli climatici più appropriati da utilizzare per esplorare i futuri cambiamenti nella regione antartica;

lo sviluppo di protocolli sperimentali e i migliori metodi per utilizzare l'output del modello climatico per guidare i modelli delle calotte glaciali;

condurre simulazioni del modello della calotta glaciale per proiettare il futuro contributo dell'innalzamento del livello del mare dalla calotta glaciale antartica.

Dal 2013, Los Alamos è l'istituzione principale della Cryosphere Science Campaign all'interno del progetto Energy Exascale Earth System Model (E3SM) del DOE, che si concentra sul miglioramento delle proiezioni dell'evoluzione della calotta glaciale antartica e dell'innalzamento del livello del mare. Allo stesso modo, dal 2010, Los Alamos è stata l'istituzione principale del DOE in tre progetti finanziati dal DOE Office of Science sullo sviluppo di modelli di lastre di ghiaccio di “prossima generazione” tra cui ISICLES (2010-2012), PISCEES (2012-2017) e ProSPect (2017-2022). Los Alamos attualmente conduce o contribuisce a una serie di sforzi in corso per eseguire simili analisi “end-to-end” (cambiamenti climatici attraverso futuri impatti dell'innalzamento del livello del mare) all'interno di un quadro di modellazione del sistema Terra coerente e accoppiato.

Per questo articolo, le simulazioni di Los Alamos sono state eseguite utilizzando una combinazione dei supercomputer Grizzly e Badger presso il laboratorio e risorse di calcolo ad alte prestazioni NERSC (Cori-KNL). Altri collaboratori di Los Alamos a questo lavoro includono Xylar Asay-Davis, Alice Barthel, Matthew Hoffman e Tong Zhang. Informazioni sul Los Alamos National Laboratory Il Los Alamos National Laboratory, un istituto di ricerca multidisciplinare impegnato nella scienza strategica per conto della sicurezza nazionale, è gestito da Triad, un'organizzazione scientifica per la sicurezza nazionale orientata al servizio pubblico, ugualmente di proprietà dei suoi tre membri fondatori: Battelle Memorial Institute (Battelle), Texas A&M University System (TAMUS) e Regents of the University of California (UC) per la National Nuclear Security Administration del Department of Energy. Los Alamos migliora la sicurezza nazionale garantendo la sicurezza e l'affidabilità delle scorte nucleari statunitensi, sviluppando tecnologie per ridurre le minacce delle armi di distruzione di massa e risolvendo problemi relativi a energia, ambiente, infrastrutture, salute e sicurezza globale. LAUR: LA-UR-21-22260

Riferimenti:

(1) Projected land ice contributions to twenty-first-century sea level rise

(2) Stephen Price

Descrizione foto: L'attuale flusso di ghiaccio antartico simulato dal modello della calotta glaciale del MALI (sviluppato congiuntamente dai laboratori nazionali di Los Alamos e Sandia e immagine di simulazione per gentile concessione di John Patchett, LANL). Le aree interne da grigio a bianco indicano regioni a flusso lento mentre le aree colorate più calde indicano regioni a flusso più veloce (rosso scuro ~ 10 metri / giorno). Grandi regioni da arancione a rosso vicino ai margini della calotta glaciale sono piattaforme di ghiaccio fluttuanti. Le linee sottili indicano il percorso del flusso di ghiaccio dall'interno, attraverso i ghiacciai di sbocco e le correnti di ghiaccio e nelle piattaforme di ghiaccio frangiate. - Credit: Los Alamos National Laboratory.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Antarctica remains the wild card for sea-level rise estimates through 2100