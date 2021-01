Spostamento della fascia di pioggia tropicale

Il futuro cambiamento climatico causerà uno spostamento regionale irregolare della fascia di pioggia tropicale situata vicino all'equatore.

I futuri cambiamenti nella posizione della zona di convergenza intertropicale (ITCZ; una fascia stretta di forti precipitazioni ai tropici) con i cambiamenti climatici potrebbero influenzare i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare di miliardi di persone. Sebbene i modelli prevedano un futuro restringimento dell'ITCZ, rimangono grandi incertezze riguardo alla sua posizione futura, con la maggior parte del lavoro passato incentrato sui cambiamenti zonali.

Secondo i ricercatori dell'Università della California, Irvine e altre istituzioni, il futuro cambiamento climatico causerà uno spostamento regionale irregolare della fascia di pioggia tropicale - una fascia stretta di forti precipitazioni vicino all'equatore. Questo sviluppo potrebbe minacciare la sicurezza alimentare per miliardi di persone.

In uno studio pubblicato su Nature Climate Change, (1) il team interdisciplinare di ingegneri ambientali, scienziati del sistema terrestre ed esperti di scienza dei dati ha sottolineato che non tutte le parti dei tropici saranno colpite allo stesso modo. Ad esempio, la cintura di pioggia si sposterà a nord in alcune parti dell'emisfero orientale, ma si sposterà a sud in aree dell'emisfero occidentale.

Secondo lo studio, uno spostamento verso nord della fascia delle piogge tropicali sull'Africa orientale e sull'Oceano Indiano si tradurrà in futuri aumenti dello stress da siccità nell'Africa sud-orientale e in Madagascar, oltre all'intensificarsi delle inondazioni nell'India meridionale. Uno strisciamento verso sud della cintura di pioggia sull'Oceano Pacifico orientale e sull'Oceano Atlantico causerà un maggiore stress da siccità in America centrale.

«Il nostro lavoro mostra che il cambiamento climatico farà sì che la posizione della cintura tropicale della pioggia si sposti in direzioni opposte in due settori longitudinali che coprono quasi i due terzi del globo, un processo che avrà effetti a cascata sulla disponibilità di acqua e sulla produzione di cibo in tutto il mondo», ha detto l'autore principale Antonios Mamalakis, (2) che ha recentemente ricevuto un dottorato di ricerca. in ingegneria civile e ambientale presso la Henry Samueli School of Engineering dell'UCI ed è attualmente borsista post-dottorato presso il Dipartimento di scienze atmosferiche della Colorado State University.

Il team ha effettuato la valutazione esaminando simulazioni al computer da 27 modelli climatici all'avanguardia e misurando la risposta della cintura di pioggia tropicale a uno scenario futuro in cui le emissioni di gas serra continuano ad aumentare fino alla fine del secolo in corso.

Il dottor Mamalakis ha detto che il cambiamento radicale rilevato nel suo lavoro è stato mascherato in precedenti studi di modellazione che hanno fornito una media globale dell'influenza del cambiamento climatico sulla cintura di pioggia tropicale. Solo isolando la risposta nelle zone dell'emisfero orientale e occidentale il suo team è stato in grado di evidenziare i drastici cambiamenti che si sarebbero verificati nei decenni futuri.

Il coautore James T Randerson, (3) presidente dell'UCI Ralph J. & Carol M. Cicerone in Earth System Science, ha spiegato che il cambiamento climatico provoca il riscaldamento dell'atmosfera in quantità diverse in Asia e nell'Oceano Atlantico settentrionale. Secondo il ricercatore «In Asia, le riduzioni previste delle emissioni di aerosol, lo scioglimento dei ghiacciai in Himalaya e la perdita del manto nevoso nelle aree settentrionali causate dai cambiamenti climatici faranno riscaldare l'atmosfera più velocemente che in altre regioni. Sappiamo che la cintura di pioggia si sposta verso questo riscaldamento e che il suo movimento verso nord nell'emisfero orientale è coerente con questi impatti previsti del cambiamento climatico».

Ha aggiunto che l'indebolimento della corrente del Golfo e della formazione di acque profonde nel Nord Atlantico probabilmente avrà l'effetto opposto, causando uno spostamento verso sud della fascia di pioggia tropicale attraverso l'emisfero occidentale.

«La complessità del sistema Terra è scoraggiante, con dipendenze e circuiti di feedback su molti processi e scale», ha detto l'autrice corrispondente Efi Foufoula-Georgiou, (4) professoressa di Ingegneria Civile e Ambientale dell'UCI e Henry Samueli Endowed Chair in Engineering. «Questo studio combina l'approccio ingegneristico del pensiero del sistema con l'analisi dei dati e la scienza del clima per rivelare manifestazioni sottili e precedentemente non riconosciute del riscaldamento globale sulle dinamiche e sugli estremi delle precipitazioni regionali».

La dottoressa Efi Foufoula-Georgiou ha affermato che un passo successivo è tradurre questi cambiamenti in impatti sul terreno, in termini di inondazioni, siccità, infrastrutture e cambiamenti dell'ecosistema per guidare l'adattamento, la politica e la gestione.

Altri collaboratori di questo studio, finanziato dalla NASA e dalla National Science Foundation, includevano Jin-Yi Yu, Gudrun Magnusdottir e Michael Pritchard e Padhraic Smyth all'UCI; Paul Levine al Jet Propulsion Laboratory della NASA e Sungduk Yu alla Yale University. Informazioni sull'Università della California, Irvine: fondata nel 1965, l'UCI è il membro più giovane della prestigiosa Association of American Universities. Il campus ha prodotto tre premi Nobel ed è noto per i suoi risultati accademici, la ricerca premier, l'innovazione e la mascotte del formichiere. Guidata dal cancelliere Howard Gillman, l'UCI ha più di 36.000 studenti e offre 222 corsi di laurea. Si trova in una delle comunità più sicure ed economicamente vivaci del mondo ed è il secondo più grande datore di lavoro di Orange County, contribuendo con 5 miliardi di dollari all'anno all'economia locale. (5)

